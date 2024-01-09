В центре Кургана откроют магазин торговой сети «Жизньмарт» из Екатеринбурга. Фото

09 января 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

В Кургане откроют магазин готовой еды «Жизньмарт» Фото: Размик Закарян © URA.RU Торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Об этом говорится в telegram-чате франчайзи. Это будет первая подобная торговая точка в регионе. «Совсем скоро мы откроем магазин готовой еды „Жизньмарт“ по адресу ул. Пролетарская, 57. В чате будем делиться этапами строительства и дальнейшими процессами, приоткроем закулисье», — говорится в сообщении. Магазины торговой сети «Жизньмарт» формата «у дома» уже открыты в Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Также торговые точки работают в Уфе, Магнитогорске, Верхней Пышме и НижнемТагиле. Всего по стране работает более ста супермаркетов. Новый магазин готовой еды расположится по ул. Пролетарская 57 Фото: telegram-канал ГТРК «Курган»

Торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Об этом говорится в telegram-чате франчайзи. Это будет первая подобная торговая точка в регионе. «Совсем скоро мы откроем магазин готовой еды „Жизньмарт“ по адресу ул. Пролетарская, 57. В чате будем делиться этапами строительства и дальнейшими процессами, приоткроем закулисье», — говорится в сообщении. Магазины торговой сети «Жизньмарт» формата «у дома» уже открыты в Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Также торговые точки работают в Уфе, Магнитогорске, Верхней Пышме и НижнемТагиле. Всего по стране работает более ста супермаркетов.