Элите Екатеринбурга пытались продать новую войну с Тунгусовым

Чтобы раскусить идеологов губернатора, миллиардерам хватило одного звонка

03 мая 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Окружение Евгения Куйвашева просчиталось — миллиардеры не поверили в возвращение «серого кардинала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пиарщица губернатора Евгения Куйвашева Аксана Панова как минимум на старте подготовки к выборам в гордуму Екатеринбурга убеждала элиту вложиться в кампанию. Из-за якобы грядущего возвращения в политику опального экс-вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, которого большая прогубернаторская коалиция победила в 2018-м. По данным URA.RU, Панова вела переговоры со знакомыми бизнесменами. А с фигурантами списка Forbes на эту тему общался миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Параллельно он вместе с политтехнологом Ринатом Хазеевым накручивал Куйвашева. И это дало результат. В начале апреля, когда Куйвашев отстранял Орлова от выборов в одномандатных округах, одной из претензий было как раз то, что, составляя список кандидатов, интересы Кочеткова — владельца крупнейшей фракции в нынешнем созыве думы — Орлов не учел, зато решил поддержать сразу нескольких действующих депутатов, которые в 2018-м шли от старой городской команды Тунгусова. Так депутаты Виктор Сомиков, Павел Пустозеров и Дмитрий Сергин на две недели пропали из списков. Владимир Тунгусов убедил старых знакомых, что не планирует ввязываться в борьбу за власть в Екатернибурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Промышленников же образ новой войны, придуманный Пановой, Хазеевым и Кочетковым, не зацепил. «Они просто позвонили Тунгусову узнать, правда ли он будет выдвигать своих кандидатов на выборы. Тот ответил, что нет, что он лишь „мониторит“ ситуацию», — поделился источник, знакомый с ходом переговоров. В период с 6-го по 21 апреля крупный бизнес, ранее уже договорившийся с Орловым, когда у него были такие полномочия, отказался снимать своих кандидатов в пользу Кочеткова. Проявляя лояльность, миллиардеры попросили Куйвашева не рушить систему, которую он успешно выстраивал 11 лет своего губернаторства. В итоге вечером 21-го на совещании со своим замом Олегом Чемезовым Куйвашев утвердил финальный список кандидатов-одномандатников, где «контрольного пакета» нет ни у кого. Свое представительство — пусть и более скромное, чем планировалось изначально, — получают и Кочетков, и УГМК, и РМК, и «Синара», и сам Орлов. При реализации такая схема позволит Куйвашеву быть арбитром по ключевым вопросам. Евгения Куйвашева убедили не отказываться от схемы, которая наконец устанавливает баланс в думе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ожидалось, что Кочетков не станет оспаривать новый расклад — учитывая, что 10 апреля в «Водоканале» в его пользу сменили гендиректора. Но при поддержке Хазеева, чьи предложения по большинству кандидатов-одномандатников были отклонены, он поступил иначе. Как минимум в трети округов на праймериз «Единой России» против согласованных Куйвашевым кандидатов Кочетков и Хазеев выдвинули своих. Причем баланс рушится демонстративно — в округе №19 против одного из фронтменов думы, Алексея Вихарева, контролирующего в думе фракцию из пяти человек, пошел депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся со спецоперации РФ на Украине. Хотя за несколько дней до этого Вихарев, как считается, уступил Хазееву с Кочетковым — его соратник Алексей Мещеряков перешел из Орджоникидзевского округа №20, где уже потратил деньги на пиар, в освободившийся округ №7. В округе №20 Куйвашев согласовал депутата из фракции Кочеткова Владимира Стругова. Статья по теме Связка в окружении Куйвашева готовит 8 конфликтов в Екатеринбурге Таким образом, идеологи концепции «осажденной крепости», следуя которой Куйвашев побеждал своих конкурентов — Тунгусова, полпредов президента РФ в УрФО Игоря Холманских и Николая Цуканова — сами становятся для свердловской элиты токсичными генераторами конфликтов. Объясняя мотивацию, одни собеседники URA.RU говорят, что Кочетков и Хазеев просто хотят показать местному сообществу свое особое положение — из-за близости к первому лицу. По другой версии, расчет может быть в другом. Для Кочеткова большинство в думе может быть необходимо для того, чтобы оказать влияние на предстоящую концессию «Водоканала», а интерес Хазеева и Пановой может заключаться в получении электоральных бюджетов на продвижение пула кандидатов. Эта кампания может быть для них последней крупной в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пиарщица губернатора Евгения Куйвашева Аксана Панова как минимум на старте подготовки к выборам в гордуму Екатеринбурга убеждала элиту вложиться в кампанию. Из-за якобы грядущего возвращения в политику опального экс-вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, которого большая прогубернаторская коалиция победила в 2018-м. По данным URA.RU, Панова вела переговоры со знакомыми бизнесменами. А с фигурантами списка Forbes на эту тему общался миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Параллельно он вместе с политтехнологом Ринатом Хазеевым накручивал Куйвашева. И это дало результат. В начале апреля, когда Куйвашев отстранял Орлова от выборов в одномандатных округах, одной из претензий было как раз то, что, составляя список кандидатов, интересы Кочеткова — владельца крупнейшей фракции в нынешнем созыве думы — Орлов не учел, зато решил поддержать сразу нескольких действующих депутатов, которые в 2018-м шли от старой городской команды Тунгусова. Так депутаты Виктор Сомиков, Павел Пустозеров и Дмитрий Сергин на две недели пропали из списков. Промышленников же образ новой войны, придуманный Пановой, Хазеевым и Кочетковым, не зацепил. «Они просто позвонили Тунгусову узнать, правда ли он будет выдвигать своих кандидатов на выборы. Тот ответил, что нет, что он лишь „мониторит“ ситуацию», — поделился источник, знакомый с ходом переговоров. В период с 6-го по 21 апреля крупный бизнес, ранее уже договорившийся с Орловым, когда у него были такие полномочия, отказался снимать своих кандидатов в пользу Кочеткова. Проявляя лояльность, миллиардеры попросили Куйвашева не рушить систему, которую он успешно выстраивал 11 лет своего губернаторства. В итоге вечером 21-го на совещании со своим замом Олегом Чемезовым Куйвашев утвердил финальный список кандидатов-одномандатников, где «контрольного пакета» нет ни у кого. Свое представительство — пусть и более скромное, чем планировалось изначально, — получают и Кочетков, и УГМК, и РМК, и «Синара», и сам Орлов. При реализации такая схема позволит Куйвашеву быть арбитром по ключевым вопросам. Ожидалось, что Кочетков не станет оспаривать новый расклад — учитывая, что 10 апреля в «Водоканале» в его пользу сменили гендиректора. Но при поддержке Хазеева, чьи предложения по большинству кандидатов-одномандатников были отклонены, он поступил иначе. Как минимум в трети округов на праймериз «Единой России» против согласованных Куйвашевым кандидатов Кочетков и Хазеев выдвинули своих. Причем баланс рушится демонстративно — в округе №19 против одного из фронтменов думы, Алексея Вихарева, контролирующего в думе фракцию из пяти человек, пошел депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся со спецоперации РФ на Украине. Хотя за несколько дней до этого Вихарев, как считается, уступил Хазееву с Кочетковым — его соратник Алексей Мещеряков перешел из Орджоникидзевского округа №20, где уже потратил деньги на пиар, в освободившийся округ №7. В округе №20 Куйвашев согласовал депутата из фракции Кочеткова Владимира Стругова. Таким образом, идеологи концепции «осажденной крепости», следуя которой Куйвашев побеждал своих конкурентов — Тунгусова, полпредов президента РФ в УрФО Игоря Холманских и Николая Цуканова — сами становятся для свердловской элиты токсичными генераторами конфликтов. Объясняя мотивацию, одни собеседники URA.RU говорят, что Кочетков и Хазеев просто хотят показать местному сообществу свое особое положение — из-за близости к первому лицу. По другой версии, расчет может быть в другом. Для Кочеткова большинство в думе может быть необходимо для того, чтобы оказать влияние на предстоящую концессию «Водоканала», а интерес Хазеева и Пановой может заключаться в получении электоральных бюджетов на продвижение пула кандидатов. Эта кампания может быть для них последней крупной в регионе.