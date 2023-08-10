В ЯНАО выявляют злостных неплательщиков за свет, тепло и воду

Нарушители вмешиваются в работу счетчиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Специалисты «Единого расчетно-информационного центра» ЯНАО помогли вернуть поставщику коммунальных ресурсов — Вынгапуровскому тепловодоканалу — свыше 7 млн рублей. Весной 2023 года сотрудники компании провели обследование всех предприятий и организаций микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске. В пресс-службе сообщили, что выявили 48 фактов безучетного потреблении воды и тепловой энергии.

Большей частью это были неисправные приборы учета, несанкционированные подключения к сетям новых объектов и незаконные врезки в трубопровод — все то, что позволяло юридическим лицам искажать реальные показатели потребления воды и тепла. В правовом поле это называется хищением ресурсов.

«Согласно действующему законодательству, сумма, подлежащая оплате потребителем за безучетное потребление воды и тепловой энергии, определяется расчетным методом. Начисления по воде производятся исходя из пропускной способности трубы. Расчет по теплу основывается на тепловой нагрузке объекта и нормативе температуры наружного и внутреннего воздуха», — рассказал URA.RU исполнительный директор «ЕРИЦ ЯНАО» Андрей Вьюнов.

То, что безучетное и бездоговорное пользование ресурсами является серьезным нарушением законодательства отмечают и в «Ямалкоммунэнерго». Самовольное подключение к коммунальным сетям и использование энергоресурсов без договора на поставку услуг — преступление в форме хищения. По информации пресс-службы предприятия, стоимость бездоговорного потребления кратно превосходит стоимость законного приобретения коммунальных ресурсов.

Как отметили в «Ямалкоммунэнерго», компания из Тазовского района за решение не заключать договор и получать коммунальные услуги «бесплатно» заплатила более одного миллиона рублей, а управляющая компания из Ямальского района — около пяти миллионов рублей. Благодаря регулярным проверкам систем электро-, тепло- и водоснабжения городов и поселений Ямала только за прошедший год специалистами было выявлено более 100 фактов безучетного и бездоговорного потребления коммунальных ресурсов. Общая сумма похищенного составила несколько десятков миллионов рублей.

Нарушители зачастую вмешиваются и в работу приборов учета, нарушают их целостность и повреждают пломбы, что по сути является воровством. Так, в селе Красноселькуп работники одной из организаций решили положить магнит на счетчик электроэнергии. В итоге им пришлось выплатить более одного миллиона рублей.

Кроме того, вмешательство в работу счетчиков может стать причиной коротких замыканий, затопления водой жилых помещений, пожаров, ожогов, поражения электричеством. От незаконных действий потребителей, целью которых является сэкономить, может ухудшиться качество предоставления услуг и надежность коммунальной инфраструктуры, отмечают энергетики.

В зависимости от причиненного ущерба нарушителей ждут не только штрафы, но и административное и даже уголовное наказание. Например, по статье 158 УК РФ «Кража» или статье 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Специалисты службы энергоучета «Ямалкоммунэнерго» отмечают, что штрафов, компенсаций и уголовной ответственности можно избежать. Энергетики призвали не вмешиваться в работу приборов учета. Для технологического подключения к коммунальным сетям будущему потребителю необходимо обратиться в филиалы энергокомпании, а также своевременно заключить договоры на поставку коммунальных услуг в «ЕРИЦ ЯНАО».