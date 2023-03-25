Путин дал понять, что Крым надежно защищен от атак НАТО и ВСУ

Россияне могут спокойно готовиться к отдыху на море

25 марта 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Россияне без опаски могут ехать на отдых в Крым, дал понять президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне могут не бояться ехать отдыхать на Южный берег Крыма этим летом. Крымский полуостров надежно защищен от атак ВСУ и НАТОвских дронов. Как пояснили URA.RU эксперты, это дал понять жителям страны президент РФ Владимир Путин на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым 25 марта. По мнению политологов, власти учли трудности, возникшие в прошлом сезоне отпусков и ошибки в охране Крымского моста. Тему встречи с министром транспорта президент Путин обозначил как «предстоящая работа транспортного комплекса во время летних отпусков». Савельев начал свой доклад с подготовки авиационного комплекса. По его словам, в течение года планируется перевести более 101 млн пассажиров. Причем уже сейчас, отметил он, план перевыполняется. А на летний период авиаперевозчики намерены еще больше нарастить мощности, расширить маршрутную сеть, чтобы россияне могли улететь и на Алтай, и в Казань, и в Дагестан, и в Сибирь, и на Урал — практически в любую точку страны. Министр транспорта Виталий Савельев рассказал президенту РФ о подготовке транспортной системы к сезону отпусков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведется подготовка водного транспорта для желающих отправиться в речные круизы. В полной готовности и Российские железные дороги. По словам Савельева, только в южном направлении в сезон отпусков РЖД планируют перевести свыше 11 млн пассажиров. Всего же на продажу выставлено боле 13,4 млн мест в поездах дальнего следования. Особая тема — сообщение с Крымом, куда пока можно попасть только по железной дороге, на автобусе или на личном автотранспорте. «В направлении Крымского полуострова перевозчик в летний период текущего года планирует предусмотреть курсирование 22 пассажирских поездов (в прошлом году было 14 пар поездов). Мы собираемся привлечь дополнительно свыше 400 пассажирских вагонов», — отметил Савельев. Власти надеются, что в этом году на Южном берегу Крыма смогут отдохнут больше россиян, чем год назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прогнозируется, что с мая по сентябрь в Крым и Севастополь на поездах приедет на треть больше отдыхающих, чем в 2022 году. «В прошлом году мы перевезли всего 2,2 миллиона человек. А в 2021 году мы перевезли 1 миллион 260 тысяч пассажиров», — пояснил министр. Но президент волновал еще один важный вопрос. «Идет работа?» — поинтересовался Путин у Савельева. Министр заверил, что «ситуация стабилизировалась». «Там работают шесть паромов, четыре парома автомобильных и два железнодорожных. Для обеспечения наиболее опасных грузов — мы везем это паромными переправами. По мосту движение организовано в нормальном режиме. Мы обеспечиваем 100-процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту. Организовано восемь стоянок, где машины могут временно содержаться, ожидая паромную переправу, либо если у них есть необходимость иметь отдых», — отметил глава Минтранса. Министр транспорта заверил президента РФ Владимира Путина в безопасности Крымского моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Савельев также подчеркнул, что в ближайшее время будет увеличена служба охраны Крымского моста. «Когда пойдет период отпусков и увеличится автомобильное движение, мы к этому готовы, и у нас стационарно-досмотровые комплексы работают в таком же режиме. Поэтому, я думаю, проблем никаких не будет», — заверил Виталий Савельев. Этой встречей с министром транспорта президент Путин дал понять россиянам, что им не стоит беспокоиться за отдых в Крыму, считают политологи. Добраться на полуостров можно будет быстро и безопасно. Да и само пребывание на Южном берегу Крыма (ЮБК) не представляет никаких угроз. Неделю назад Путин лично это подтвердил, побывав в Севастополе 18 марта. А буквально несколько дней спустя российские моряки продемонстрировали, что круглосуточно находятся в режиме боевой готовности и отразят любую атаку натовских и киевских дронов и ракет. Причем на посту не только мужчины, но и женщины, и две из них за уничтоженные в Севастополе морские беспилотники уже получили Ордена мужества. Крым под надежной защитой, и власти делают все, чтобы снять страхи среди населения, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Этим президент показывает всем, кто думает отдыхать в Крыму, что транспортные маршруты проработаны и защищены. Угрозы сведены к минимуму. Полуостров в безопасности. Государство учло ошибки и постарается сделать все, чтобы не допустить их повторения», — отметил Еловский. Севастополь ждет своих гостей и в этом году. Город находится под надежной защитой моряков Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Россия столкнулась с «сумасшедшей информационной атакой со стороны Киева и Запада», которые пытаются запугать россиян сообщениями о готовящемся наступлении ВСУ на Крым, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «В этих условиях, в условиях широкомасштабных фейков, которые призваны посеять панику и напугать, для президента важно послать сигнал обществу, что ситуация под контролем, и что мы можем быть спокойны за свою безопасность в летний период везде, в том числе в Крыму», — считает Шаповалов. Путин своей поездкой в Севастополь и мерами по восстановлению и усилению защиты Крымского моста показал, что вопросы безопасности решены, отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «И его поездка в Севастополь, и сегодняшняя беседа с Савельевым направлены на то, чтобы туристический сезон в Крыму состоялся в полноценном формате», — убежден политолог. Статья по теме Путин определил особый фронт борьбы с Западом Впрочем, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, русского человека ничем не напугать, и уже сейчас можно сказать, что в этом году в Крым собираются поехать больше жителей страны, чем в 2022-м. «В этом году бронирования по Крыму ниже, чем в 2021 году, но выше, чем в прошлом году на 15%. Люди заранее планируют поездку в Крым. И, кроме того, цены ниже, чем в 2021-м. Наших людей никто и ничто не напугает», — резюмировал Барзыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне могут не бояться ехать отдыхать на Южный берег Крыма этим летом. Крымский полуостров надежно защищен от атак ВСУ и НАТОвских дронов. Как пояснили URA.RU эксперты, это дал понять жителям страны президент РФ Владимир Путин на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым 25 марта. По мнению политологов, власти учли трудности, возникшие в прошлом сезоне отпусков и ошибки в охране Крымского моста. Тему встречи с министром транспорта президент Путин обозначил как «предстоящая работа транспортного комплекса во время летних отпусков». Савельев начал свой доклад с подготовки авиационного комплекса. По его словам, в течение года планируется перевести более 101 млн пассажиров. Причем уже сейчас, отметил он, план перевыполняется. А на летний период авиаперевозчики намерены еще больше нарастить мощности, расширить маршрутную сеть, чтобы россияне могли улететь и на Алтай, и в Казань, и в Дагестан, и в Сибирь, и на Урал — практически в любую точку страны. Ведется подготовка водного транспорта для желающих отправиться в речные круизы. В полной готовности и Российские железные дороги. По словам Савельева, только в южном направлении в сезон отпусков РЖД планируют перевести свыше 11 млн пассажиров. Всего же на продажу выставлено боле 13,4 млн мест в поездах дальнего следования. Особая тема — сообщение с Крымом, куда пока можно попасть только по железной дороге, на автобусе или на личном автотранспорте. «В направлении Крымского полуострова перевозчик в летний период текущего года планирует предусмотреть курсирование 22 пассажирских поездов (в прошлом году было 14 пар поездов). Мы собираемся привлечь дополнительно свыше 400 пассажирских вагонов», — отметил Савельев. Прогнозируется, что с мая по сентябрь в Крым и Севастополь на поездах приедет на треть больше отдыхающих, чем в 2022 году. «В прошлом году мы перевезли всего 2,2 миллиона человек. А в 2021 году мы перевезли 1 миллион 260 тысяч пассажиров», — пояснил министр. Но президент волновал еще один важный вопрос. «Идет работа?» — поинтересовался Путин у Савельева. Министр заверил, что «ситуация стабилизировалась». «Там работают шесть паромов, четыре парома автомобильных и два железнодорожных. Для обеспечения наиболее опасных грузов — мы везем это паромными переправами. Савельев также подчеркнул, что в ближайшее время будет увеличена служба охраны Крымского моста. «Когда пойдет период отпусков и увеличится автомобильное движение, мы к этому готовы, и у нас стационарно-досмотровые комплексы работают в таком же режиме. Поэтому, я думаю, проблем никаких не будет», — заверил Виталий Савельев. Этой встречей с министром транспорта президент Путин дал понять россиянам, что им не стоит беспокоиться за отдых в Крыму, считают политологи. Добраться на полуостров можно будет быстро и безопасно. Да и само пребывание на Южном берегу Крыма (ЮБК) не представляет никаких угроз. Неделю назад Путин лично это подтвердил, побывав в Севастополе 18 марта. А буквально несколько дней спустя российские моряки продемонстрировали, что круглосуточно находятся в режиме боевой готовности и отразят любую атаку натовских и киевских дронов и ракет. Причем на посту не только мужчины, но и женщины, и две из них за уничтоженные в Севастополе морские беспилотники уже получили Ордена мужества. Крым под надежной защитой, и власти делают все, чтобы снять страхи среди населения, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Этим президент показывает всем, кто думает отдыхать в Крыму, что транспортные маршруты проработаны и защищены. Россия столкнулась с «сумасшедшей информационной атакой со стороны Киева и Запада», которые пытаются запугать россиян сообщениями о готовящемся наступлении ВСУ на Крым, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «В этих условиях, в условиях широкомасштабных фейков, которые призваны посеять панику и напугать, для президента важно послать сигнал обществу, что ситуация под контролем, и что мы можем быть спокойны за свою безопасность в летний период везде, в том числе в Крыму», — считает Шаповалов. Путин своей поездкой в Севастополь и мерами по восстановлению и усилению защиты Крымского моста показал, что вопросы безопасности решены, отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «И его поездка в Севастополь, и сегодняшняя беседа с Савельевым направлены на то, чтобы туристический сезон в Крыму состоялся в полноценном формате», — убежден политолог. Впрочем, по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, русского человека ничем не напугать, и уже сейчас можно сказать, что в этом году в Крым собираются поехать больше жителей страны, чем в 2022-м. «В этом году бронирования по Крыму ниже, чем в 2021 году, но выше, чем в прошлом году на 15%. Люди заранее планируют поездку в Крым. И, кроме того, цены ниже, чем в 2021-м. Наших людей никто и ничто не напугает», — резюмировал Барзыкин.