В центре Кургана откроют магазин торговой сети «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург
В Кургане откроют магазин готовой еды «Жизньмарт» Фото:

Торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Об этом говорится в telegram-чате франчайзи. Это будет первая подобная торговая точка в регионе.

«Совсем скоро мы откроем магазин готовой еды „Жизньмарт“ по адресу ул. Пролетарская, 57. В чате будем делиться этапами строительства и дальнейшими процессами, приоткроем закулисье», — говорится в сообщении.

Магазины торговой сети «Жизньмарт» формата «у дома» уже открыты в Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Также торговые точки работают в Уфе, Магнитогорске, Верхней Пышме и НижнемТагиле. Всего по стране работает более ста супермаркетов.

Новый магазин готовой еды расположится по ул. Пролетарская 57
Новый магазин готовой еды расположится по ул. Пролетарская 57
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Об этом говорится в telegram-чате франчайзи. Это будет первая подобная торговая точка в регионе. «Совсем скоро мы откроем магазин готовой еды „Жизньмарт“ по адресу ул. Пролетарская, 57. В чате будем делиться этапами строительства и дальнейшими процессами, приоткроем закулисье», — говорится в сообщении. Магазины торговой сети «Жизньмарт» формата «у дома» уже открыты в Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Также торговые точки работают в Уфе, Магнитогорске, Верхней Пышме и НижнемТагиле. Всего по стране работает более ста супермаркетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...