Торговая сеть «Жизньмарт», зарегистрированная в Екатеринбурге, откроет в Кургане магазин готовой еды. Об этом говорится в telegram-чате франчайзи. Это будет первая подобная торговая точка в регионе.
«Совсем скоро мы откроем магазин готовой еды „Жизньмарт“ по адресу ул. Пролетарская, 57. В чате будем делиться этапами строительства и дальнейшими процессами, приоткроем закулисье», — говорится в сообщении.
Магазины торговой сети «Жизньмарт» формата «у дома» уже открыты в Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Также торговые точки работают в Уфе, Магнитогорске, Верхней Пышме и НижнемТагиле. Всего по стране работает более ста супермаркетов.
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