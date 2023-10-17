17 октября 2023

Началась новая волна исхода партийцев из тюменской ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург , депутат, совещание, чиновник, правительство, зал заседаний, гордума, парламент, собрание
Тюменское отделение ЛДПР покидают сотрудники аппарата Фото:

Из тюменского реготделения ЛДПР вновь начали массово выходить партийцы. Со времени окончания выборов из аппарата уволились 9 человек, которые были там официально трудоустроены. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«Многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако руководитель реготделения Владимир Сысоев почти никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — полностью его заслуга. Это вызвало недовольство и последующие увольнения», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в тюменское отделение Либерально-демократической партии. Ответ на него ожидается.

Ранее из тюменского отделения партии вышли районные координатор ячейки ЛДПР Ленинского района Евгений Шульгин и руководитель ячейки в Тарманах Андрей Никитин. Оба перешли в партию «Новые люди». Несколькими днями ранее полномочия координатора городского отделения сложил с себя депутат Дмитрий Елагин.

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Из тюменского реготделения ЛДПР вновь начали массово выходить партийцы. Со времени окончания выборов из аппарата уволились 9 человек, которые были там официально трудоустроены. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако руководитель реготделения Владимир Сысоев почти никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — полностью его заслуга. Это вызвало недовольство и последующие увольнения», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменское отделение Либерально-демократической партии. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменского отделения партии вышли районные координатор ячейки ЛДПР Ленинского района Евгений Шульгин и руководитель ячейки в Тарманах Андрей Никитин. Оба перешли в партию «Новые люди». Несколькими днями ранее полномочия координатора городского отделения сложил с себя депутат Дмитрий Елагин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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