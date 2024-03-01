Претендент в мэры Кургана заявил, кому нужна транспортная реформа

За переделом рынка перевозок могут стоять люди из команды бывших мэров

01 марта 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

В Кургане транспортная реформа стартовала в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Выборы мэра в Кургане пройдут с соблюдением преемственности власти, чтобы продолжить начатые дела, главное из которых — транспортная реформа. Бывший кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин эксклюзивно рассказал URA.RU, что вся реформа ведет к монополизации рынка, а стоят за ней — люди бывших мэров. Как проходит транспортная реформа, и при чем тут бывшие политики — разбирался журналист URA.RU. Курганские власти выделяли перевозчикам межмуниципальных маршрутов более 70 миллионов рублей субсидий на покупку новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти продвигают кандидатуру Анастасии Аргышевой на пост мэра понимая, что человек бывшего главы города Елены Ситниковой продолжит реализацию транспортной реформы. «Для чего была сделана транспортная реформа? Чтобы зарабатывать деньги и забрать себе все самые выгодные условия. У компании, которую выбрала мэрия для проведения транспортной реформы — очень много бонусов. Среди них: новые автобусы по выгодным условиям в лизинг, выгодные людные маршруты, недавно ввели и оплату за каждый километр по маршрутам (2,81 руб.)», — заявил Асташин. Большинство курганских маршрутов находятся под управлением ООО «Кургангортранса» (ООО «Курганский городской транспорт», бывший «Транссервис» — прим. URA.RU). Ранее перевозчик в рамках конкурса получил право обслуживать 28 из 40 муниципальных маршрутов Кургана и субсидии на новые автобусы. Источники URA.RU в политэлите города отмечали, что компания пользуется широкой поддержкой властей как на местном, так и на региональном уровне. Другие перевозчики не получали такой серьезной поддержки. Кроме того, их стали лишать маршрутов. Транспортная организация, как заявляет Асташин, связана с экс-мэром Виктором Серковым. «Думаю я ни для кого не открою Америки, потому что, все кто так или иначе связан с пассажирскими перевозками в Кургане это знают. Конечным бенефициаром проводимой транспортной реформы, как я предполагаю, является Серков, имеющий связи с руководством упомянутой компании», — отметил он. Виктор Серков был главой Кургана с 2009—2012 годы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сам Виктор Серков в разговоре с URA.RU опроверг заявления Асташина. «Я глупости не буду комментировать, не хочу», — ответил Серков. Отвечая на вопрос о нынешнем положении транспортной системы в регионе он добавил, что давно «не при делах» и многого не знает, поэтому считает, что комментировать это было бы «неправильным». Учредитель компании Алексей Кирпищиков в разговоре с URA.RU также не подтверждает связь организации с Серковым. «Виктора Владимировича я знаю, по поводу ситуации — без комментариев. Связи нет», — ответил он. Также, Асташин увидел в транспортной реформе связь бывшего мэра Кургана Елены Ситниковой и врио главы Анастасии Аргышевой. «Ситникова — дочь Вячеслава Тяжельникова, который длительное время был заместителем председателя Курганской городской думы. Тяжельников и Серков имеют тесные связи и общие интересы в некоторых сферах бизнеса (оба пришли в политику в 2009 году). И после отставки Ситниковой было принято решение продвинуть на должность главы города Анастасию Аргышеву, чтобы сохранить статус-кво», — говорит Асташин. С его слов, сейчас до успешной реализации этого плана остается один шаг — избрание Аргышевой на должность главы на заседании городской думы. Аргышеву из МФЦ в мэрию пригласила на работу экс-мэр. Со слов Асташина, экс-мэр Елена Ситникова лоббировала транспортную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Редакция направила запрос в пресс-службу администрации Кургана для уточнения информации о том, могут ли перевозчики старой маршрутной сети получать субсидии на новые автобусы, как «Кургангортранс». На момент публикации новости ответ на него не поступил. Получить комментарий Ситниковой по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, не удалось — автоответчик ответил, что абонент не может разговаривать. Ранее URA.RU писало, что что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее прошли Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия»». Сам Асташин не успел попасть на собеседование с членами комиссии, и не попал в финальный этап — тайное депутатское голосование. На нем депутаты выберут нового главу города, который займет этот пост на 5 лет. Новость по теме Сколько новых автобусов появилось в Кургане за год транспортной реформы. Инфографика Курганские власти начали транспортную реформу в январе 2023 года, так как опасались, что перевозчики до лета поднимут стоимость проезда в автобусах. Также среди главных целей транспортной реформы было обновление автопарка и переучивание водителей автобусов следовать графику, который раньше нарушался из-за гонок за пассажирами. Известно, что за период проведения транспортной реформы было обновлено более 100 автобусов. Они были куплены перевозчиками с помощью субсидий, выделенных из бюджета Курганской области. Всего, как сообщали URA.RU в мэрии, было затрачено почти 400 миллионов рублей в качестве субсидий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы мэра в Кургане пройдут с соблюдением преемственности власти, чтобы продолжить начатые дела, главное из которых — транспортная реформа. Бывший кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин эксклюзивно рассказал URA.RU, что вся реформа ведет к монополизации рынка, а стоят за ней — люди бывших мэров. Как проходит транспортная реформа, и при чем тут бывшие политики — разбирался журналист URA.RU. Власти продвигают кандидатуру Анастасии Аргышевой на пост мэра понимая, что человек бывшего главы города Елены Ситниковой продолжит реализацию транспортной реформы. «Для чего была сделана транспортная реформа? Чтобы зарабатывать деньги и забрать себе все самые выгодные условия. У компании, которую выбрала мэрия для проведения транспортной реформы — очень много бонусов. Среди них: новые автобусы по выгодным условиям в лизинг, выгодные людные маршруты, недавно ввели и оплату за каждый километр по маршрутам (2,81 руб.)», — заявил Асташин. Большинство курганских маршрутов находятся под управлением ООО «Кургангортранса» (ООО «Курганский городской транспорт», бывший «Транссервис» — прим. URA.RU). Ранее перевозчик в рамках конкурса получил право обслуживать 28 из 40 муниципальных маршрутов Кургана и субсидии на новые автобусы. Источники URA.RU в политэлите города отмечали, что компания пользуется широкой поддержкой властей как на местном, так и на региональном уровне. Другие перевозчики не получали такой серьезной поддержки. Кроме того, их стали лишать маршрутов. Транспортная организация, как заявляет Асташин, связана с экс-мэром Виктором Серковым. «Думаю я ни для кого не открою Америки, потому что, все кто так или иначе связан с пассажирскими перевозками в Кургане это знают. Конечным бенефициаром проводимой транспортной реформы, как я предполагаю, является Серков, имеющий связи с руководством упомянутой компании», — отметил он. Сам Виктор Серков в разговоре с URA.RU опроверг заявления Асташина. «Я глупости не буду комментировать, не хочу», — ответил Серков. Отвечая на вопрос о нынешнем положении транспортной системы в регионе он добавил, что давно «не при делах» и многого не знает, поэтому считает, что комментировать это было бы «неправильным». Учредитель компании Алексей Кирпищиков в разговоре с URA.RU также не подтверждает связь организации с Серковым. «Виктора Владимировича я знаю, по поводу ситуации — без комментариев. Связи нет», — ответил он. Также, Асташин увидел в транспортной реформе связь бывшего мэра Кургана Елены Ситниковой и врио главы Анастасии Аргышевой. «Ситникова — дочь Вячеслава Тяжельникова, который длительное время был заместителем председателя Курганской городской думы. Тяжельников и Серков имеют тесные связи и общие интересы в некоторых сферах бизнеса (оба пришли в политику в 2009 году). И после отставки Ситниковой было принято решение продвинуть на должность главы города Анастасию Аргышеву, чтобы сохранить статус-кво», — говорит Асташин. С его слов, сейчас до успешной реализации этого плана остается один шаг — избрание Аргышевой на должность главы на заседании городской думы. Аргышеву из МФЦ в мэрию пригласила на работу экс-мэр. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации Кургана для уточнения информации о том, могут ли перевозчики старой маршрутной сети получать субсидии на новые автобусы, как «Кургангортранс». На момент публикации новости ответ на него не поступил. Получить комментарий Ситниковой по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, не удалось — автоответчик ответил, что абонент не может разговаривать. Ранее URA.RU писало, что что врио главы Кургана Анастасия Аргышева прошла конкурс на пост мэра по результатам собеседования с членами конкурсной комиссии, где она представила свою программу развития города. Кроме нее прошли Олег Антропов — директор государственного учреждения «Центр социального обслуживания № 1» и Дмитрий Жуковский, который является исполнительным секретарем Курганского местного отделения партии «Единая Россия»». Сам Асташин не успел попасть на собеседование с членами комиссии, и не попал в финальный этап — тайное депутатское голосование. На нем депутаты выберут нового главу города, который займет этот пост на 5 лет. Курганские власти начали транспортную реформу в январе 2023 года, так как опасались, что перевозчики до лета поднимут стоимость проезда в автобусах. Также среди главных целей транспортной реформы было обновление автопарка и переучивание водителей автобусов следовать графику, который раньше нарушался из-за гонок за пассажирами. Известно, что за период проведения транспортной реформы было обновлено более 100 автобусов. Они были куплены перевозчиками с помощью субсидий, выделенных из бюджета Курганской области. Всего, как сообщали URA.RU в мэрии, было затрачено почти 400 миллионов рублей в качестве субсидий.