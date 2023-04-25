Путин реанимирует проект императора Николая I

В стране готовится еще один выход на мировые рынки нефти и газа

25 апреля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

В России ускорят реализацию проекта строительства северной железной дороги Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России возрождают проект, задуманный еще при императоре Николае I и замороженный после смерти советского лидера Иосифа Сталина — Северный широтный ход. Значимая его часть обеспечит РФ еще один выход на мировые рынки нефти и газа, объяснили эксперты смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 25 апреля. По их словам, этот инфраструктурный проект подтолкнет развитие промышленности на Севере страны и позволит увеличить добычу природных ресурсов. Круг вопросов, которые традиционно интересуют президента во время встреч с губернаторами, охватывает социально-экономическое развитие региона, поддержку участников СВО и их семей, помощь в восстановлении новых регионов. По всем показателям у ЯНАО «везде плюсы», заметил Путин. «Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, — это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста», — подчеркнул Путин. Одним из главных показателей эффективного развития Ямала стал естественный прирост населения, отметил губернатор Дмитрий Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артюхов согласился, что это «самое главное достижение». «Благополучие, которое есть у северян за счет крепкой экономики, позволяет людям планировать многодетные семьи, — отметил губернатор и пообещал президенту передать от него привет одной из таких семей — семье Ольги Дехтяренко, которой президент присвоил звание «Мать-героиня». Еще больше укрепить экономику Ямала призван проект железнодорожной ветки «Северный широтный ход», про который Путин попросил рассказать отдельно. «Это особый проект для нас. Есть определенная пауза, чтобы все взвесить, но от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться. Это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем», — пообещал Артюхов. Команда, работавшая на строительстве Крымского моста, поможет Ямалу построить мост через Обь Фото: Официальный сайт «Крымский мост» По его словам, основа проекта готова. «Самый сложный объект — мост через Обь, 2,5 километра. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны», — заверил губернатор. В перспективе Северный широтный ход должен связать восток и запад Ямала, а также соединиться с Северной железной дорогой, которая тянется из Свердловской области. Это упростит выход к порту «Сабетта». Часть железной дороги до Бованенково уже построил «Газпром», от нее до порта осталось дотянуть всего 170 км. «Это будет наш самый восточный порт в Арктике. Над этим проектом мы тоже работаем, чтобы, когда появятся все необходимые условия, его реализовать», — отметил глава ЯНАО. Северный широтный ход позволит повысить связанность территории Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Современный Северный широтный ход — это часть проекта Великого Северного железнодорожного пути, который задуман еще при императоре Николае I и должен был пройти параллельно Транссибу, — от Мурманска до Охотского моря, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В СССР, когда страной руководил Иосиф Сталин, отдельные участки этой магистрали были построены (они сегодня используются в разных регионах). Но после смерти Сталина проект свернули. Снова заговорили о нем несколько лет назад. Однако власти столкнулись с трудностями в его реализации. Введение санкций против России стимулировало процесс, так как Северный широтный ход — это, по сути, одна из артерий Северного морского пути, объяснил политолог Журавлев. «Это будет часть пути, идущего по Ямалу к порту, который позволит вывозить сжиженный природный газ. Это выход к „Сабетте“ и — на мировые рынки. В этом и весь смысл проекта», — отметил Журавлев. Развитие Северного широтного хода как части арктических транспортных маршрутов имеет большое значение в условиях обострения международной военно-политической и экономической обстановки. «Это должно облегчить вывоз нашей продукции. С другой стороны, это дает возможность развивать межрегиональную коммуникацию на Севере и местные центры производства. В перспективе это даст возможность развивать вдоль Северного широтного хода нефтепереработку, добычу редкоземельных металлов и так далее. Этот проект важен с точки зрения получения долговременного экономического эффекта», — подчеркнул Колташов. Статья по теме Первый новый город от Шойгу построят на границе двух регионов Путин дает понять, что проект Северного широтного хода — это вопрос про преимущество России. «Ключевая идея — подать сигнал, в том числе и внешним партнерам о том, что мы развиваем свою инфраструктуру и что планировать новые транспортные коридоры нужно с участием России. Мы развиваем собственные транспортные возможности, создаем спрос на продукцию тех отраслей, которые обеспечивают реализацию таких больших инфраструктурных проектов, и находим альтернативу экспортным рынкам, которые сейчас нам недоступны», — заключил Наумов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России возрождают проект, задуманный еще при императоре Николае I и замороженный после смерти советского лидера Иосифа Сталина — Северный широтный ход. Значимая его часть обеспечит РФ еще один выход на мировые рынки нефти и газа, объяснили эксперты смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 25 апреля. По их словам, этот инфраструктурный проект подтолкнет развитие промышленности на Севере страны и позволит увеличить добычу природных ресурсов. Круг вопросов, которые традиционно интересуют президента во время встреч с губернаторами, охватывает социально-экономическое развитие региона, поддержку участников СВО и их семей, помощь в восстановлении новых регионов. По всем показателям у ЯНАО «везде плюсы», заметил Путин. «Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, — это рост постоянного населения, причем за счет естественного прироста», — подчеркнул Путин. Артюхов согласился, что это «самое главное достижение». «Благополучие, которое есть у северян за счет крепкой экономики, позволяет людям планировать многодетные семьи, — отметил губернатор и пообещал президенту передать от него привет одной из таких семей — семье Ольги Дехтяренко, которой президент присвоил звание «Мать-героиня». Еще больше укрепить экономику Ямала призван проект железнодорожной ветки «Северный широтный ход», про который Путин попросил рассказать отдельно. «Это особый проект для нас. Есть определенная пауза, чтобы все взвесить, но от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться. Это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем», — пообещал Артюхов. По его словам, основа проекта готова. «Самый сложный объект — мост через Обь, 2,5 километра. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны», — заверил губернатор. В перспективе Северный широтный ход должен связать восток и запад Ямала, а также соединиться с Северной железной дорогой, которая тянется из Свердловской области. Это упростит выход к порту «Сабетта». Часть железной дороги до Бованенково уже построил «Газпром», от нее до порта осталось дотянуть всего 170 км. «Это будет наш самый восточный порт в Арктике. Над этим проектом мы тоже работаем, чтобы, когда появятся все необходимые условия, его реализовать», — отметил глава ЯНАО. Современный Северный широтный ход — это часть проекта Великого Северного железнодорожного пути, который задуман еще при императоре Николае I и должен был пройти параллельно Транссибу, — от Мурманска до Охотского моря, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В СССР, когда страной руководил Иосиф Сталин, отдельные участки этой магистрали были построены (они сегодня используются в разных регионах). Но после смерти Сталина проект свернули. Снова заговорили о нем несколько лет назад. Однако власти столкнулись с трудностями в его реализации. Введение санкций против России стимулировало процесс, так как Северный широтный ход — это, по сути, одна из артерий Северного морского пути, объяснил политолог Журавлев. «Это будет часть пути, идущего по Ямалу к порту, который позволит вывозить сжиженный природный газ. Это выход к „Сабетте“ и — на мировые рынки. В этом и весь смысл проекта», — отметил Журавлев. Развитие Северного широтного хода как части арктических транспортных маршрутов имеет большое значение в условиях обострения международной военно-политической и экономической обстановки. «Это должно облегчить вывоз нашей продукции. С другой стороны, это дает возможность развивать межрегиональную коммуникацию на Севере и местные центры производства. Путин дает понять, что проект Северного широтного хода — это вопрос про преимущество России. «Ключевая идея — подать сигнал, в том числе и внешним партнерам о том, что мы развиваем свою инфраструктуру и что планировать новые транспортные коридоры нужно с участием России. Мы развиваем собственные транспортные возможности, создаем спрос на продукцию тех отраслей, которые обеспечивают реализацию таких больших инфраструктурных проектов, и находим альтернативу экспортным рынкам, которые сейчас нам недоступны», — заключил Наумов.