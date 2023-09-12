10 сентября тюменцы избрали 36 депутатов городской думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В обновленный состав гордумы Тюмени вошли 36 депутатов, представляющих четыре парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду!». Информация представлена в системе ГАС «Выборы». Свои показатели улучшили единороссы, а вот КПРФ и справедливороссы потеряли часть голосов избирателей.

«По итогам голосования в городскую думу Тюмени проходят 26 кандидатов по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. Это представители партий „Единая Россия“, ЛДПР, КПРФ и „Справедливая Россия — За правду!“», — следует из данных системы ГАС «Выборы».

Явка на выборах-2023 в гордуму составила 39,47% избирателей, в 2018 году этот показатель был равен 42%. По единому округу первое место заняла партия «Единая Россия», за нее проголосовали 46,24% (в 2018 году — 39,45%). На втором месте ЛДПР с 16,29% голосов (в 2018 году — 24,47%), на третьем КПРФ с 15,81% (в 2018 году — 18,39%), далее идет «Справедливая Россия — За правду!» с 6,29% голосов (в 2018 году -12,45%). Пятипроцентный барьер при окончательном подсчете списки партий «Новые люди», «Партии пенсионеров» и «Коммунисты России» не преодолели.

По партсписку «ЕР» в гордуму пройдут пять человек (в 2018 году их было четверо). Его возглавил старейший депутат гордумы Тюмени Степан Киричук, далее идет глава Тюменского района Светлана Иванова. На третьем месте стоит замдиректора 16-й гимназии Екатерина Костылева. Четвертое место у директора школы №69 Эльвиры Амировой, пятое — у Героя России Рустама Сайфуллина.

От ЛДПР в гордуму проходят два человека. На первом месте в списке значится председатель партии Леонид Слуцкий. По партийной традиции он откажется от мандата. Второе место в списке занимает Дмитрий Елагин, затем идет Дмитрий Ошурков.

КПРФ в гордуме будут представлять два человека. На первом месте общей части списка стоит Сергей Пыхалов, за ним идет Андрей Ким.

Партия «Справедливая Россия — За правду!» получила один мандат. На первом месте в ее списке стоит Николай Ремезков.

«Единая Россия» выиграла в 23 округах из 26 возможных. На одномандатном округе №1 победителем в восьмой раз стал действующий депутат Юрий Коновалов. На округе №2 победил действующий депутат Дмитрий Антипов. В округе №3 победила депутат гордумы Екатерина Вешкурцева. В избирательном округе №4 впервые избрался руководитель тюменского штаба МГЕР Владимир Сбитнев. В округе №5 победил действующий депутат Алексей Рагозин.

В округе №6 победу одержал действующий депутат, ректор ТГУ Иван Романчук. В округе №7 победила действующий депутат гордумы Наталья Проскурякова. По округу №8 победу одержал действующий депутат гордумы Николай Моисеев. В округе №9 первое место заняла ректор ГАУСЗ Елена Бойко. В округе №10 впервые победил директор СОШ №43 Дмитрий Бородин.

По округу №11 победил представитель компании «Мостострой-11» Иван Худяков. В округе №12 первое место занял врач ОКБ-2 Антон Терехин. В округе №13 победил директор СДЮСШОР «Прибой» Александр Яковлев, в округе №14 — действующий депутат Андрей Голоус.

По округу №17 победил сторонник партии «Единая Россия», советник гендиректора «Запсибгазпром-Газификация» Георгий Муратов. По округу №18 победил действующий депутат гордумы Андрей Потапов. В округе №19 победил директор завода «ЖБИ-3» Александр Соловьев, по округу №20 — директор дома культуры «Поиск» Вадим Долгих.

По округу №21 победу одержал действующий депутат гордумы Александр Григорьев. В округе №23 победу одержал директор филиала ООО «Брусника» Виктор Корчагин, в округе №24 победил действующий депутат гордумы Александр Захаров.

В округе №25 победила действующий депутат Наталия Путина. В округе №26 победу одержал гендиректор АНО «Сибинформбюро» Павел Девайкин.

Интрига во время подсчета голосов сохранялась на округах №15, 16 и 22. По округу №15 в гордуму проходит экс-депутат Тюменской облдумы справедливоросс Сергей Морев. По округу №16 победу одержал представитель ЛДПР Алексей Чирков. В округе №22 победу одержал представитель ЛДПР Дмитрий Елагин.

Предполагаемым председателем думы станет Светлана Иванова. Для этого она должна будет покинуть пост главы администрации Тюменского района.