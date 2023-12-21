Главное в тюменской политике за 2023 год: интриги, выборы, аресты

Как избирали губернатора, сажали оппозиционера и отправляли на пенсию политиков-динозавров

22 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Ушедший 2023 год стал громким на политические события Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ушедший 2023 год был богат на политические события, скандалы и интриги. Тюменцы выбирали губернатора и городскую думу, партии утопали во внутренних склоках, а неугодные кандидаты отправлялись под арест. Каким войдет в историю 2023 год для тюменской политики — читайте в новогоднем дайджесте событий URA.RU 1. Александр Моор уверенно выиграл выборы губернатора Моор разгромил конкурентов и побил собственный рекорд по голосам Фото: Валерий Бычков © URA.RU В сентябре 2023 года Моор переизбрался на второй губернаторский срок, но выборы провел намного красивее, чем в 2018. Он использовал новые креативные пиар-технологии, охватывал самые малочисленные группы избирателей, больше работал в соцсетях и медиа в целом. Результат был соответствующий: 78,8% в 2023 против 65,9% в 2018. 2. Избран новый состав городской думы Тюмени во главе с новым председателем Состав гордумы Тюмени обновился почти на 45%. Ее возглавила экс-руководитель Тюменского района Светлана Иванова. Свое правление она начала с реформ: устроила кадровые чистки, изменила работу аппарата думы. Ей прочат большое политическое будущее в случае, если она успешно исполнит мегапроект властей по созданию тюменской агломерации. 3. Тюмень впервые посетил премьер-министр Михаил Мишустин В самом начале предвыборной кампании губернатора Моора Тюмень посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это был первый визит политика на тюменскую землю. Он позитивно оценил темпы развития Тюмени, пообщался с губернатором, промышленниками и школьниками. После Мишустина Тюмень посетили еще несколько федеральных министров. Мишустин впервые посетил Тюмень перед выборами губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU 4. Арестован кандидат в депутаты в думы Тюмени от «Новых людей» 2023 год выдался тяжелым для тюменской оппозиции. Мандаты снова не дали «Новым людям», арестовав их главного, самого узнаваемого и ресурсного кандидата в гордуму Рудика Манукяна. Его обвинили в мошенничестве и хищении средств при обслуживании автодорог. Сейчас Манукян находится в СИЗО и ожидает приговора, а тюменский внутрипол поставил федеральному штабу условие: пока в реготделении не сменится руководство — мандатов у партии не будет. 5. Герой России и учитель года получили мандаты в Тюменской гордуме В этом году Тюменская городская дума заметно повысила свой статус: в нее вошли герой РФ Рустам Сайфуллин и учитель года РФ Екатерина Костылева. Оба избрались от партии власти. Но ненадолго: спустя пару месяцев оба отказались от мандатов и продолжили дальше заниматься своим делом. 6. Главный оппозиционер рассорился с Казанцевой уехал на СВО Юхневич вышел из КПРФ и уехал воевать Экс-депутат Тюменской облдумы от КПРФ и главный бунтарь в тюменской политике Юрий Юхневич бросил политику и уехал воевать. Об этом стало известно в августе. Несколькими месяцами ранее Юхневич окончательно рассорился главой тюменского обкома Тамарой Казанцевой, лишился поста главы тобольского горкома КПРФ и вышел из партии вместе со своими соратниками и активистами. 7. Известный тюменский политик ушел на пенсию Громким событием стал уход на тихую пенсию экс-спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного. В городе и области его знают многие: он был заместителем губернатора Тюменской области и решал вопросы с обманутыми дольщиками, долгостроями и прочим. С 2018 руководил городской думой, а в этом сентябре перешел на топ-должность в Тюменскую домостроительную компанию, и, как известно, в политику возвращаться больше не собирается. Началась новая волна исхода партийцев из тюменской ЛДПР 8. Тюменский лидер ЛДПР Сысоев растерял союзников Ушедший год был тяжелым для тюменских либерал-демократов. Патрию покинули десятки ключевых функционеров: сотрудники аппарата партии, фракции в облдуме, помощники депутатов, просто активисты. Рассорился с тюменским руководителем Владимиром Сысоевым и бывший глава фракции ЛДПР в гордуме, экс-координатор горотделения партии Дмитрий Елагин. 2024 год грозит партии большими потрясениями: противостояние команды Сысоева десяткам недовольных партийцев может привести к ослаблению тюменской ЛДПР. 9. Два областных департамента остались обезглавленными В правительстве произошли громкие перестановки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2023 году без руководителей остался департамент инвестиционной политики и департамент образования и науки. Директор первого Антон Машуков ушел в строительную отрасль, уволившись по собственному желанию. Директора департамента образования понизили до уровня города. Она стала заместителем мэра Руслана Кухарука. 10. Тюмень посетил преемник Жириновского В конце года с визитом в Тюмени побывал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он посетил выставку в честь Владимира Жириновского, организованную тюменским реготделением, пообщался с партийными активистами и студентами ТюмГУ. Заниматься примирением партийцев Слуцкий не стал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ушедший 2023 год был богат на политические события, скандалы и интриги. Тюменцы выбирали губернатора и городскую думу, партии утопали во внутренних склоках, а неугодные кандидаты отправлялись под арест. Каким войдет в историю 2023 год для тюменской политики — читайте в новогоднем дайджесте событий URA.RU 1. Александр Моор уверенно выиграл выборы губернатора В сентябре 2023 года Моор переизбрался на второй губернаторский срок, но выборы провел намного красивее, чем в 2018. Он использовал новые креативные пиар-технологии, охватывал самые малочисленные группы избирателей, больше работал в соцсетях и медиа в целом. Результат был соответствующий: 78,8% в 2023 против 65,9% в 2018. 2. Избран новый состав городской думы Тюмени во главе с новым председателем Состав гордумы Тюмени обновился почти на 45%. Ее возглавила экс-руководитель Тюменского района Светлана Иванова. Свое правление она начала с реформ: устроила кадровые чистки, изменила работу аппарата думы. Ей прочат большое политическое будущее в случае, если она успешно исполнит мегапроект властей по созданию тюменской агломерации. 3. Тюмень впервые посетил премьер-министр Михаил Мишустин В самом начале предвыборной кампании губернатора Моора Тюмень посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это был первый визит политика на тюменскую землю. Он позитивно оценил темпы развития Тюмени, пообщался с губернатором, промышленниками и школьниками. После Мишустина Тюмень посетили еще несколько федеральных министров. 4. Арестован кандидат в депутаты в думы Тюмени от «Новых людей» 2023 год выдался тяжелым для тюменской оппозиции. Мандаты снова не дали «Новым людям», арестовав их главного, самого узнаваемого и ресурсного кандидата в гордуму Рудика Манукяна. Его обвинили в мошенничестве и хищении средств при обслуживании автодорог. Сейчас Манукян находится в СИЗО и ожидает приговора, а тюменский внутрипол поставил федеральному штабу условие: пока в реготделении не сменится руководство — мандатов у партии не будет. 5. Герой России и учитель года получили мандаты в Тюменской гордуме В этом году Тюменская городская дума заметно повысила свой статус: в нее вошли герой РФ Рустам Сайфуллин и учитель года РФ Екатерина Костылева. Оба избрались от партии власти. Но ненадолго: спустя пару месяцев оба отказались от мандатов и продолжили дальше заниматься своим делом. 6. Главный оппозиционер рассорился с Казанцевой уехал на СВО Экс-депутат Тюменской облдумы от КПРФ и главный бунтарь в тюменской политике Юрий Юхневич бросил политику и уехал воевать. Об этом стало известно в августе. Несколькими месяцами ранее Юхневич окончательно рассорился главой тюменского обкома Тамарой Казанцевой, лишился поста главы тобольского горкома КПРФ и вышел из партии вместе со своими соратниками и активистами. 7. Известный тюменский политик ушел на пенсию Громким событием стал уход на тихую пенсию экс-спикера гордумы Тюмени Евгения Заболотного. В городе и области его знают многие: он был заместителем губернатора Тюменской области и решал вопросы с обманутыми дольщиками, долгостроями и прочим. С 2018 руководил городской думой, а в этом сентябре перешел на топ-должность в Тюменскую домостроительную компанию, и, как известно, в политику возвращаться больше не собирается. 8. Тюменский лидер ЛДПР Сысоев растерял союзников Ушедший год был тяжелым для тюменских либерал-демократов. Патрию покинули десятки ключевых функционеров: сотрудники аппарата партии, фракции в облдуме, помощники депутатов, просто активисты. Рассорился с тюменским руководителем Владимиром Сысоевым и бывший глава фракции ЛДПР в гордуме, экс-координатор горотделения партии Дмитрий Елагин. 2024 год грозит партии большими потрясениями: противостояние команды Сысоева десяткам недовольных партийцев может привести к ослаблению тюменской ЛДПР. 9. Два областных департамента остались обезглавленными В 2023 году без руководителей остался департамент инвестиционной политики и департамент образования и науки. Директор первого Антон Машуков ушел в строительную отрасль, уволившись по собственному желанию. Директора департамента образования понизили до уровня города. Она стала заместителем мэра Руслана Кухарука. 10. Тюмень посетил преемник Жириновского В конце года с визитом в Тюмени побывал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он посетил выставку в честь Владимира Жириновского, организованную тюменским реготделением, пообщался с партийными активистами и студентами ТюмГУ. Заниматься примирением партийцев Слуцкий не стал.