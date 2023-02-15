Эмигрант из Тюмени рассказала, за что полюбила Португалию

Переселенец из Тюменской области — об океане, спецоперации и работе для русских за рубежом

17 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Португалия считается одной из самых дружелюбных к мигрантам стран Европы Фото: Алена Полозова © URA.RU Тюменцы продолжают страстно мечтать переехать за границу. Одни выбирают для себя популярные страны, в которых русскоязычное сообщество давно сложилось. Как правило, это Турция, Франция, Германия. Другим более заманчивыми кажутся небольшие страны, которые далеки от мировой политической и экономической арены. Ирина Арефьева (фамилия по просьбе собеседницы изменена — прим. ред.) 15 лет назад переехала из Тюменской области в Португалию. До этого много лет работала фармацевтом в одной из аптек Тюмени, особо богато никогда не жила. Кредитов не было, собственную квартиру удалось купить еще в 90-е, продав дом умершего деда в Нижнетавдинском районе. «Жила, работала, даже не думала, что однажды окажусь в совсем другой стране. Но потом познакомилась с мужчиной. Он сам тюменец, уже несколько лет жил в Португалии. Приезжал сюда к родственникам, мы встретились в компании общих друзей. А через два года я попрощалась с Тюменью и уехала к нему», — рассказала Ирина. Город у океана Океан Ирина впервые увидела через месяц после переезда в Португалию Фото: Алена Полозова © URA.RU Будущий муж Ирины переехал в один из районов Порту в поисках работы еще в начале 90-х. В 1998 году Порту впервые увидела и сама Ирина. Город в нескольких километрах от Атлантики сначала показался очень тесным и душным. «Узкие улицы после сибирского размаха Тюмени мне как будто давили на легкие. Кажется, воздух прекрасный, до океана недалеко — а дышать все равно трудно, как будто тебя зажало между стенами», — делится впечатлениями собеседник URA.RU. Впрочем, это быстро прошло — вскоре Ирина впервые попала в столицу страны Лиссабон, впервые увидела Атлантический океан. После этого взглянула на мощеные улочки, узорчатые стены и причудливую архитектуру Порту совсем иначе. «Внезапно нахлынула невероятная свобода, и даже начало казаться, что я родилась заново», — рассказывает Ирина. Первые трудности… Получить вид на жительство оказалось не сложно. У мужа Ирины нужный документ уже был, а вступив в брак, право въехать в страну получила и собеседница URA.RU. «Сложнее всего было освоить язык. Элементарно в магазин сходить и объяснить, что я хочу, было задачей почти невыполнимой. Разговорники помогали не во всем. Хотя португальский очень простой язык, в принципе, но начать всегда сложно. Я более или менее знала английский, а тут совсем другая структура языка», — вспоминает Ирина. …первая работа… Устроиться на работу по российской профессии в Европе очень непросто Фото: Владимир Андреев © URA.RU С работой оказалось сложнее — даже на рабочих вакансиях работодатели предпочитали русским местных жителей или гостей из других европейских стран. Подтвердить полученную в России профессию фармацевта Ирина даже не пыталась — слишком много условий и экзаменов. Помогли россияне, уже много лет живущие в Порту. Русскоязычное сообщество в стране в начале 2000-х было небольшое, но очень активное. «Муж знал ребят, у них был свой небольшой бизнес, швейная фабрика, которая отшивала одежду для двух известных брендов. Устроилась швеей, на небольшую зарплату, но и это было спасение», — рассказывает собеседница URA.RU …и первое жилье По словам эмигрантов, жилье в Португалии относительно недорогое, а ипотека очень выгодная Фото: Алена Полозова © URA.RU Собственную квартиру Ирина с супругом купили спустя полтора года. Сначала не верили, что получится — пугала нестабильность в работе, туманное будущее. Но потом поняли, что могут позволить себе просторное жилье площадью больше 100 квадратных метров. «Соблазнил процент, он совсем небольшой — поначалу был около трех, постепенно снизился до полутора. А в самые трудные для страны годы вообще отменяли процент и объявляли ипотечные каникулы», — говорит Ирина. Про людей Португальцы всегда готовы поделиться свежими сплетнями за чашечкой кофе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Португалию называют страной закатов, кофе и мигрантов. Кроме России туда едут из других стран бывшего СССР, из Бразилии, Великобритании и даже с Североамериканского континента. И всех встречают одинаково, рассказывает URA.RU Ирина. «Люди тут такие открытые, эмоциональные, поначалу даже кажется что они постоянно чем-то расстроены или, наоборот, обрадованы. А это просто манера общения такая, к ней надо привыкнуть. Зато доброжелательные, по крайней мере, в Порту. От подруг слышала, что в Лиссабоне настороженности к чужакам больше — но там столица, там так положено», — делится мыслями девушка. Про спецоперацию В средствах массовой информации Португалии о российской спецоперации говорят не так много — больше рассказывают родственники, которые остались у девушки в разных уголках России. «Напряженности в адрес мигрантов в последний год прибавилось, но не так, как в крупных европейских странах. Нет какой-то дискриминации, ущемлений, мы с семьей этого не видим. В Порто к русским относятся без настороженности. А вот мы сами, конечно, за своих переживаем, за ребят, которые в спецоперации участвуют. Пусть мы много лет назад переехали, паспорта, гражданство уже — но все равно, мы всегда были русскими, и всегда ими останемся. Переезд не значит, что про родину надо забывать», — рассказала Ирина. Про ностальгию Больше всего Ирина скучает по традиции встречать Новый год большой шумной семьей Фото: Денис Моргунов © URA.RU И даже спустя 15 лет Ирина часто вспоминает Тюмень. Говорит — особенно не хватает предновогодней атмосферы, снега, но чаще всего — центрального отопления. «Тут в старых домах нет отопления, стоят обогреватели, котлы. Потому что страна достаточно теплая. А еще новый год тут не отмечают, а только рождество. Иногда очень хочется елочку, снег, подарки, ледяные горки — и греться дома у теплой батареи. А еще хочется по набережной прогуляться — я когда уезжала, ее еще не было, мне родственники фото присылают. И я смотрю и думаю — вот бы там прогуляться летом, послушать уличную музыку, мороженое съесть», — делится мыслями собеседница URA.RU. P.S. Сейчас Ирина временно не работает, растит дочь. Семью обеспечивает муж — он работает вахтовым методом в Нидерландах, строит дома. Денег хватает и на жизнь, и на ипотеку, и на простые радости. А вот съездить на пару недель в родную Тюмень уже дороговато. В Марте девушка ждет в гости родню из России. «Я Сибирь очень люблю, и Тюмень всегда буду любить. Но когда речь заходит про поездки, родне говорю — лучше вы ко мне, тут океан есть», — говорит девушка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы продолжают страстно мечтать переехать за границу. Одни выбирают для себя популярные страны, в которых русскоязычное сообщество давно сложилось. Как правило, это Турция, Франция, Германия. Другим более заманчивыми кажутся небольшие страны, которые далеки от мировой политической и экономической арены. Ирина Арефьева (фамилия по просьбе собеседницы изменена — прим. ред.) 15 лет назад переехала из Тюменской области в Португалию. До этого много лет работала фармацевтом в одной из аптек Тюмени, особо богато никогда не жила. Кредитов не было, собственную квартиру удалось купить еще в 90-е, продав дом умершего деда в Нижнетавдинском районе. Будущий муж Ирины переехал в один из районов Порту в поисках работы еще в начале 90-х. В 1998 году Порту впервые увидела и сама Ирина. Город в нескольких километрах от Атлантики сначала показался очень тесным и душным. «Узкие улицы после сибирского размаха Тюмени мне как будто давили на легкие. Кажется, воздух прекрасный, до океана недалеко — а дышать все равно трудно, как будто тебя зажало между стенами», — делится впечатлениями собеседник URA.RU. Впрочем, это быстро прошло — вскоре Ирина впервые попала в столицу страны Лиссабон, впервые увидела Атлантический океан. После этого взглянула на мощеные улочки, узорчатые стены и причудливую архитектуру Порту совсем иначе. «Внезапно нахлынула невероятная свобода, и даже начало казаться, что я родилась заново», — рассказывает Ирина. Получить вид на жительство оказалось не сложно. У мужа Ирины нужный документ уже был, а вступив в брак, право въехать в страну получила и собеседница URA.RU. С работой оказалось сложнее — даже на рабочих вакансиях работодатели предпочитали русским местных жителей или гостей из других европейских стран. Подтвердить полученную в России профессию фармацевта Ирина даже не пыталась — слишком много условий и экзаменов. Помогли россияне, уже много лет живущие в Порту. Русскоязычное сообщество в стране в начале 2000-х было небольшое, но очень активное. «Муж знал ребят, у них был свой небольшой бизнес, швейная фабрика, которая отшивала одежду для двух известных брендов. Устроилась швеей, на небольшую зарплату, но и это было спасение», — рассказывает собеседница URA.RU Собственную квартиру Ирина с супругом купили спустя полтора года. Сначала не верили, что получится — пугала нестабильность в работе, туманное будущее. Но потом поняли, что могут позволить себе просторное жилье площадью больше 100 квадратных метров. «Соблазнил процент, он совсем небольшой — поначалу был около трех, постепенно снизился до полутора. А в самые трудные для страны годы вообще отменяли процент и объявляли ипотечные каникулы», — говорит Ирина. Португалию называют страной закатов, кофе и мигрантов. Кроме России туда едут из других стран бывшего СССР, из Бразилии, Великобритании и даже с Североамериканского континента. И всех встречают одинаково, рассказывает URA.RU Ирина. «Люди тут такие открытые, эмоциональные, поначалу даже кажется что они постоянно чем-то расстроены или, наоборот, обрадованы. А это просто манера общения такая, к ней надо привыкнуть. Зато доброжелательные, по крайней мере, в Порту. От подруг слышала, что в Лиссабоне настороженности к чужакам больше — но там столица, там так положено», — делится мыслями девушка. В средствах массовой информации Португалии о российской спецоперации говорят не так много — больше рассказывают родственники, которые остались у девушки в разных уголках России. И даже спустя 15 лет Ирина часто вспоминает Тюмень. Говорит — особенно не хватает предновогодней атмосферы, снега, но чаще всего — центрального отопления. «Тут в старых домах нет отопления, стоят обогреватели, котлы. Потому что страна достаточно теплая. А еще новый год тут не отмечают, а только рождество. Иногда очень хочется елочку, снег, подарки, ледяные горки — и греться дома у теплой батареи. А еще хочется по набережной прогуляться — я когда уезжала, ее еще не было, мне родственники фото присылают. И я смотрю и думаю — вот бы там прогуляться летом, послушать уличную музыку, мороженое съесть», — делится мыслями собеседница URA.RU. Сейчас Ирина временно не работает, растит дочь. Семью обеспечивает муж — он работает вахтовым методом в Нидерландах, строит дома. Денег хватает и на жизнь, и на ипотеку, и на простые радости. А вот съездить на пару недель в родную Тюмень уже дороговато. В Марте девушка ждет в гости родню из России.