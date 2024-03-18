Курганская франшиза ритейлера из Екатеринбурга поставила рекорд по выручке

18 марта 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Новый магазин в Кургане поставил рекорд Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы Свердловский ритейлер «Жизньмарт» заработал в Кургане рекордную выручку за три. Заработок компании в регионе превысил один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой ритейлера в Кургане. «План по выполнению выручки в магазине составляет 170-180 тысяч рублей. За три дня заработок компании конкретно в Кургане уже выше, чем один миллион рублей. Это рекорд среди всех магазинов», — рассказал URA.RU источник. Журналисту пояснили, что со дня и открытия и в последующие дни выручка компании только росла. Ежедневный заработок магазинов в Кургане уже превысил 400 тысяч рублей. При этом, отмечает источник, очереди в местной франшизе продолжают собираться. Обычно они появляются ближе к вечеру. В день открытия очереди продолжались на протяжении всего дня. Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер в день открытия в Кургане в разы увеличил выручку. Тогда заработок компании «Жизньмарт» превысила норму почти на 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский ритейлер «Жизньмарт» заработал в Кургане рекордную выручку за три. Заработок компании в регионе превысил один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой ритейлера в Кургане. «План по выполнению выручки в магазине составляет 170-180 тысяч рублей. За три дня заработок компании конкретно в Кургане уже выше, чем один миллион рублей. Это рекорд среди всех магазинов», — рассказал URA.RU источник. Журналисту пояснили, что со дня и открытия и в последующие дни выручка компании только росла. Ежедневный заработок магазинов в Кургане уже превысил 400 тысяч рублей. При этом, отмечает источник, очереди в местной франшизе продолжают собираться. Обычно они появляются ближе к вечеру. В день открытия очереди продолжались на протяжении всего дня. Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер в день открытия в Кургане в разы увеличил выручку. Тогда заработок компании «Жизньмарт» превысила норму почти на 100 тысяч рублей.