Оппоненты мэра Екатеринбурга проиграли на выборах даже студентам

Этот и еще шесть итогов главной кампании 2023-го

13 сентября 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Голосование прошло 9—10 сентября, его итоги обсуждают до сих пор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Антимэрский пул кандидатов, профинансированный миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), разгромно проиграл выборы в думу Екатеринбурга — в округах победили даже единороссы-аутсайдеры, а по списку — студенты (если смотреть на соотношение цена-качество). Фиаско потерпели и политтехнологи, якобы убеждавшие, что смогут взять до трети мандатов. Выборы проходили 9—10 сентября. По их итогам большинство мест взяли действующие и начинающие городские политики, поддержанные мэром Алексеем Орловым и дружественными ему бизнес-структурами. В большинстве округов победили лояльные мэру кандидаты Фото: Илья Московец © URA.RU Люди Кочеткова уступили без шансов… Почти ни в одном округе представители антимэрского альянса не навязали борьбу — за исключением округов №3, где сотруднику УГМК Дмитрию Сторожилову («Единая Россия») оппонировал друг Кочеткова Валерий Черкашин, и №23, где против помощницы бизнесмена Валерия Савельева Елены Бондаренко (ЕР) так же по сбору подписей шел Владислав Яхин. Сторожилов выиграл с 42,42% голосов (у Черкашина было 23,69%), Бондаренко — с 43,89% (Яхин набрал 25,08%). Но итоговые цифры не отражают реальный накал: в мэрии до последнего опасались за результат. Валерий Черкашин — один из немногих, кто навязал реальную борьбу Фото: Анна Майорова © URA.RU В других территориях — даже тех, которые относили к проблемным, — оказалось совсем без шансов. Опытный депутат-самовыдвиженец Ира Овчинникова в округе №4 получила всего 13,89% или 1072 голосов (у единоросса Татьяны Вяткиной — 41,08% или 3170), депутат Алексей Холодарев в округе №5 — 13,30% или 1046 голосов (у единоросса от УГМК Алексея Смирнова — 43,60% или 3428), депутат-«яблочник» Константин Киселев в округе №9 — 18,56% или 1785 голосов (у будущего спикера думы Анны Гурарий — 41,02% или 3945), «яблочник» Виктор Чуприянов в округе №21 — 17,86% или 1660 голосов (у главврача областной стоматологии Марины Харитоновой — 41,52% или 3858), директор окружного дома офицеров Андрей Зуев от КПРФ в округе №10 — 20,39% или 1782 голосов (у экс-чиновника мэрии Артура Зиганшина — 36,77% или 3214), у профсоюзного лидера Светланы Даниленко в округе №16 — 15,49% или 1469 голосов (у сотрудника РМК Алексея Шестакова — 52,75% или 5002), у самовыдвиженца Сергея Парфентьева в округе №24 — 4,36% или 430 голосов (у депутата от КПРФ Виктора Сомикова — 42,34% или 4178), у бизнесмена Александра Дюмаева в округе №15 — 24,36% или 2606 голосов (у депутата Михаила Вечкензина — 53,74% или 5750). Случай в 20-м округе — особый. Там лояльный Кочеткову депутат-«единоросс» Владимир Стругов все же имел некоторый админресурс, поскольку был ранее согласован губернатором Евгением Куйвашевым. Стругов набрал 26,64% или 2736 голосов, а шедший при поддержке мэрии депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев — 35,75% или 3672. Статья по теме Тандем тяжеловесов ответил на угрозу всей команде Куйвашева …даже аутсайдерам Наиболее низкие цифры среди победивших кандидатов по количеству голосов показали уже упомянутые Вяткина и Зиганшин. Также в числе аутсайдеров — сын депутата Госдумы Александр Альшевских (2824 голосов) и бывший сотрудник УФСБ Сергей Павленко (3271 голос или 42,51%). Павленко был в числе претендентов на кресло спикера, и, по одной из версий, невысокий показатель на выборах сыграл роль при определении фамилии председателя. На это могут указывать и слова Орлова, заявившего, что ему понравилось, как Гурарий проявила себя в округе. «Новые люди» сработали лучше «Яблока» Финансовые вливания (говорят о сумме в пределах 20-25 миллионов рублей) со стороны Кочеткова помогли «Яблоку» провести масштабную фоновую кампанию и показать неожиданный результат — 9,24% (21296 голосов). Это принесло партии один мандат. Как и «Новым людям», набравшим 8,50% (19591). Однако НЛ при этом вела кампанию при ресурсах как минимум в два раза меньших, чем у «Яблока», и практически без политтехнологов. Известно, что в партийном штабе работали в основном студенты. Кстати, в четырех одномандатных округах кандидаты от «Новых людей» оказались выше «яблочников». «Новые люди» потратили на продвижение списка не более 10 миллионов Фото: Илья Московец © URA.RU …и обозначили претензию на либералов Интересно также, что в рамках дистанционного электронного голосования «Новые люди» «Яблоко» и вовсе обошли — 6001 голос против 3718. Считается, что таким образом НЛ показывает, что именно они в будущем могут претендовать на либерально настроенных избирателей — но уже в большем масштабе. Подвозы и подкупы заблокировали Одной из важных задач городского штаба было заблокировать подвозы и скупку голосов оппонентами (в ходе агитационной кампании подозрительные манипуляции были с обеих сторон). Несмотря на опасения, массового применения «черных» технологий правоохранители, избиркомы и сами кандидаты не выявили. И это, конечно, играет на легитимность результатов. Как и сопоставимость итогов электронного и традиционного голосований. Результаты ДЭГ и голосования на участках оказались в целом сопоставимы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Команде Кочеткова преподали урок Сформировавшаяся вокруг Кочеткова коалиция фактически противопоставила себя Системе, бизнесмен бросил на борьбу огромные ресурсы, которые не принесли результат. «В систему надо встраиваться, а не бороться с ней», — поучают противники миллиардера, вспоминая, например, что многим из кандидатов предлагали различные варианты трудоустройства — в обмен на невыдвижение против протеже администрации, но те оказались. И некоторые сейчас, возможно, жалеют. При этом в окружении Кочеткова — уже при разборе полетов — отмечают, что никакой Системе он себя не противопоставлял. И якобы включился в кампанию лишь тогда, когда посчитал, что городская власть нарушает кулуарные договоренности. Хазееву и Пановой придется отмывать репутацию Доподлинно не известно, помогал ли кочетковским кандидатам Ринат Хазеев в середине августа-начале сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Весь город стал свидетелем неудачи доверенных политтехнологов губернатора — Аксаны Пановой и Рината Хазеева, которые еще весной, по некоторым данным, якобы гарантировали шефу и Кочеткову, что смогут получить в новом созыве блокирующий пакет голосов — 12 из 35. В итоге в думу от Кочеткова — и не факт, что при содействии этой связки — прошли лишь глава предыдущего созыва Игорь Володин (округ №18), депутат Тимофей Жуков (список «Единой России»), Киселев (список «Яблока») и депутат Виталий Чачин (округ №12). Причем про Киселева и Чачина говорят, что они могут уже в ближайшее время перейти в другие коалиции. Хазеев, похоже, начал исправлять реноме: прямо сейчас он бьется за пятый мандат для Кочеткова — по спискам «Единой России», еще весной обещанный (возможно, даже им самим) депутату Антону Швалеву. Вообще, версии о степени личной вовлеченности Хазеева и Пановой в кампанию разнятся. Согласно одной из них, их участие прекратилось в начале августа, когда закончилась регистрация кандидатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимэрский пул кандидатов, профинансированный миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), разгромно проиграл выборы в думу Екатеринбурга — в округах победили даже единороссы-аутсайдеры, а по списку — студенты (если смотреть на соотношение цена-качество). Фиаско потерпели и политтехнологи, якобы убеждавшие, что смогут взять до трети мандатов. Выборы проходили 9—10 сентября. По их итогам большинство мест взяли действующие и начинающие городские политики, поддержанные мэром Алексеем Орловым и дружественными ему бизнес-структурами. Люди Кочеткова уступили без шансов… Почти ни в одном округе представители антимэрского альянса не навязали борьбу — за исключением округов №3, где сотруднику УГМК Дмитрию Сторожилову («Единая Россия») оппонировал друг Кочеткова Валерий Черкашин, и №23, где против помощницы бизнесмена Валерия Савельева Елены Бондаренко (ЕР) так же по сбору подписей шел Владислав Яхин. Сторожилов выиграл с 42,42% голосов (у Черкашина было 23,69%), Бондаренко — с 43,89% (Яхин набрал 25,08%). Но итоговые цифры не отражают реальный накал: в мэрии до последнего опасались за результат. В других территориях — даже тех, которые относили к проблемным, — оказалось совсем без шансов. Опытный депутат-самовыдвиженец Ира Овчинникова в округе №4 получила всего 13,89% или 1072 голосов (у единоросса Татьяны Вяткиной — 41,08% или 3170), депутат Алексей Холодарев в округе №5 — 13,30% или 1046 голосов (у единоросса от УГМК Алексея Смирнова — 43,60% или 3428), депутат-«яблочник» Константин Киселев в округе №9 — 18,56% или 1785 голосов (у будущего спикера думы Анны Гурарий — 41,02% или 3945), «яблочник» Виктор Чуприянов в округе №21 — 17,86% или 1660 голосов (у главврача областной стоматологии Марины Харитоновой — 41,52% или 3858), директор окружного дома офицеров Андрей Зуев от КПРФ в округе №10 — 20,39% или 1782 голосов (у экс-чиновника мэрии Артура Зиганшина — 36,77% или 3214), у профсоюзного лидера Светланы Даниленко в округе №16 — 15,49% или 1469 голосов (у сотрудника РМК Алексея Шестакова — 52,75% или 5002), у самовыдвиженца Сергея Парфентьева в округе №24 — 4,36% или 430 голосов (у депутата от КПРФ Виктора Сомикова — 42,34% или 4178), у бизнесмена Александра Дюмаева в округе №15 — 24,36% или 2606 голосов (у депутата Михаила Вечкензина — 53,74% или 5750). Случай в 20-м округе — особый. Там лояльный Кочеткову депутат-«единоросс» Владимир Стругов все же имел некоторый админресурс, поскольку был ранее согласован губернатором Евгением Куйвашевым. Стругов набрал 26,64% или 2736 голосов, а шедший при поддержке мэрии депутат от ЛДПР Дмитрий Николаев — 35,75% или 3672. …даже аутсайдерам Наиболее низкие цифры среди победивших кандидатов по количеству голосов показали уже упомянутые Вяткина и Зиганшин. Также в числе аутсайдеров — сын депутата Госдумы Александр Альшевских (2824 голосов) и бывший сотрудник УФСБ Сергей Павленко (3271 голос или 42,51%). Павленко был в числе претендентов на кресло спикера, и, по одной из версий, невысокий показатель на выборах сыграл роль при определении фамилии председателя. На это могут указывать и слова Орлова, заявившего, что ему понравилось, как Гурарий проявила себя в округе. «Новые люди» сработали лучше «Яблока» Финансовые вливания (говорят о сумме в пределах 20-25 миллионов рублей) со стороны Кочеткова помогли «Яблоку» провести масштабную фоновую кампанию и показать неожиданный результат — 9,24% (21296 голосов). Это принесло партии один мандат. Как и «Новым людям», набравшим 8,50% (19591). Однако НЛ при этом вела кампанию при ресурсах как минимум в два раза меньших, чем у «Яблока», и практически без политтехнологов. Известно, что в партийном штабе работали в основном студенты. Кстати, в четырех одномандатных округах кандидаты от «Новых людей» оказались выше «яблочников». …и обозначили претензию на либералов Интересно также, что в рамках дистанционного электронного голосования «Новые люди» «Яблоко» и вовсе обошли — 6001 голос против 3718. Считается, что таким образом НЛ показывает, что именно они в будущем могут претендовать на либерально настроенных избирателей — но уже в большем масштабе. Подвозы и подкупы заблокировали Одной из важных задач городского штаба было заблокировать подвозы и скупку голосов оппонентами (в ходе агитационной кампании подозрительные манипуляции были с обеих сторон). Несмотря на опасения, массового применения «черных» технологий правоохранители, избиркомы и сами кандидаты не выявили. И это, конечно, играет на легитимность результатов. Как и сопоставимость итогов электронного и традиционного голосований. Команде Кочеткова преподали урок Сформировавшаяся вокруг Кочеткова коалиция фактически противопоставила себя Системе, бизнесмен бросил на борьбу огромные ресурсы, которые не принесли результат. «В систему надо встраиваться, а не бороться с ней», — поучают противники миллиардера, вспоминая, например, что многим из кандидатов предлагали различные варианты трудоустройства — в обмен на невыдвижение против протеже администрации, но те оказались. И некоторые сейчас, возможно, жалеют. При этом в окружении Кочеткова — уже при разборе полетов — отмечают, что никакой Системе он себя не противопоставлял. И якобы включился в кампанию лишь тогда, когда посчитал, что городская власть нарушает кулуарные договоренности. Хазееву и Пановой придется отмывать репутацию Весь город стал свидетелем неудачи доверенных политтехнологов губернатора — Аксаны Пановой и Рината Хазеева, которые еще весной, по некоторым данным, якобы гарантировали шефу и Кочеткову, что смогут получить в новом созыве блокирующий пакет голосов — 12 из 35. В итоге в думу от Кочеткова — и не факт, что при содействии этой связки — прошли лишь глава предыдущего созыва Игорь Володин (округ №18), депутат Тимофей Жуков (список «Единой России»), Киселев (список «Яблока») и депутат Виталий Чачин (округ №12). Причем про Киселева и Чачина говорят, что они могут уже в ближайшее время перейти в другие коалиции. Хазеев, похоже, начал исправлять реноме: прямо сейчас он бьется за пятый мандат для Кочеткова — по спискам «Единой России», еще весной обещанный (возможно, даже им самим) депутату Антону Швалеву. Вообще, версии о степени личной вовлеченности Хазеева и Пановой в кампанию разнятся. Согласно одной из них, их участие прекратилось в начале августа, когда закончилась регистрация кандидатов.