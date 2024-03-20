Ритейлер установил жесткий контроль за франчайзи в Кургане

Эксклюзивные откровения сотрудников о слежке и 15-минутном сроке на ответ

20 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Рекорд по выручке не помог предпринимателю избежать проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Курганские свободные кассы В Кургане в открывшейся торговой сети свердловского ритейлера выручка бьет рекорды. Руководители компании называют это успехом. Однако свердловский ритейлер, владелец одной из франшиз, уже столкнулся с определенными проблемами при открытии своего магазина в Кургане. Об этом эксклюзивно URA.RU рассказали сотрудники. Директор магазина косвенно подтвердил, что проблемы есть, но они уже разрешились. «Сотрудникам нового магазина приходится трудно. Мало персонала работает в магазине, так как большая часть проходит обучение. Хоть у ритейлера кассы и работают по принципу самообслуживания, персонала в любом случае не хватает для обслуживания такого большого потока клиентов, который наблюдается со дня открытия. Сложность еще и в расчете покупателей с наличкой», — рассказал URA.RU источник, знакомый с работой маркета. У свердловского ритейлера образовались большие очереди за выпечкой и готовой едой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Журналисту также рассказали, что в новом магазине установили видеокамеры, поэтому руководство может следить за работой торговой точки. Источник поделился, что владельцы бизнеса, например, через видеокамеры уже заметили проблемы с мусорными баками. «Мусорки были переполнены, впрочем, как и ожидалось. Клиентов много, работников — мало. Сотрудники не сразу смогли заметить это и убрать. Поэтому руководство направило письмо, чтобы это исправили», — пояснил источник. Письма от начальников также вызывают проблемы у курганских работников, поскольку это стало жестким требованием для них. Работникам приходится быстро отвечать на сообщения, ибо задержки в более, чем 15 минут, могут грозить наказанием. Между тем, у ритейлера также случились системные сбои. В день открытия у сотрудников начались проблемы с интернетом, медленно работала техника для сканирования товаров, а также начинали глючить компьютеры. Журналист обратилась за комментарием к руководству магазина. Корреспонденту URA.RU рассказали, что в день открытия проблем с техникой, как таковой не было. Сейчас перебоев в работе также не наблюдается. По поводу мусорки журналисту сказали, что во время большого потока клиентов тяжело быстро уследить за состоянием контейнеров. Директор также пояснил, что сейчас действительно набрали много стажеров и они проходят обучение. В курганском магазине не хватает работников, чтобы обслуживать покупателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запуск любого нового продукта или магазина не может пройти без проблем. При этом, франчайзи и крупные ритейлеры высоко оценивают Курганскую область, как площадку для своего бизнеса. Профессор-экономист Сергей Орлов рассказал корреспонденту, что в регионе продолжается экономический рост, как следствие, повышается спрос. С ним растут и перспективы увеличения покупок востребованных на региональном рынке продуктов и услуг. «Будет ли курганский проект успешным для компании? Покажет время. Ход дальнейших событий определяется многими факторами: конкуренцией на рынке, возможностями других участников рынка предложить товары и сервис сопоставимого качества и ценового диапазона, сезонностью и частотой потребления предлагаемых компанией товаров и услуг», — пояснил Орлов. Ранее URA.RU писало, что на курганский рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль», которая ранее была активом конкурента крупной компании-ритейлера «Красное&Белое». Две эти компании входят в один холдинг Mercury Retail. Также в Кургане прошло открытие торговой точки «Жизньмарт». За первые дни работы в городе компании поставила рекорд по выручке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в открывшейся торговой сети свердловского ритейлера выручка бьет рекорды. Руководители компании называют это успехом. Однако свердловский ритейлер, владелец одной из франшиз, уже столкнулся с определенными проблемами при открытии своего магазина в Кургане. Об этом эксклюзивно URA.RU рассказали сотрудники. Директор магазина косвенно подтвердил, что проблемы есть, но они уже разрешились. «Сотрудникам нового магазина приходится трудно. Мало персонала работает в магазине, так как большая часть проходит обучение. Хоть у ритейлера кассы и работают по принципу самообслуживания, персонала в любом случае не хватает для обслуживания такого большого потока клиентов, который наблюдается со дня открытия. Сложность еще и в расчете покупателей с наличкой», — рассказал URA.RU источник, знакомый с работой маркета. Журналисту также рассказали, что в новом магазине установили видеокамеры, поэтому руководство может следить за работой торговой точки. Источник поделился, что владельцы бизнеса, например, через видеокамеры уже заметили проблемы с мусорными баками. «Мусорки были переполнены, впрочем, как и ожидалось. Клиентов много, работников — мало. Сотрудники не сразу смогли заметить это и убрать. Поэтому руководство направило письмо, чтобы это исправили», — пояснил источник. Письма от начальников также вызывают проблемы у курганских работников, поскольку это стало жестким требованием для них. Работникам приходится быстро отвечать на сообщения, ибо задержки в более, чем 15 минут, могут грозить наказанием. Между тем, у ритейлера также случились системные сбои. В день открытия у сотрудников начались проблемы с интернетом, медленно работала техника для сканирования товаров, а также начинали глючить компьютеры. Журналист обратилась за комментарием к руководству магазина. Корреспонденту URA.RU рассказали, что в день открытия проблем с техникой, как таковой не было. Сейчас перебоев в работе также не наблюдается. По поводу мусорки журналисту сказали, что во время большого потока клиентов тяжело быстро уследить за состоянием контейнеров. Директор также пояснил, что сейчас действительно набрали много стажеров и они проходят обучение. Запуск любого нового продукта или магазина не может пройти без проблем. При этом, франчайзи и крупные ритейлеры высоко оценивают Курганскую область, как площадку для своего бизнеса. Профессор-экономист Сергей Орлов рассказал корреспонденту, что в регионе продолжается экономический рост, как следствие, повышается спрос. С ним растут и перспективы увеличения покупок востребованных на региональном рынке продуктов и услуг. «Будет ли курганский проект успешным для компании? Покажет время. Ход дальнейших событий определяется многими факторами: конкуренцией на рынке, возможностями других участников рынка предложить товары и сервис сопоставимого качества и ценового диапазона, сезонностью и частотой потребления предлагаемых компанией товаров и услуг», — пояснил Орлов. Ранее URA.RU писало, что на курганский рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль», которая ранее была активом конкурента крупной компании-ритейлера «Красное&Белое». Две эти компании входят в один холдинг Mercury Retail. Также в Кургане прошло открытие торговой точки «Жизньмарт». За первые дни работы в городе компании поставила рекорд по выручке.