Челябинский губернатор получил вводные от президента Путина

Алексей Текслер выступил на заседании Президиума Госсовета РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил ряд вводных от президента РФ Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на заседании Президиума Госсовета РФ, прошедшего 4 апреля по видеоконференцсвязи, обсуждали вопросы развития промышленности в условиях санкционного давления.

«Сегодня президентом были приняты важные решения. Это докапитализация фондов развития промышленности, в первую очередь, региональных, в том числе с использованием средств ФНБ», — передает слова Текслера пресс-служба администрации региона.

Глава области отметил, что по отдельным направлениям в регионе наблюдается заметный прорыв. Так, по его словам, решается проблема с дефицитом профессиональных кадров.

«У нас практически нет безработицы. Тем не менее, есть необходимость обновления материально-технической базы ПТУ и колледжей», — добавил Текслер.

В конце марта глава области выступил на совещании под председательством Владимира Путина с членами правительства РФ. Текслер сообщил главе государства о готовности регионов к введению механизма, который предусматривает поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры в субъектах РФ.