Курганская франшиза ритейлера из Екатеринбурга поставила рекорд по выручке

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург
Новый магазин в Кургане поставил рекорд Фото:
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Курганские свободные кассы

Свердловский ритейлер «Жизньмарт» заработал в Кургане рекордную выручку за три. Заработок компании в регионе превысил один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой ритейлера в Кургане.

«План по выполнению выручки в магазине составляет 170-180 тысяч рублей. За три дня заработок компании конкретно в Кургане уже выше, чем один миллион рублей. Это рекорд среди всех магазинов», — рассказал URA.RU источник.

Журналисту пояснили, что со дня и открытия и в последующие дни выручка компании только росла. Ежедневный заработок магазинов в Кургане уже превысил 400 тысяч рублей. При этом, отмечает источник, очереди в местной франшизе продолжают собираться. Обычно они появляются ближе к вечеру. В день открытия очереди продолжались на протяжении всего дня.

Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер в день открытия в Кургане в разы увеличил выручку. Тогда заработок компании «Жизньмарт» превысила норму почти на 100 тысяч рублей.

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Свердловский ритейлер «Жизньмарт» заработал в Кургане рекордную выручку за три. Заработок компании в регионе превысил один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой ритейлера в Кургане. «План по выполнению выручки в магазине составляет 170-180 тысяч рублей. За три дня заработок компании конкретно в Кургане уже выше, чем один миллион рублей. Это рекорд среди всех магазинов», — рассказал URA.RU источник. Журналисту пояснили, что со дня и открытия и в последующие дни выручка компании только росла. Ежедневный заработок магазинов в Кургане уже превысил 400 тысяч рублей. При этом, отмечает источник, очереди в местной франшизе продолжают собираться. Обычно они появляются ближе к вечеру. В день открытия очереди продолжались на протяжении всего дня. Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер в день открытия в Кургане в разы увеличил выручку. Тогда заработок компании «Жизньмарт» превысила норму почти на 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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