Курганец разочаровался в РПЦ и подался в шоу-бизнес

Музыку у него заказывают артисты шоу «Голос» и белорусский певец Колдун

24 марта 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Курганец с дипломом священника занимается медитацией, пишет музыку и продает аппараты для питьевой воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Александр Колесников, окончив духовную семинарию в Екатеринбурге, отправился покорять шоу-бизнес. Его творчеством заинтересовался белорусский певец Дмитрий Колдун и участники шоу «Голос» на Первом канале. Почему Колесников отказался служить церкви и увлекся игрой на музыкальных инструментах — об этом и многом другом курганец рассказал корреспондентам URA.RU. Александр — человек двадцати пяти лет, но он уже понимает, чего хочет и стремится сделать лучше не только свою жизнь, но и окружающих. Когда-то он пять лет отдал семинарии, обучался на священника, получил профессию, но свой путь на данный момент он выбрал другим — научился играть на музыкальных инструментах и писать музыку, которая заинтересовала звезд эстрады. Приготовлению чая курганец научился в духовной семинарии в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Встреча с журналистами прошла в необычном месте, как и сам молодой человек. Нас позвали в местный чайный бар, где одно из увлечений Александра проявляется наиболее ярко. Зайдя в бар, мы сразу почувствовали терпкий запах трав. Небольшое помещение с простым дизайном пользуется популярностью у курганцев. На фоне играла расслабляющая, медитативная музыка. В баре Александра знает почти каждый входящий. Сотрудники заведения отмечают, что в приготовлении чая Колесников разбирается порой лучше, чем они. Разговор начался под звук разливающегося по пиалам чая. Александр рассказал, что самостоятельно научился играть на бас-гитаре, клавишных, ударных, глюкофоне и варгане (самозвучащий язычковый музыкальный инструмент). Александр писал музыку для Ксении Коламбацкой (участницы проекта «Голос» на Первом канале) и певца Дмитрия Колдуна. С этими исполнителями его познакомили друзья, которые держат в столице музыкальную студию. «По началу у меня не было желания играть, но со временем стало получаться и приносить удовольствие. На данный момент я играю на гитаре — это мой основной инструмент», — с благоговением и теплотой говорил Александр. В духовную семинарию Александр попал по воле случая. Во время обучения в школе, он ходил в храм, помогал священникам и набирался духовной практики. Это было его собственное желание, в его 16 лет. В жизни Александра был период, когда он не знал, куда поступать. Один из священников, знакомый его отца, предложил пойти в Екатеринбургскую духовную семинарию. Как пояснил Александр, он просто «попробовал, поступил и окончил». Но дальше получения диплома не пошел. Семинаристы в духовной школе изучали не только православие. В их учебный план входило большое количество истории, семь языков (среди которых, китайский и немецкий, последний Александр не очень любит), а также другие религиозные течения — буддизм и иудаизм. Все это расширило его взгляд на мир. Александр не употребляет алкоголь. Среди его друзей также люди с похожим мировоззрением. «Пять лет обучения в семинарии можно сравнить со службой в армии. Это почти одно и то же: и там, и там строгая дисциплина и невозможность быть собой. Мне не нравится быть внутри системы. Я свободолюбивый человек», — рассказал Александр. Курганец начал писать музыку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители Александра никогда не заставляли его ходить в церковь. Более того, его семья не радикально верующая, но Колесников называет их «церковными людьми». После выпуска из семинарии Александр получил диплом бакалавриата «Богословия», но священником быть отказался. Сейчас Александр продает аппараты для питьевой воды. Это его частное дело. В ближайшее время планирует заниматься экзомассажем (техника, когда массаж проходит с помощью электричества). Активно пишет музыку для себя и о проектах пока не говорит — они есть, и он много о них думает, но сохраняет тайну. Читателям URA.RU Александр пожелал баланса в душе и в жизни. Колесников пояснил, что жизнь удивительна и нужно стараться черпать из нее все больше, ловить мгновения и пробовать что-то новое для себя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Александр Колесников, окончив духовную семинарию в Екатеринбурге, отправился покорять шоу-бизнес. Его творчеством заинтересовался белорусский певец Дмитрий Колдун и участники шоу «Голос» на Первом канале. Почему Колесников отказался служить церкви и увлекся игрой на музыкальных инструментах — об этом и многом другом курганец рассказал корреспондентам URA.RU. Александр — человек двадцати пяти лет, но он уже понимает, чего хочет и стремится сделать лучше не только свою жизнь, но и окружающих. Когда-то он пять лет отдал семинарии, обучался на священника, получил профессию, но свой путь на данный момент он выбрал другим — научился играть на музыкальных инструментах и писать музыку, которая заинтересовала звезд эстрады. Встреча с журналистами прошла в необычном месте, как и сам молодой человек. Нас позвали в местный чайный бар, где одно из увлечений Александра проявляется наиболее ярко. Зайдя в бар, мы сразу почувствовали терпкий запах трав. Небольшое помещение с простым дизайном пользуется популярностью у курганцев. На фоне играла расслабляющая, медитативная музыка. В баре Александра знает почти каждый входящий. Сотрудники заведения отмечают, что в приготовлении чая Колесников разбирается порой лучше, чем они. Разговор начался под звук разливающегося по пиалам чая. Александр рассказал, что самостоятельно научился играть на бас-гитаре, клавишных, ударных, глюкофоне и варгане (самозвучащий язычковый музыкальный инструмент). Александр писал музыку для Ксении Коламбацкой (участницы проекта «Голос» на Первом канале) и певца Дмитрия Колдуна. С этими исполнителями его познакомили друзья, которые держат в столице музыкальную студию. В духовную семинарию Александр попал по воле случая. Во время обучения в школе, он ходил в храм, помогал священникам и набирался духовной практики. Это было его собственное желание, в его 16 лет. В жизни Александра был период, когда он не знал, куда поступать. Один из священников, знакомый его отца, предложил пойти в Екатеринбургскую духовную семинарию. Как пояснил Александр, он просто «попробовал, поступил и окончил». Но дальше получения диплома не пошел. Семинаристы в духовной школе изучали не только православие. В их учебный план входило большое количество истории, семь языков (среди которых, китайский и немецкий, последний Александр не очень любит), а также другие религиозные течения — буддизм и иудаизм. Все это расширило его взгляд на мир. Александр не употребляет алкоголь. Среди его друзей также люди с похожим мировоззрением. Родители Александра никогда не заставляли его ходить в церковь. Более того, его семья не радикально верующая, но Колесников называет их «церковными людьми». После выпуска из семинарии Александр получил диплом бакалавриата «Богословия», но священником быть отказался. Сейчас Александр продает аппараты для питьевой воды. Это его частное дело. В ближайшее время планирует заниматься экзомассажем (техника, когда массаж проходит с помощью электричества). Активно пишет музыку для себя и о проектах пока не говорит — они есть, и он много о них думает, но сохраняет тайну. Читателям URA.RU Александр пожелал баланса в душе и в жизни. Колесников пояснил, что жизнь удивительна и нужно стараться черпать из нее все больше, ловить мгновения и пробовать что-то новое для себя.