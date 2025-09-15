Мошенники вытрясли у пенсионерки в ЯНАО крупные сбережения

В Надыме (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере — у 71-летней пенсионерки неизвестные похитили 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. По данным ведомства, заявление от потерпевшей поступило в полицию 8 сентября. Инцидент произошел в конце августа.
«В надымском отделе полиции зарегистрирован факт мошенничества, совершенный в особо крупном размере. В дежурную часть полиции 8 сентября поступило заявление от 71- летней жительницы Надыма, у которой неизвестные похитили более одного млн рублей», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте полиции.
Как уточнили в управлении МВД, злоумышленники действовали по сложной схеме. Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся курьером, и под предлогом получения посылки попросил назвать код из СМС. Позже потерпевшей позвонила якобы сотрудница службы финансового мониторинга и убедила ее установить специальное приложение и пройти по ссылке в мессенджере.
«Заявительница вступила в видео диалог с лжесотрудницей службы безопасности, которая сказала, что ее средства могут быть похищены и используются для помощи недружественным России странам. Для их сохранности предложили перевести деньги на “безопасный счет”», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка обналичила 400 тысяч рублей, а спустя три дня сняла еще один млн рублей и перевела их на указанные реквизиты. После этого связь с собеседниками оборвалась, и женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
