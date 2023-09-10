Моор побил личный рекорд на выборах губернатора-2023

На выборах тюменского губернатора Александр Моор побил свой личный рекорд в сравнении с 2018 годом. По данным политологов и инсайдеров URA.RU, это произошло в том числе благодаря новому администрированию кампании, а также нестандартным политтехнологическим приемам предвыборного штаба кандидата и поддержке полпредства УрФО, говорят эксперты URA.RU.
По предварительным данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Тюменской области кандидата Александра Моора поддержало более 79,7% избирателей. Это на 14% больше, чем было в 2018 году. В ХМАО, по данным ЦИК, голоса за Моора отдали рекордные 74,7%, а в ЯНАО — 79%. Явка на выборах составила порядка 50%, что тоже выше показателей 2018 года.
«Штаб Моора показал лучший результат, чем в 2018 году. Это связано с тем, что его команда решила полностью пересмотреть структуру управления предвыборной кампанией. За ее администрирование отвечал непосредственно предвыборный штаб Моора, это была полностью его кампания. Ответственность не распределялась между полпредством, правительством, политтехнологами и прочими акторами», — сообщил собеседник агентства.
По оценке политолога Дмитрия Орлова, которую он дал незадолго до выборов, управление кампанией в 2023 году вышло на новый уровень. «С точки зрения электоральной управляемости, с точки зрения влияния на политические процессы, изменения происходят в сторону роста предсказуемости ситуации. Общий тренд в итоге приведет к лучшему результату Моора в сравнении с 2018 годом», — сообщил URA.RU политолог.
Новый управленческий подход к кампании повлиял и на главную интригу этих выборов: какой результат по голосам и явке покажет глава ХМАО Наталья Комарова? Он оказался рекордно высоким. Югра традиционно считалась протестным округом, плохо поддерживающим тюменского губернатора. В 2018 году на выборы пришло лишь 35% избирателей, а проголосовало за Моора 44,93%. На сегодняшних выборах его, по данным ЦИК, поддержали порядка 70% избирателей.
Источники агентства объясняют, что одним из внешних акторов, повлиявших на результат в протестном ХМАО, стал полпред Владимир Якушев. Он взял на себя переговоры с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, который изначально хотел поставить в оппоненты Моору либо партийного депутата ГД Евгения Маркова, либо регионального руководителя Владимира Сысоева.
Однако к этим кандидатам у губернатора ХМАО Натальи Комаровой отношение предвзятое, потому их выдвижение несомненно повлияло бы на итоги выборов, говорят собеседники агентства. Так что Слуцкий пошел на уступки и выдвинул кандидатуру мало известного депутата с Ямала Дениса Садовникова. В остальном кампанию курировал Моор, что демонстрирует большое доверие полпредства к нему и его команде, особо подчеркивают осведомленные источники.
Традиционно лояльный Ямал также показал лучший результат, чем в 2018 году, когда за Моора здесь проголосовало 74,94%. Кандидаты от оппозиции крайне слабо проявили себя в автономном округе, в то время как Моор не забыл и о самых малочисленных группах населения и даже напечатал свои агитационные материалы на их языке.
Использование новых политтехнологии позволило Моору показать достойный результат и на юге Тюменской области региона, говорит политолог Орлов. «Первое важное отличие этой кампании от 2018 — это вовлечение. Больше вовлечения, больше интерактива, больше коммуникации. Второе: стало больше современных приемов и методов, связанных big data, с работой в социальных сетях, с работой с продвинутым населениям. Отличия очень заметны и имеют качественный характер», — сообщил Орлов в разговоре с журналистом агентства.
Собеседники агентства также указывают на договороспособность Моора, сумевшего найти общий язык с элитами северных субъектов «Тюменской матрешки» — на успех указывают высокие результаты вновь избранного губернатора. При этом это был его первый опыт такого рода переговоров, говорят источники. Дело в том, что в 2018 году за заключение договоренностей с элитами севера отвечал бывший вице-губернатор Сергей Сарычев, имевший влияние на чиновников, глав муниципалитетов, а также связи с силовиками, в то время как Моор экстренно пытался стать известным хотя бы на Юге области. Однако за пять лет ситуация изменилась.
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