Курганский спикер стал возможным виновником смертельного ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Кетовской районной думы (Курганская область) Леонид Воинков может быть признан виновником смертельного ДТП. Автомобиль под управлением политика оказался на встречной полосе в момент столкновения, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Автомобиль Infiniti под управлением Воинкова Л.Н. выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ», — сообщили источники. Водитель ВАЗ погиб, возбуждено уголовное дело.

По данным источников, Воинков может стать обвиняемым по уголовному делу по факту нарушения ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ч.3 ст. 264 УК РФ составляет пять лет лишения свободы.

Редакции не удалось связаться с председателем думы. Воинков не отвечает на телефонные звонки. В следственном управлении информацию о возбуждении уголовного дела комментировать не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль председателя Кетовской думы попал в аварию. Водитель встречной машины пенсионного возраста погиб, его пассажир получила травмы.