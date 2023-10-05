С карты тюменской политики рискуют исчезнуть три партии

Непарламентские партии в Тюмени ждет закрытие отделений

06 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Руководство партий не могут подобрать лидеров отделений в Тюмени Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Три отделения непарламентских партии в Тюменской области лишились руководителей и балансируют на грани закрытия отделений. Проблемы ожидаются еще у нескольких отделений, федеральное руководство которых бросило свой актив без ресурсов. Эксперты называют причинами кризиса столкновение с монополизмом парламентских партий, отсутствие спонсоров и разочарование в политике лидеров. «Партия Роста» Проект «Партии роста» в Тюмени фактически прекратил существование Фото: Владимир Андреев Региональное отделение принимало участие в избирательных кампаниях в Госдуму и в тюменскую облдуму, но уже год ее активистов не заметно в сети. Эксперты считают, что в региональном отделении «Партии роста» активисты не смогли себя найти в политике и не смогли правильно позиционировать себя среди других игроков. «Даже на федеральном уровне партия не ведет никакой активной деятельности. Людей у них просто нет. В момент создания был ажиотаж, считалось, что это проект Кремля и можно было получить политические дивиденды», — рассказал корреспонденту URA.RU политолог Александр Безделов. Угасание интереса к «Партии роста» пришло к активистам с пониманием, что это никакой не проект Кремля и никаких дивидендов никто из руководства не получит. Гендиректор «Института репутации» Юлия Королева рассказала URA.RU, что подобное разочарование не было случайным. Опытные в бизнесе, но совсем не имеющие опыта в политике, могут иметь завышенные ожидания. «Провалы молодых партий связаны с тем, что там нет старой гвардии политиков, которые могут быть наставниками. Молодые политики никого не слушают. Преимущественно делают по-своему», — комментирует Юлия Королева. Входившие в состав руководства в Тюмени бизнесмены Лариса Невидайло и Ольга Калюжная столкнулись с проблемами запуска нового партпроекта — начинали с выборной кампании, а затем резко прекратили активность. Местное отделение «Партии роста» недавно лишилось своего руководителя — Ольга Калюжная уехала из Тюмени. «Участь партии понятна. Скорее всего она прекратит свое существование как зонд „Луна-25“ — в результате столкновения с более крупным телом. То есть вольется в какой-то другой проект», — констатирует Александр Безделов. «Гражданская Инициатива» Региональное отделение «Гражданской инициативы» в Тюмени также лишилось руководителя, экс-председатель Никита Кифорук сообщил корреспонденту URA.RU, что давно вышел из партии и не имеет никакого отношения к ее проектам. Но в федеральном руководстве «Гражданской инициативы» агентству сообщили, что партийное отделение продолжает работать. Активисты «Гражданской инициативы» в Тюмени оказались в поле зрения силовиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Решение о выборе председателя в соответствии со сроками полномочий или о досрочных выборах принимает общее собрание регионального отделения. В соответствии с Уставом у него есть для этого все необходимые полномочия», — прокомментировали URA.RU в руководстве партии вопрос о выборах нового руководителя. Проблема нехватки кадров у «Гражданской инициативы» эксперты объясняют опасениями у активистов попасть в поле зрения силовиков. «Это несистемный оппозиционный проект и работать с ним стало опасно для его участников. Об этом все задумываются и такие риски влияют на отток людей. Просто люди уходят, а новые не приходят», — объясняет Александр Безделов. Эксперт уверен, что в ближайшее время для партийных проектов «Гражданской инициативы» нет перспектив. «Яблоко» В Тюмени партийное отделение покинул его руководитель Михаил Аверин, в партии он состоял более 15 лет. На его место соратники не могут найти замену из-за отсутствия кандидатур. Партия «Яблоко» в Тюмени имеет своего избирателя, но в выборах не участвует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Такая ситуация типична для „Яблока“ во многих регионах. Хотя у партии есть свой избиратель и в соседнем Екатеринбурге на выборах „Яблоко“ берет свой процент, но в Тюмени дело было в руководителе. Аверин не вел активной деятельности и актива не набрал», — прокомментировал Александр Безделов. Он уверен, что в самой партии сделали все, чтобы не дать появиться новым лидерам — ввели обязательный партийный стаж в 2 года для избрания в руководство и потеряли спонсоров. Выживут только парламентские партии Главными причинами кризиса в оппозиции Тюмени эксперты называют сложившиеся за многие годы монополизм парламентских партий и сосредоточение главных спонсоров в них. «В Тюмени очень монолитная элита, она сосредоточена в парламентских партиях, в основном в „Единой России“. Новых спонсоров или ресурсных людей малые партии не могут найти», — Александр Безделов добавляет, что это не позволяет получить партячейкам ресурсы, довольствуясь эпизодическими избирательными кампаниями раз в 5 лет. К этому добавляется плохой хантинг активистов и кандидатов в руководство региональными отделениями. Между избирательными кампаниями жизнь в региональных отделениях практически замирает. В случаях, когда бизнесмены приходят в непарламентские партии перед выборами, их ждет не только столкновение с монополистами, но и непонимание правил политической игры. «Люди из бизнеса, если они приходят впервые в партии и участвуют в избирательной кампании, совершенно не понимают этих правил. Когда бизнесмен договаривается с бизнесменом — это одно. Совсем другое, когда бизнесмен договаривается с политиками. В политике каждый день в избирательной кампании могут меняться сценарии и ход событий», — комментирует политический консультант Юлия Королева. Эксперты прогнозируют сокращение количества зарегистрированных отделений непарламентских партий в Тюменской области. Под вопросом стоит деятельность отделений «Партии прогресса» и «Партии Возрождения России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три отделения непарламентских партии в Тюменской области лишились руководителей и балансируют на грани закрытия отделений. Проблемы ожидаются еще у нескольких отделений, федеральное руководство которых бросило свой актив без ресурсов. Эксперты называют причинами кризиса столкновение с монополизмом парламентских партий, отсутствие спонсоров и разочарование в политике лидеров. «Партия Роста» Региональное отделение принимало участие в избирательных кампаниях в Госдуму и в тюменскую облдуму, но уже год ее активистов не заметно в сети. Эксперты считают, что в региональном отделении «Партии роста» активисты не смогли себя найти в политике и не смогли правильно позиционировать себя среди других игроков. Угасание интереса к «Партии роста» пришло к активистам с пониманием, что это никакой не проект Кремля и никаких дивидендов никто из руководства не получит. Гендиректор «Института репутации» Юлия Королева рассказала URA.RU, что подобное разочарование не было случайным. Опытные в бизнесе, но совсем не имеющие опыта в политике, могут иметь завышенные ожидания. «Провалы молодых партий связаны с тем, что там нет старой гвардии политиков, которые могут быть наставниками. Молодые политики никого не слушают. Преимущественно делают по-своему», — комментирует Юлия Королева. Входившие в состав руководства в Тюмени бизнесмены Лариса Невидайло и Ольга Калюжная столкнулись с проблемами запуска нового партпроекта — начинали с выборной кампании, а затем резко прекратили активность. Местное отделение «Партии роста» недавно лишилось своего руководителя — Ольга Калюжная уехала из Тюмени. «Гражданская Инициатива» Региональное отделение «Гражданской инициативы» в Тюмени также лишилось руководителя, экс-председатель Никита Кифорук сообщил корреспонденту URA.RU, что давно вышел из партии и не имеет никакого отношения к ее проектам. Но в федеральном руководстве «Гражданской инициативы» агентству сообщили, что партийное отделение продолжает работать. «Решение о выборе председателя в соответствии со сроками полномочий или о досрочных выборах принимает общее собрание регионального отделения. В соответствии с Уставом у него есть для этого все необходимые полномочия», — прокомментировали URA.RU в руководстве партии вопрос о выборах нового руководителя. Проблема нехватки кадров у «Гражданской инициативы» эксперты объясняют опасениями у активистов попасть в поле зрения силовиков. Эксперт уверен, что в ближайшее время для партийных проектов «Гражданской инициативы» нет перспектив. «Яблоко» В Тюмени партийное отделение покинул его руководитель Михаил Аверин, в партии он состоял более 15 лет. На его место соратники не могут найти замену из-за отсутствия кандидатур. «Такая ситуация типична для „Яблока“ во многих регионах. Хотя у партии есть свой избиратель и в соседнем Екатеринбурге на выборах „Яблоко“ берет свой процент, но в Тюмени дело было в руководителе. Аверин не вел активной деятельности и актива не набрал», — прокомментировал Александр Безделов. Он уверен, что в самой партии сделали все, чтобы не дать появиться новым лидерам — ввели обязательный партийный стаж в 2 года для избрания в руководство и потеряли спонсоров. Выживут только парламентские партии «В Тюмени очень монолитная элита, она сосредоточена в парламентских партиях, в основном в „Единой России“. Новых спонсоров или ресурсных людей малые партии не могут найти», — Александр Безделов добавляет, что это не позволяет получить партячейкам ресурсы, довольствуясь эпизодическими избирательными кампаниями раз в 5 лет. К этому добавляется плохой хантинг активистов и кандидатов в руководство региональными отделениями. Между избирательными кампаниями жизнь в региональных отделениях практически замирает. В случаях, когда бизнесмены приходят в непарламентские партии перед выборами, их ждет не только столкновение с монополистами, но и непонимание правил политической игры. Эксперты прогнозируют сокращение количества зарегистрированных отделений непарламентских партий в Тюменской области. Под вопросом стоит деятельность отделений «Партии прогресса» и «Партии Возрождения России».