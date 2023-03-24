Развожаев: Севастополь готовится к подводной диверсии ВСУ

24 марта 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ проводят профилактику против подводных диверсий ВСУ, сообщил Михаил Развожаев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Так политик объяснил громкие звуки в городе. «Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО», — заявил Михаил Развожаев. Свое сообщение губернатор опубликовал у себя в telegram-канале . Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в беседе с URA.RU заявил, что украинская армия использует подводные дроны при атаках на Крым. По его словам, их очень сложно заметить. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о попытке ВСУ поразить объекты в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако все три беспилотника были уничтожены, сообщает телеканал 360.

Российские военные проводят профилактическую работу в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Так политик объяснил громкие звуки в городе. «Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО», — заявил Михаил Развожаев. Свое сообщение губернатор опубликовал у себя в telegram-канале. Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов в беседе с URA.RU заявил, что украинская армия использует подводные дроны при атаках на Крым. По его словам, их очень сложно заметить. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о попытке ВСУ поразить объекты в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако все три беспилотника были уничтожены, сообщает телеканал 360.