Что известно о курганском спикере, попавшем в смертельное ДТП

Благотворительность, помощь СВО и сочувствие коллег

29 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Автомобиль спикера Кетовской думы попал в аварию 26 марта (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель думы Кетовского округа Курганской области Леонид Воинков попал в смертельное ДТП и может быть признан его виновником. Авария случилась на трассе под Курганом. Коллеги сочувствуют спикеру, выражают глубокие соболезнования семье погибшего водителя и переживают за всех участников трагедии. Редакция URA.RU собрала информацию о том, чем известен Воинков на своем посту, о его политических достижениях, общественной и гуманитарной деятельности. Воинков регулярно помогает в сборе и отправке гуманитарного груза на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добрые дела Глава округа Олег Язовских прокомментировал происшествие как несчастный случай, который может произойти с каждым. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей в ДТП пассажирке. При этом про Воинкова мэр отзывался с добротой. «Могу сказать только положительное — постоянно помогает и администрации округа, и в думе решает все вопросы грамотно. На спецоперацию помогает собирать помощь и принимает, выслушивает местных жителей. Никогда не было проблем в работе с ним», — рассказал Язовских URA.RU. Как местный житель муниципалитета, Воинков помогал благоустройству округа. Лоббировал интересы населенных пунктов Кетовского округа, включал территории в различные проекты по благоустройству. Глава Кетовского округа отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что Воинков является надежным и грамотным специалистом. По данным со страницы Воинкова, он регулярно помогал собирать и отправлять гуманитарную помощь на фронт, в том числе из своих средств. Сам он с 2012 года является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи строительных материалов и оказания строительных услуг. Возглавляет партию «Единая Россия» в Кетовском округе Председатель возглавляет местное отделение партии «Единая Россия» в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Леонид Воинков является секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете. В 2022 году он был вновь избран депутатом и председателем Кетовской окружной думы первого созыва после того, как в Курганской области произошла муниципальная реформа по преобразованию районов в муниципальные округа. Его однопартийцы заняли 16 депутатских мандатов в думе из имеющихся 21. Всего желающих стать депутатами было 63 человека. Именно в эти годы завершался процесс преобразования района в округ, и перед депутатами в первую очередь стояла задача сделать этот переход наиболее плавным. Спикер также имеет высшее образование по специальности «юриспруденция» и проходил обучение в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент», которую обычно проходят чиновники и депутаты, желающие построить карьеру в политической сфере. «Я живу в Каширино, люблю наше село, наш Кетовский округ и в меру своих сил стараюсь работать на благо их развития. Являюсь много лет депутатом Кетовской думы, а сейчас — ее председателем, поэтому задачи, стоящие перед действующим депутатом, понимаю и знаю, как их решать. Если окажете доверие, то непременно постараюсь его оправдать, используя те наработки и деловые связи, которые появились за последние годы работы», — сообщал Воинков на своей странице ранее, прикрепляя свою предвыборную агитацию по выдвижению в окружную думу. В аварии с председателем погиб 68-летний пенсионер (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трагическая авария со смертью водителя на трассе под Курганом Депутат попал в смертельную аварию 26 марта на курганской трассе около поселка Нефтяник Кетовского округа. Как отмечает глава округа Язовских, это произошло случайно. «Случилось несчастье, это ДТП. Случай, в который он попал, отличается от 80% других смертельных ДТП, когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Просто что-то произошло. Это может случиться с каждым», — высказался Язовских. Редакции не удалось связаться с Воинковым. На звонок корреспондента никто не ответил. В следственном управлении по региону ранее URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали. По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, Воинков может стать обвиняемым по уголовному делу по факту нарушения ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель думы Кетовского округа Курганской области Леонид Воинков попал в смертельное ДТП и может быть признан его виновником. Авария случилась на трассе под Курганом. Коллеги сочувствуют спикеру, выражают глубокие соболезнования семье погибшего водителя и переживают за всех участников трагедии. Редакция URA.RU собрала информацию о том, чем известен Воинков на своем посту, о его политических достижениях, общественной и гуманитарной деятельности. Добрые дела Глава округа Олег Язовских прокомментировал происшествие как несчастный случай, который может произойти с каждым. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей в ДТП пассажирке. При этом про Воинкова мэр отзывался с добротой. «Могу сказать только положительное — постоянно помогает и администрации округа, и в думе решает все вопросы грамотно. На спецоперацию помогает собирать помощь и принимает, выслушивает местных жителей. Никогда не было проблем в работе с ним», — рассказал Язовских URA.RU. Как местный житель муниципалитета, Воинков помогал благоустройству округа. Лоббировал интересы населенных пунктов Кетовского округа, включал территории в различные проекты по благоустройству. Глава Кетовского округа отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что Воинков является надежным и грамотным специалистом. По данным со страницы Воинкова, он регулярно помогал собирать и отправлять гуманитарную помощь на фронт, в том числе из своих средств. Сам он с 2012 года является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи строительных материалов и оказания строительных услуг. Возглавляет партию «Единая Россия» в Кетовском округе Леонид Воинков является секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете. В 2022 году он был вновь избран депутатом и председателем Кетовской окружной думы первого созыва после того, как в Курганской области произошла муниципальная реформа по преобразованию районов в муниципальные округа. Его однопартийцы заняли 16 депутатских мандатов в думе из имеющихся 21. Всего желающих стать депутатами было 63 человека. Именно в эти годы завершался процесс преобразования района в округ, и перед депутатами в первую очередь стояла задача сделать этот переход наиболее плавным. Спикер также имеет высшее образование по специальности «юриспруденция» и проходил обучение в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент», которую обычно проходят чиновники и депутаты, желающие построить карьеру в политической сфере. «Я живу в Каширино, люблю наше село, наш Кетовский округ и в меру своих сил стараюсь работать на благо их развития. Являюсь много лет депутатом Кетовской думы, а сейчас — ее председателем, поэтому задачи, стоящие перед действующим депутатом, понимаю и знаю, как их решать. Если окажете доверие, то непременно постараюсь его оправдать, используя те наработки и деловые связи, которые появились за последние годы работы», — сообщал Воинков на своей странице ранее, прикрепляя свою предвыборную агитацию по выдвижению в окружную думу. Трагическая авария со смертью водителя на трассе под Курганом Депутат попал в смертельную аварию 26 марта на курганской трассе около поселка Нефтяник Кетовского округа. Как отмечает глава округа Язовских, это произошло случайно. «Случилось несчастье, это ДТП. Случай, в который он попал, отличается от 80% других смертельных ДТП, когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Просто что-то произошло. Это может случиться с каждым», — высказался Язовских. Редакции не удалось связаться с Воинковым. На звонок корреспондента никто не ответил. В следственном управлении по региону ранее URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали. По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, Воинков может стать обвиняемым по уголовному делу по факту нарушения ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.