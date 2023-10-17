Началась новая волна исхода партийцев из тюменской ЛДПР

18 октября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Тюменское отделение ЛДПР покидают сотрудники аппарата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из тюменского реготделения ЛДПР вновь начали массово выходить партийцы. Со времени окончания выборов из аппарата уволились 9 человек, которые были там официально трудоустроены. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако руководитель реготделения Владимир Сысоев почти никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — полностью его заслуга. Это вызвало недовольство и последующие увольнения», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменское отделение Либерально-демократической партии. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменского отделения партии вышли районные координатор ячейки ЛДПР Ленинского района Евгений Шульгин и руководитель ячейки в Тарманах Андрей Никитин. Оба перешли в партию «Новые люди». Несколькими днями ранее полномочия координатора городского отделения сложил с себя депутат Дмитрий Елагин.

Из тюменского реготделения ЛДПР вновь начали массово выходить партийцы. Со времени окончания выборов из аппарата уволились 9 человек, которые были там официально трудоустроены. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако руководитель реготделения Владимир Сысоев почти никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — полностью его заслуга. Это вызвало недовольство и последующие увольнения», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменское отделение Либерально-демократической партии. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменского отделения партии вышли районные координатор ячейки ЛДПР Ленинского района Евгений Шульгин и руководитель ячейки в Тарманах Андрей Никитин. Оба перешли в партию «Новые люди». Несколькими днями ранее полномочия координатора городского отделения сложил с себя депутат Дмитрий Елагин.