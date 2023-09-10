Моор побил личный рекорд на выборах губернатора-2023

Он изменил подход к кампании и добился поддержки элит

11 сентября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Александра Моора поддержало рекордное число избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU На выборах тюменского губернатора Александр Моор побил свой личный рекорд в сравнении с 2018 годом. По данным политологов и инсайдеров URA.RU, это произошло в том числе благодаря новому администрированию кампании, а также нестандартным политтехнологическим приемам предвыборного штаба кандидата и поддержке полпредства УрФО, говорят эксперты URA.RU. По предварительным данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Тюменской области кандидата Александра Моора поддержало более 79,7% избирателей. Это на 14% больше, чем было в 2018 году. В ХМАО, по данным ЦИК, голоса за Моора отдали рекордные 74,7%, а в ЯНАО — 79%. Явка на выборах составила порядка 50%, что тоже выше показателей 2018 года. Александр Моор поставил рекорды по количеству проголосовавших за него избирателей. По всей «Тюменской матрешке» его поддержка выросла на 14% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Штаб Моора показал лучший результат, чем в 2018 году. Это связано с тем, что его команда решила полностью пересмотреть структуру управления предвыборной кампанией. За ее администрирование отвечал непосредственно предвыборный штаб Моора, это была полностью его кампания. Ответственность не распределялась между полпредством, правительством, политтехнологами и прочими акторами», — сообщил собеседник агентства. По оценке политолога Дмитрия Орлова, которую он дал незадолго до выборов, управление кампанией в 2023 году вышло на новый уровень. «С точки зрения электоральной управляемости, с точки зрения влияния на политические процессы, изменения происходят в сторону роста предсказуемости ситуации. Общий тренд в итоге приведет к лучшему результату Моора в сравнении с 2018 годом», — сообщил URA.RU политолог. Новый управленческий подход к кампании повлиял и на главную интригу этих выборов: какой результат по голосам и явке покажет глава ХМАО Наталья Комарова? Он оказался рекордно высоким. Югра традиционно считалась протестным округом, плохо поддерживающим тюменского губернатора. В 2018 году на выборы пришло лишь 35% избирателей, а проголосовало за Моора 44,93%. На сегодняшних выборах его, по данным ЦИК, поддержали порядка 70% избирателей. Владимир Якушев помог Моору достичь рекордных показателей по процентам в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Источники агентства объясняют, что одним из внешних акторов, повлиявших на результат в протестном ХМАО, стал полпред Владимир Якушев. Он взял на себя переговоры с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, который изначально хотел поставить в оппоненты Моору либо партийного депутата ГД Евгения Маркова, либо регионального руководителя Владимира Сысоева. Однако к этим кандидатам у губернатора ХМАО Натальи Комаровой отношение предвзятое, потому их выдвижение несомненно повлияло бы на итоги выборов, говорят собеседники агентства. Так что Слуцкий пошел на уступки и выдвинул кандидатуру мало известного депутата с Ямала Дениса Садовникова. В остальном кампанию курировал Моор, что демонстрирует большое доверие полпредства к нему и его команде, особо подчеркивают осведомленные источники. Традиционно лояльный Ямал также показал лучший результат, чем в 2018 году, когда за Моора здесь проголосовало 74,94%. Кандидаты от оппозиции крайне слабо проявили себя в автономном округе, в то время как Моор не забыл и о самых малочисленных группах населения и даже напечатал свои агитационные материалы на их языке. В ЯНАО Моора поддержали 80% избирателей. Он, единственный из всех кандидатов, позаботился о том, чтобы довести свою агитацию до самых малочисленных народов Использование новых политтехнологии позволило Моору показать достойный результат и на юге Тюменской области региона, говорит политолог Орлов. «Первое важное отличие этой кампании от 2018 — это вовлечение. Больше вовлечения, больше интерактива, больше коммуникации. Второе: стало больше современных приемов и методов, связанных big data, с работой в социальных сетях, с работой с продвинутым населениям. Отличия очень заметны и имеют качественный характер», — сообщил Орлов в разговоре с журналистом агентства. Собеседники агентства также указывают на договороспособность Моора, сумевшего найти общий язык с элитами северных субъектов «Тюменской матрешки» — на успех указывают высокие результаты вновь избранного губернатора. При этом это был его первый опыт такого рода переговоров, говорят источники. Дело в том, что в 2018 году за заключение договоренностей с элитами севера отвечал бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, имевший влияние на чиновников, глав муниципалитетов, а также связи с силовиками, в то время как Моор экстренно пытался стать известным хотя бы на Юге области. Однако за пять лет ситуация изменилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выборах тюменского губернатора Александр Моор побил свой личный рекорд в сравнении с 2018 годом. По данным политологов и инсайдеров URA.RU, это произошло в том числе благодаря новому администрированию кампании, а также нестандартным политтехнологическим приемам предвыборного штаба кандидата и поддержке полпредства УрФО, говорят эксперты URA.RU. «Штаб Моора показал лучший результат, чем в 2018 году. Это связано с тем, что его команда решила полностью пересмотреть структуру управления предвыборной кампанией. За ее администрирование отвечал непосредственно предвыборный штаб Моора, это была полностью его кампания. Ответственность не распределялась между полпредством, правительством, политтехнологами и прочими акторами», — сообщил собеседник агентства. По оценке политолога Дмитрия Орлова, которую он дал незадолго до выборов, управление кампанией в 2023 году вышло на новый уровень. «С точки зрения электоральной управляемости, с точки зрения влияния на политические процессы, изменения происходят в сторону роста предсказуемости ситуации. Общий тренд в итоге приведет к лучшему результату Моора в сравнении с 2018 годом», — сообщил URA.RU политолог. Новый управленческий подход к кампании повлиял и на главную интригу этих выборов: какой результат по голосам и явке покажет глава ХМАО Наталья Комарова? Он оказался рекордно высоким. Югра традиционно считалась протестным округом, плохо поддерживающим тюменского губернатора. В 2018 году на выборы пришло лишь 35% избирателей, а проголосовало за Моора 44,93%. На сегодняшних выборах его, по данным ЦИК, поддержали порядка 70% избирателей. Источники агентства объясняют, что одним из внешних акторов, повлиявших на результат в протестном ХМАО, стал полпред Владимир Якушев. Он взял на себя переговоры с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, который изначально хотел поставить в оппоненты Моору либо партийного депутата ГД Евгения Маркова, либо регионального руководителя Владимира Сысоева. Однако к этим кандидатам у губернатора ХМАО Натальи Комаровой отношение предвзятое, потому их выдвижение несомненно повлияло бы на итоги выборов, говорят собеседники агентства. Так что Слуцкий пошел на уступки и выдвинул кандидатуру мало известного депутата с Ямала Дениса Садовникова. В остальном кампанию курировал Моор, что демонстрирует большое доверие полпредства к нему и его команде, особо подчеркивают осведомленные источники. Традиционно лояльный Ямал также показал лучший результат, чем в 2018 году, когда за Моора здесь проголосовало 74,94%. Кандидаты от оппозиции крайне слабо проявили себя в автономном округе, в то время как Моор не забыл и о самых малочисленных группах населения и даже напечатал свои агитационные материалы на их языке. Использование новых политтехнологии позволило Моору показать достойный результат и на юге Тюменской области региона, говорит политолог Орлов. «Первое важное отличие этой кампании от 2018 — это вовлечение. Больше вовлечения, больше интерактива, больше коммуникации. Второе: стало больше современных приемов и методов, связанных big data, с работой в социальных сетях, с работой с продвинутым населениям. Отличия очень заметны и имеют качественный характер», — сообщил Орлов в разговоре с журналистом агентства. Собеседники агентства также указывают на договороспособность Моора, сумевшего найти общий язык с элитами северных субъектов «Тюменской матрешки» — на успех указывают высокие результаты вновь избранного губернатора. При этом это был его первый опыт такого рода переговоров, говорят источники. Дело в том, что в 2018 году за заключение договоренностей с элитами севера отвечал бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, имевший влияние на чиновников, глав муниципалитетов, а также связи с силовиками, в то время как Моор экстренно пытался стать известным хотя бы на Юге области. Однако за пять лет ситуация изменилась.