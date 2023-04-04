Путин определил план вывода российского автопрома из кризиса

«Автоваз», «ГАЗ», «УАЗ» защитят от рисков китайской монополии

04 апреля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заверил, что отечественный автопром выйдет из кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин одобрил план вывода отечественного автопрома из кризиса. В условиях санкционного давления и ухода зарубежных производителей отрасль оказалась наиболее уязвимой. Без поддержки государства сохранить заводы, их коллективы и стабильный спрос сложно, комментируют эксперты итоги заседания президиума Госсовета, которое Путин провел 4 апреля в Туле. Если не принять должных мер, российский авторынок ждет монополизация со стороны китайских автомобилестроителей. Заседание президиума Госсовета по развитию промышленности президент проводил на заводе «Тулажелдормаш». Прежде чем перейти к обсуждению Путин прошел по цехам и пообщался с рабочими. Он признался, что впечатлен увиденным — проведенной модернизацией предприятия. Рабочие завода Тулажелдормаш смогли спросить президента о самом главном Фото: kremlin.ru / Рамиль Ситдиков, РИА «Новости» Заводчане спрашивали президента о самом насущном: о переселении из аварийного жилья, о ценах на продукты и услуги ЖКХ, о поддержке молодых кадров и дорожном строительстве. Говоря о зарплатах, Путин отметил, что «благосостояние и уровень дохода — ключевой вопрос для любого рабочего человека». «Для государства задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были достойными», — заверил Путин. Были и вполне профессиональные вопросы — появятся ли в России отечественные современные станки и инструменты. «Это следующий, гораздо более сложный и более ответственный, вызов. Это высокие технологии в области промышленного производства», — подчеркнул Путин. Вопрос, близкий к теме президиума Госсовета, задал наладчик Дмитрий Макаров. Он поинтересовался, можно ли поднять предельную стоимость нового автомобиля по льготной программе кредитования выше 2 млн рублей. Путин поддержал желание мужчины, как и многих семей, иметь личные автомобили. Однако есть причины, почему увеличивать лимит в два миллиона нецелесообразно. «Программа субсидирования была направлена на то, чтобы и людям помочь, и автопром поддержать. Падение в отрасли составило свыше 60%. Но предприятия работают. [Льготные кредиты] это главный и самый эффективный способ решения проблемы. Если мы при дефиците будем увеличивать уровень поддержки, это приведет к повышению цены. Генеральный путь решения — это кратное увеличение наиболее востребованных автомобилей», — пояснил президент. Развитие промышленности накануне президиума Госсовета на семинаре-совещании обсуждали губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продолжение тема развития автопрома и промышленности в целом нашла уже в обсуждении с участием губернаторов и членов правительства. Накануне они выработали свои предложения на семинаре-совещании. Сегодня же Путин внимательно выслушал глав регионов, но и обозначил свою позицию. По словам президента, бизнесу и властям после введения санкций удалось «сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации». Но важно помнить, что «санкции — это надолго». «Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны», — подчеркнул Путин. Завод Тулажелдормаш впечатлил президента уровнем организации производства и труда сотрудников Фото: kremlin.ru / Рамиль Ситдиков, РИА «Новости» В промышленности, отметил президент, есть «все условия для активного развития». «Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии», — отметил глава государства. Чтобы стимулировать отрасль, нужны системные меры, отметил президент. Это и льготные кредиты через фонды развития промышленности, и кооперация предприятий и научно-исследовательских центров, и развитие инженерных разработок, и подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. Нижегородский губернатор Глеб Никитин лоббирует изменение пошлин на ввоз импортных автомобилей — это позволит поддержать ГАЗ, расположенный в его регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это касается и отечественного автопрома, сильнее других пострадавшего от западных санкций. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве удалось сохранить производство на базе бывшего завода «Рено» — теперь там вновь выпускают «Москвичи». Ведется локализация производства, разрабатывается платформа отечественного электромобиля, сообщил мэр. Буквально сегодня завод заключил долгосрочный контракт со службой такси на поставку трех тысяч электромобилей. Однако, чтобы отрасль действительно шагнула вперед, важно пересмотреть и утилизационный сбор, и таможенные платежи, считает Собянин. Ведь россияне ввозят из стран ближнего зарубежья новые автомобили по параллельному импорту практически с минимальными расходами. В том же Китае это трудно представить: только таможенная пошлина на импортную машину там составляет 50%, а в России — всего 5%. «При таком комфортном режиме наши контрагенты по поставке комплектующих не хотят локализовывать производства в России, а предпочитают ввозить свою продукцию, так как у нас нет защитных механизмов», — полагает Собянин. Китайские автомобили постепенно захватывают российский рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин полностью согласился, что нужна донастройка таможенной тарифной политики. «Что же мы на конечную продукцию обнуляем пошлины, а на сырье и комплектующие держим высокие тарифы? Так и не будет у нас собственной конечной продукции», — отметил президент. Автомобилестроение — один из приоритетов в области промышленной политики и достижения технологического суверенитета, пояснил URA.RU, замруководителя фракции «ЕР» в Госдуме, первый зампред комитета по региональной политике и МСУ Сергей Морозов. «Если мы не будем поддерживать российский автопром и производителей легковых авто, то и риски монополизации китайским автопромом присутствуют. Однако производители не должны надеяться только на поддержку государства: необходимо делать автомобили для разного потребителя», — отметил Морозов. Отказаться от своих, надежных отечественных авто многие россияне вряд ли готовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, корректировка таможенных пошлин позволит сделать автомобили для россиян более доступными и расширить их номенклатуру: сейчас в России не производятся, например, семейные автомобили с оборудованными детскими местами. «Если предприятия не начнут эту работу, а в правительстве не поддержат производства для их развития и запуска новых конвейерных линий, ни о каком технологическом суверенитете в машиностроении не может быть и речи», — полагает парламентарий. Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин не видит рисков монополизации российского рынка китайскими производителями, тем более при господдержке. Руководство страны, отметил политолог, понимает, что остановка автопроизводств резко увеличивает безработицу, снижает спрос. «Это политические и экономические негативные последствия для власти. Поэтому принимаются решения о защите автопроизводителей. Рынок стабилизируется, будет и спрос со стороны россиян, и предложение, причем не только со стороны китайских производителей. Просто так рынок им никто не отдаст: они должны выполнить ряд условий, чтобы получать преференции. Но у наших людей будет выбор — на чем ездить», — считает Карягин. Новость по теме Путин: санкции — это надолго Меры поддержки отечественного автопрома, которые поддержал президент Путин, позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили, расширит возможности предприятий по всем направлениям, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. И здесь, полагает Наумов, неважно, какие зарубежные компании будут работать в России — китайские, корейские, иранские и т. д. «Автопром — это воплощение передовых решений в машиностроении. А значит, с развитием этой отрасли наша молодежь получает понимание того, где можно себя реализовать», — резюмировал депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин одобрил план вывода отечественного автопрома из кризиса. В условиях санкционного давления и ухода зарубежных производителей отрасль оказалась наиболее уязвимой. Без поддержки государства сохранить заводы, их коллективы и стабильный спрос сложно, комментируют эксперты итоги заседания президиума Госсовета, которое Путин провел 4 апреля в Туле. Если не принять должных мер, российский авторынок ждет монополизация со стороны китайских автомобилестроителей. Заседание президиума Госсовета по развитию промышленности президент проводил на заводе «Тулажелдормаш». Прежде чем перейти к обсуждению Путин прошел по цехам и пообщался с рабочими. Он признался, что впечатлен увиденным — проведенной модернизацией предприятия. Заводчане спрашивали президента о самом насущном: о переселении из аварийного жилья, о ценах на продукты и услуги ЖКХ, о поддержке молодых кадров и дорожном строительстве. Говоря о зарплатах, Путин отметил, что «благосостояние и уровень дохода — ключевой вопрос для любого рабочего человека». «Для государства задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были достойными», — заверил Путин. Были и вполне профессиональные вопросы — появятся ли в России отечественные современные станки и инструменты. «Это следующий, гораздо более сложный и более ответственный, вызов. Это высокие технологии в области промышленного производства», — подчеркнул Путин. Вопрос, близкий к теме президиума Госсовета, задал наладчик Дмитрий Макаров. Он поинтересовался, можно ли поднять предельную стоимость нового автомобиля по льготной программе кредитования выше 2 млн рублей. Путин поддержал желание мужчины, как и многих семей, иметь личные автомобили. Однако есть причины, почему увеличивать лимит в два миллиона нецелесообразно. «Программа субсидирования была направлена на то, чтобы и людям помочь, и автопром поддержать. Продолжение тема развития автопрома и промышленности в целом нашла уже в обсуждении с участием губернаторов и членов правительства. Накануне они выработали свои предложения на семинаре-совещании. Сегодня же Путин внимательно выслушал глав регионов, но и обозначил свою позицию. По словам президента, бизнесу и властям после введения санкций удалось «сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации». Но важно помнить, что «санкции — это надолго». «Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны», — подчеркнул Путин. В промышленности, отметил президент, есть «все условия для активного развития». «Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии», — отметил глава государства. Чтобы стимулировать отрасль, нужны системные меры, отметил президент. Это и льготные кредиты через фонды развития промышленности, и кооперация предприятий и научно-исследовательских центров, и развитие инженерных разработок, и подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. Это касается и отечественного автопрома, сильнее других пострадавшего от западных санкций. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве удалось сохранить производство на базе бывшего завода «Рено» — теперь там вновь выпускают «Москвичи». Ведется локализация производства, разрабатывается платформа отечественного электромобиля, сообщил мэр. Буквально сегодня завод заключил долгосрочный контракт со службой такси на поставку трех тысяч электромобилей. Однако, чтобы отрасль действительно шагнула вперед, важно пересмотреть и утилизационный сбор, и таможенные платежи, считает Собянин. Ведь россияне ввозят из стран ближнего зарубежья новые автомобили по параллельному импорту практически с минимальными расходами. Путин полностью согласился, что нужна донастройка таможенной тарифной политики. «Что же мы на конечную продукцию обнуляем пошлины, а на сырье и комплектующие держим высокие тарифы? Так и не будет у нас собственной конечной продукции», — отметил президент. Автомобилестроение — один из приоритетов в области промышленной политики и достижения технологического суверенитета, пояснил URA.RU, замруководителя фракции «ЕР» в Госдуме, первый зампред комитета по региональной политике и МСУ Сергей Морозов. По его словам, корректировка таможенных пошлин позволит сделать автомобили для россиян более доступными и расширить их номенклатуру: сейчас в России не производятся, например, семейные автомобили с оборудованными детскими местами. «Если предприятия не начнут эту работу, а в правительстве не поддержат производства для их развития и запуска новых конвейерных линий, ни о каком технологическом суверенитете в машиностроении не может быть и речи», — полагает парламентарий. Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин не видит рисков монополизации российского рынка китайскими производителями, тем более при господдержке. Руководство страны, отметил политолог, понимает, что остановка автопроизводств резко увеличивает безработицу, снижает спрос. «Это политические и экономические негативные последствия для власти. Поэтому принимаются решения о защите автопроизводителей. Рынок стабилизируется, будет и спрос со стороны россиян, и предложение, причем не только со стороны китайских производителей. Меры поддержки отечественного автопрома, которые поддержал президент Путин, позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили, расширит возможности предприятий по всем направлениям, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. И здесь, полагает Наумов, неважно, какие зарубежные компании будут работать в России — китайские, корейские, иранские и т. д. «Автопром — это воплощение передовых решений в машиностроении. А значит, с развитием этой отрасли наша молодежь получает понимание того, где можно себя реализовать», — резюмировал депутат.