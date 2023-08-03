Курганский военный: как общение на якутском смогло запугать ВСУ

50-летний доброволец — о фронтовых хитростях и солдатском счастье. Видео

04 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Военный пенсионер из Кургана, отец четырех детей дважды побывал бойцом-добровольцем на фронте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник курганского военкомата Алексей Вишникин дважды побывал на спецоперации бойцом-добровольцем. Военный пенсионер с опытом службы в Таджикистане в числе первых отправился на помощь российским бойцам. Первым шел на штурм противника, помог вытащить раненного спецназовца и рассказал, как якуты смогли запугать врага. За мужество дважды был представлен к наградам. О страхах, хитростях и фронтовом братстве, курганец, готовый вернуться в фронтовое пекло еще раз, рассказал URA.RU. Отцы в помощь молодым Курганец уволился, закупил всю амуницию за свой счет и уехал на фронт. Узнав об этом, губернатор Шумков распорядился компенсировать семьям добровольцев часть затрат фото: из личного архива Алексея Вишникина Алексей Вишникин вышел на пенсию в 2009 году в звании старшего прапорщика. Когда началась спецоперация (24 февраля 2022 года), он работал гражданским сотрудником курганского комиссариата, строил дом в пригороде Кургана, занимался семьей и воспитанием младших приемных детей — девочкам 13 и 14 лет. Родные дети от первого брака уже выросли: старший сын служит в Казахстане в ракетных войсках, дочь учится и работает в Кургане. Вишникин вспоминает, что решил пойти добровольцем, когда увидел первые сводки с фронта. «Когда появились первые сведения о погибших, я посмотрел даты рождения — некоторые бойцы были младше моего сына. Решил, надо идти. Конечно, понимал, что возраст почти 50 лет (на тот момент было 49), что в новом вооружении и технике я могу и не разбираться так, как обученные молодые бойцы. Но в плане быта, организации снабжения, я посчитал, что смогу пригодиться и помочь ребятам», — пояснил он. Узнав об этом, двое товарищей Вишникина тоже записались добровольцами. А супруга Нелли Самарина была огорошена — она восемь лет назад бежала с двумя малолетними детьми из Луганска в Курган, подальше от обстрелов. Но муж настоял, пришлось смириться. После трехдневной подготовки в Ростове-на-Дону Вишникин получил автотехнику («УРАЛ») и должность командира отделения АГС-17 (автоматический гранатомет станковый). 11 апреля 2022 батальон зашел на территорию спецоперации со стороны Крыма. Доехали до Херсона, встали в Белозерке. Разместились на базе отдыха, где раньше располагался лагерь для детей. Тогда курганец увидел, против чего пришел сражаться. [В то время Херсон был уже под контролем ВС РФ, однако националисты ВСУ продолжали арт-обстрелы по жилым кварталам и устраивали теракты. Бои шли с перевесом то одной, то другой стороны. Позже командование ВС РФ приняло решение оставить Херсон, чтобы занять оборону на левом берегу Днепра.] Боевой опыт: служил в Таджикистане с 1994 по 1996 год, был контужен фото: из личного архива Алексея Вишникина «Мы посмотрели по фотографиям: лагерь этот проходили дети от 8 до 17 лет. Идеология: убьешь русского — попадешь в рай. В книгах написано на украинском, что нация русских от сатаны, что русские второсортные люди и их надо уничтожать. На стенах висели фотографии кураторов с американскими флагами. Эти фашисты зомбировали детей», — вспоминает Вишникин. На базе лагеря добровольцы прошли двухдневную подготовку, слаживание. На третий день их перебросили в Новую Николаевку, где стояла бригада ВДВ. «В поселке по нашим машинам сразу начался минометный обстрел. Мы загнали машины в силосные ямы, сами разбежались по строениям. Когда нас увидели наши военнослужащие — у них слезы на глаза навернулись. Там парни по 25 лет, а мы вылазим — средний возраст бойцов полтинник. Они позже признались, что обалдели, когда нас увидели. Кричат: отцы приехали нам на помощь!» — вспоминает боец. На Украине добровольца Вишникина назначили командиром отделения АГС-17 фото: из личного архива Алексея Вишникина Вишникин признает, что тогда столкнулся с «другой войной», более технологичной. Многому пришлось учиться. «Это сейчас мы знаем, что делать при появлении дрона, как быстро нужно менять позицию, чтобы не засекли. В самом начале боевых действий ничего этого не знали. Некоторые добровольцы при появлении дрона стояли и смотрели на него, пока он не скинет снаряд, получали ранения», — поясняет он. Якутская хитрость Больше половины взвода добровольцев, куда попал курганец, были якуты. Их распределили по всем взводам и отделениям, чтобы они между собой разговаривали на якутском языке. Расчет был такой, что в случае перехвата связи, противник не поймет, о чем речь. И хитрость сработала. «Потом мы узнали от местного населения: ВСУшники перехваты делали и напугались, что сюда заходят подразделения из Чечни и ополчение с Донецка, и будет жестко. Они от нас просто убегали, уезжали, в домах хлеб горячий бросали. И первое время практически не давали боя», — вспоминает боец. Решение отправиться на СВО добровольцем поддержали еще двое товарищей Вишникина фото: из личного архива Алексея Вишникина Первое представление к награде медалью «За отвагу» Вишникин получил за успешный штурм двух сел — Вавилово и Центральное. При штурме Вавилово он шел первым, так как занимал крайнюю правую позицию, именно справа и начался штурм. «Мы взяли села, и нам сказали: „Русский солдат за гражданских не прячется, окапываемся в поле“. Пошли за село, окапались, началась повседневная боевая работа. Боестолкновения с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), борьба с „птичками“ (дронами — прим. ред.). Апрель мы вспоминаем с ужасом», — продолжает он рассказ. Тогда добровольцы столкнулись с холодом и нехваткой еды. «Было очень холодно, дожди, костер развести нельзя, чтобы не выдать позиции. Все, что у нас было — мы на себя надевали. Нашли надувной матрац — траву на него положили и спали, нашли выброшенную женскую куртку — ею укрывались. Бронежилеты не снимали и в пленку заворачивались, чтобы было теплее. Пока налаживалось снабжение, кормили раз в день. Я потерял 15 кг (похудел до 72 кг). В бытовом плане в апреле очень тяжело было», — отмечает он. Ко второй награде (медаль Суворова) Вишникина командование хотело представить в конце третьего месяца службы за то, что удерживал оборону позиции и отбивал все атаки. «Я на позиции находился один, держал оборону в укреплении. Метрах в ста от меня по обеим сторонам находились по два наших бойца. Ночью, конечно, было страшно», — вспоминает он. Но выяснилось, что одновременно подать документы на две госнаграды нельзя, представление направили на награду «За воинские заслуги». В боях, приходилось и в одиночестве держать оборону позиции и выручать раненного спецназовца фото: из личного архива Алексея Вишникина Но особенно заполнился Вишникину другой случай. Отряд спецназа ГРУ ходил в разведку, бойца отряда ранило. «Я со своего АГСа их прикрывал, помог вытащить его. На следующий день пацаны [спецназовцы] пришли и целый блок сигарет мне подарили. А сигареты в дефиците были у нас. Это был самый запомнившийся момент: не надо никаких наград, ребята пришли и отблагодарили. Я всем своим ребятам потом сигареты раздал», — улыбается Вишникин. Именно товарищеские отношения на фронте он ценит превыше всего: «Стоишь за того, кто рядом с тобой. Ты помогаешь товарищу — он тебе. На фронте только такая связка помогает выжить». Когда наладилось снабжение продуктами, бойцы помогали местным старикам, которым негде было купить еду. Отдавали им консервы и сухпайки. Кто-то благодарил, но большинство брали продукты молча. В первую поездку на СВО «Вишня» провел три месяца вместо двух (на два месяца был оформлен контракт добровольца). «Буду на фронте раньше вас» Добровольческий батальон при вооруженных силах России, не входящий в численный состав вооруженных сил фото: из личного архива Алексея Вишникина Вернувшись в Курган, Вишникин вновь устроился в военкомат. В сентябре 2022 года в России объявили частичную мобилизацию и он начал работу с мобилизованными. «Я и мои ребята, с которыми я ездил на СВО, делились боевым опытом. И вот некоторые мобилизованные спрашивали, когда меня ждать на фронте. Я отвечал, что даже раньше вас там буду. Их же еще в Елань на обучение отправили. Я по окончанию мобилизации опять написал заявление добровольцем. Пошел тем же путем, как первый раз. Попал в свое же подразделение командиром взвода огневой поддержки. Просто не смог остаться дома, когда столько товарищей отправились на фронт», — вспоминает он. Отец Алексея, провожая сына второй раз, дал ему семейный крест с наказом вернуть после службы. 20 октября 2022 года вновь был на фронте, и сразу почувствовал изменения. Снабжение налажено, добровольцы стали получать гуманитарные посылки со всем необходимым — от носков до бензопил. Однажды в такой коробке оказалась красная икра, бойцы радовались ей как дети. На фронте кот постоянно приходил спать в каске фото: из личного архива Алексея Вишникина Награду Вишникин пока не получил, как и его курганские товарищи. «В штаб, где находились представления попал снаряд, все документы сгорели. А восстанавливать — это же хлопотно, да и незачем», — говорит курганец. О судьбе документов ему не известно. Недавно он подписал контракт о военной службе с Минобороны на два года. Пока служит в Кетовском военкомате, работает с теми, кто хочет отправиться на фронт. Но не исключает, что и сам поедет на передовую третий раз. «Поступит приказ — поеду, выполню свой долг, свою работу. Уж лучше мы пойдем туда, чем они к нам. Победа будет за нами, чтобы кто не говорил!» — заключает он. Алексей часто вспоминает своего деда — участника Великой Отечественной войны Федора Вишникина, посещает его могилу. «Мы своими предками гордимся, не предадим и не поменяем ни на какие западные ценности. У нас есть свои ценности, которые мы чтим», — говорит он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник курганского военкомата Алексей Вишникин дважды побывал на спецоперации бойцом-добровольцем. Военный пенсионер с опытом службы в Таджикистане в числе первых отправился на помощь российским бойцам. Первым шел на штурм противника, помог вытащить раненного спецназовца и рассказал, как якуты смогли запугать врага. За мужество дважды был представлен к наградам. О страхах, хитростях и фронтовом братстве, курганец, готовый вернуться в фронтовое пекло еще раз, рассказал URA.RU. Отцы в помощь молодым Алексей Вишникин вышел на пенсию в 2009 году в звании старшего прапорщика. Когда началась спецоперация (24 февраля 2022 года), он работал гражданским сотрудником курганского комиссариата, строил дом в пригороде Кургана, занимался семьей и воспитанием младших приемных детей — девочкам 13 и 14 лет. Родные дети от первого брака уже выросли: старший сын служит в Казахстане в ракетных войсках, дочь учится и работает в Кургане. Вишникин вспоминает, что решил пойти добровольцем, когда увидел первые сводки с фронта. «Когда появились первые сведения о погибших, я посмотрел даты рождения — некоторые бойцы были младше моего сына. Решил, надо идти. Конечно, понимал, что возраст почти 50 лет (на тот момент было 49), что в новом вооружении и технике я могу и не разбираться так, как обученные молодые бойцы. Но в плане быта, организации снабжения, я посчитал, что смогу пригодиться и помочь ребятам», — пояснил он. Узнав об этом, двое товарищей Вишникина тоже записались добровольцами. А супруга Нелли Самарина была огорошена — она восемь лет назад бежала с двумя малолетними детьми из Луганска в Курган, подальше от обстрелов. Но муж настоял, пришлось смириться. После трехдневной подготовки в Ростове-на-Дону Вишникин получил автотехнику («УРАЛ») и должность командира отделения АГС-17 (автоматический гранатомет станковый). 11 апреля 2022 батальон зашел на территорию спецоперации со стороны Крыма. Доехали до Херсона, встали в Белозерке. Разместились на базе отдыха, где раньше располагался лагерь для детей. Тогда курганец увидел, против чего пришел сражаться. [В то время Херсон был уже под контролем ВС РФ, однако националисты ВСУ продолжали арт-обстрелы по жилым кварталам и устраивали теракты. Бои шли с перевесом то одной, то другой стороны. Позже командование ВС РФ приняло решение оставить Херсон, чтобы занять оборону на левом берегу Днепра.] «Мы посмотрели по фотографиям: лагерь этот проходили дети от 8 до 17 лет. Идеология: убьешь русского — попадешь в рай. В книгах написано на украинском, что нация русских от сатаны, что русские второсортные люди и их надо уничтожать. На стенах висели фотографии кураторов с американскими флагами. Эти фашисты зомбировали детей», — вспоминает Вишникин. На базе лагеря добровольцы прошли двухдневную подготовку, слаживание. На третий день их перебросили в Новую Николаевку, где стояла бригада ВДВ. Вишникин признает, что тогда столкнулся с «другой войной», более технологичной. Многому пришлось учиться. «Это сейчас мы знаем, что делать при появлении дрона, как быстро нужно менять позицию, чтобы не засекли. В самом начале боевых действий ничего этого не знали. Некоторые добровольцы при появлении дрона стояли и смотрели на него, пока он не скинет снаряд, получали ранения», — поясняет он. Якутская хитрость Больше половины взвода добровольцев, куда попал курганец, были якуты. Их распределили по всем взводам и отделениям, чтобы они между собой разговаривали на якутском языке. Расчет был такой, что в случае перехвата связи, противник не поймет, о чем речь. И хитрость сработала. «Потом мы узнали от местного населения: ВСУшники перехваты делали и напугались, что сюда заходят подразделения из Чечни и ополчение с Донецка, и будет жестко. Они от нас просто убегали, уезжали, в домах хлеб горячий бросали. И первое время практически не давали боя», — вспоминает боец. Первое представление к награде медалью «За отвагу» Вишникин получил за успешный штурм двух сел — Вавилово и Центральное. При штурме Вавилово он шел первым, так как занимал крайнюю правую позицию, именно справа и начался штурм. «Мы взяли села, и нам сказали: „Русский солдат за гражданских не прячется, окапываемся в поле“. Пошли за село, окапались, началась повседневная боевая работа. Боестолкновения с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), борьба с „птичками“ (дронами — прим. ред.). Апрель мы вспоминаем с ужасом», — продолжает он рассказ. Тогда добровольцы столкнулись с холодом и нехваткой еды. «Было очень холодно, дожди, костер развести нельзя, чтобы не выдать позиции. Все, что у нас было — мы на себя надевали. Нашли надувной матрац — траву на него положили и спали, нашли выброшенную женскую куртку — ею укрывались. Бронежилеты не снимали и в пленку заворачивались, чтобы было теплее. Пока налаживалось снабжение, кормили раз в день. Я потерял 15 кг (похудел до 72 кг). В бытовом плане в апреле очень тяжело было», — отмечает он. Ко второй награде (медаль Суворова) Вишникина командование хотело представить в конце третьего месяца службы за то, что удерживал оборону позиции и отбивал все атаки. «Я на позиции находился один, держал оборону в укреплении. Метрах в ста от меня по обеим сторонам находились по два наших бойца. Ночью, конечно, было страшно», — вспоминает он. Но выяснилось, что одновременно подать документы на две госнаграды нельзя, представление направили на награду «За воинские заслуги». Но особенно заполнился Вишникину другой случай. Отряд спецназа ГРУ ходил в разведку, бойца отряда ранило. «Я со своего АГСа их прикрывал, помог вытащить его. На следующий день пацаны [спецназовцы] пришли и целый блок сигарет мне подарили. А сигареты в дефиците были у нас. Это был самый запомнившийся момент: не надо никаких наград, ребята пришли и отблагодарили. Я всем своим ребятам потом сигареты раздал», — улыбается Вишникин. Именно товарищеские отношения на фронте он ценит превыше всего: «Стоишь за того, кто рядом с тобой. Ты помогаешь товарищу — он тебе. На фронте только такая связка помогает выжить». Когда наладилось снабжение продуктами, бойцы помогали местным старикам, которым негде было купить еду. Отдавали им консервы и сухпайки. Кто-то благодарил, но большинство брали продукты молча. В первую поездку на СВО «Вишня» провел три месяца вместо двух (на два месяца был оформлен контракт добровольца). «Буду на фронте раньше вас» Вернувшись в Курган, Вишникин вновь устроился в военкомат. В сентябре 2022 года в России объявили частичную мобилизацию и он начал работу с мобилизованными. «Я и мои ребята, с которыми я ездил на СВО, делились боевым опытом. И вот некоторые мобилизованные спрашивали, когда меня ждать на фронте. Я отвечал, что даже раньше вас там буду. Их же еще в Елань на обучение отправили. Я по окончанию мобилизации опять написал заявление добровольцем. Пошел тем же путем, как первый раз. Попал в свое же подразделение командиром взвода огневой поддержки. Просто не смог остаться дома, когда столько товарищей отправились на фронт», — вспоминает он. Отец Алексея, провожая сына второй раз, дал ему семейный крест с наказом вернуть после службы. 20 октября 2022 года вновь был на фронте, и сразу почувствовал изменения. Снабжение налажено, добровольцы стали получать гуманитарные посылки со всем необходимым — от носков до бензопил. Однажды в такой коробке оказалась красная икра, бойцы радовались ей как дети. Награду Вишникин пока не получил, как и его курганские товарищи. «В штаб, где находились представления попал снаряд, все документы сгорели. А восстанавливать — это же хлопотно, да и незачем», — говорит курганец. О судьбе документов ему не известно. Недавно он подписал контракт о военной службе с Минобороны на два года. Пока служит в Кетовском военкомате, работает с теми, кто хочет отправиться на фронт. Но не исключает, что и сам поедет на передовую третий раз. «Поступит приказ — поеду, выполню свой долг, свою работу. Уж лучше мы пойдем туда, чем они к нам. Победа будет за нами, чтобы кто не говорил!» — заключает он. Алексей часто вспоминает своего деда — участника Великой Отечественной войны Федора Вишникина, посещает его могилу. «Мы своими предками гордимся, не предадим и не поменяем ни на какие западные ценности. У нас есть свои ценности, которые мы чтим», — говорит он.