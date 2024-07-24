Путин сделал еще один шаг к мирным переговорам с Украиной

Президент раскрыл, почему сопротивление в Донбассе бессмысленно

24 июля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин еще один шаг к мирным переговорам по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совещание по развитию новых регионов, которое президент Владимир Путин провел в Кремле, стало сигналом и Киеву, и Западу о том, что сопротивление на поле боя и накачка ВСУ оружием бессмысленны. Долгосрочный план развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей у России не на бумаге, а уже в действии. В режиме ВКС Путину показали новые социальные объекты во всех четырех регионах. Как объяснили URA.RU политологи, это наглядная демонстрация позиции РФ, с которой она идет к мирным переговорам. Разговор о развитии Донбасса и Новороссии состоялся в Екатерининском зале главного корпуса Кремля. Главы четырех регионов сидели напротив президента, тогда как даже вице-премьеры Александр Новак, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, главы силовых структур и другие федеральные чиновники разместились за столом справа и слева от главы государства. Но всем одинаково хорошо было видно экраны с картинками из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где построены с нуля и отремонтированы социальные объекты. Для губернаторов новых регионов (слева — глава ДНР Денис Пушилин) вице-премьер Марат Хуснуллин (справа) — человек, на которого завязана вся стройка Фото: Роман Наумов © URA.RU Путин в начале вновь подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — исторические территории России. «Исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее. Одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты», — отметил президент. По стратегическому плану развития регионов ориентиром является 2030 год — к этому времени субъекты должны «достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Помогают в этом все регионы страны. «С 2022 года плановые и сверхплановые задачи уже выполнены более чем на 19 тысячах различных объектов. Заказчиками завершены работы на 11 тысячах 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 тысячи 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта. Капитально отремонтировано более трех тысяч километров дорог. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов», — перечислил Путин. Он дал понять, что это только начало. «Важно не сбавлять набранных темпов, — подчеркнул президент, — двигаться дальше последовательно, этап за этапом, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей». Таким жители Мариуполя видели свой город еще 2 года назад Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, планы по развитию Донбасса и Новороссии будут учтены в новых национальных проектах, которые как раз формируются. «Мы говорим про восемь тысяч километров дорог в течение пяти лет с горизонтом до 2030 года. Мы говорим про 30 тысяч объектов — это объекты, которые будут построены и реконструированы в течение трехлетки с прогнозом также до 2030 года. Программа развития есть, важно было закрепить ее у президента», — сказал Хуснуллин. Один из построенных с нуля объектов — Нахимовское училище в Мариуполе, где уже набрано более 200 первых воспитанников. С 1 сентября там начнется обучение. После совещания вице-премьер Хуснуллин признался журналистам, что ему самому захотелось стать нахимовцем — настолько комфортные условия созданы для ребят. Тюменская область как регион-шеф Краснодона помогла восстановить городской родильный дом Фото: Илья Московец © URA.RU В комфорте теперь будут находиться и роженицы Краснодонского роддома. Путин поинтересовался, когда там примут первых пациенток. По словам главврача, открытие через несколько дней, но роды — процесс не всегда контролируемый, поэтому медперсонал готов к появлению малышей в любое время. Больница интенсивного лечения после капремонта открывается в Мариуполе, новенький круглогодичный молодежный образовательный центр «Маяк» — в Бердянске (Запорожье). А в Херсонской области введен в эксплуатацию построенный 71-километровый участок дороги Новотроицкое-Чаплинка. Статья по теме Путин готовит почву для диалога с будущим президентом США Это второе в 2024 году совещание по развитию новых регионов, которое провел президент. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Путин еще раз продемонстрировал существующую «красную линию», обозначил позиции, от которых Россия не намерена отступать. С другой стороны, отмечает политолог, это демонстрация западному обществу и элитам, что дальнейшее сопротивление ВСУ на фронте бессмысленно. Это все — в контексте последних внешнеполитических событий: за последние пару недель и сам Владимир Зеленский, а накануне и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Китае заявили, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой. «Состоявшийся на днях разговор с Трампом, вероятно, развеял у господина Зеленского все надежды о сохранении поддержки со стороны США после выборов, — отметил Орлов. — На Западе нет единства в решении украинского вопроса, и пропасть между партией мира и партией войны постоянно растет. В Кремле это видят, поэтому предпочитают работать на опережение, обозначая границы возможных компромиссов. Ведь фактически переговоры на уровне символов и знаков уже начались». Президент Путин показал Украине и Западу, что дальнейшее сопротивление бессмысленно — Россия не уйдет с Донбасса и из Новороссии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На фоне новой волны дискуссий о необходимости мирных переговоров и урегулирования украинского конфликта Путин дает сигнал Западу, Киеву, что Россия не собирается отступать и уходить из своих регионов, пояснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Эта позиция вообще не обсуждается. «Путин показывает, что Россия готова вкладывать в эти территории, потому что считает их своими навсегда, — отметил политолог. — А проблем там накопилось очень много. Эти регионы нуждаются и в обновлении социальных стандартов, и в реконструкции школ и медучреждений, которые не соответствуют российским СанПиНам, и экономику надо развивать». Новость по теме Путин по видеосвязи открыл соцобъекты в новых регионах Путин показывает вновь, что «Россия своих не бросает». «Если говорить о внешнем треке, ровно это должны учитывать все авторы всех мирных планов, если они рассчитывают на их реализуемость, — говорит глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. — Но вообще, совещание в первую очередь связано именно с той темой, которая озвучена, — это формирование необходимых условий для нормальной жизни людей, развития и обновления социальной инфраструктуры, восстановления экономики. И главное сообщение президента адресовано именно людям, живущим в этих регионах, всем гражданам нашей страны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совещание по развитию новых регионов, которое президент Владимир Путин провел в Кремле, стало сигналом и Киеву, и Западу о том, что сопротивление на поле боя и накачка ВСУ оружием бессмысленны. Долгосрочный план развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей у России не на бумаге, а уже в действии. В режиме ВКС Путину показали новые социальные объекты во всех четырех регионах. Как объяснили URA.RU политологи, это наглядная демонстрация позиции РФ, с которой она идет к мирным переговорам. Разговор о развитии Донбасса и Новороссии состоялся в Екатерининском зале главного корпуса Кремля. Главы четырех регионов сидели напротив президента, тогда как даже вице-премьеры Александр Новак, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, главы силовых структур и другие федеральные чиновники разместились за столом справа и слева от главы государства. Но всем одинаково хорошо было видно экраны с картинками из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где построены с нуля и отремонтированы социальные объекты. Путин в начале вновь подчеркнул, что Донбасс и Новороссия — исторические территории России. «Исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее. Одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты», — отметил президент. По стратегическому плану развития регионов ориентиром является 2030 год — к этому времени субъекты должны «достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Помогают в этом все регионы страны. «С 2022 года плановые и сверхплановые задачи уже выполнены более чем на 19 тысячах различных объектов. Заказчиками завершены работы на 11 тысячах 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 тысячи 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта. Капитально отремонтировано более трех тысяч километров дорог. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов», — перечислил Путин. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, планы по развитию Донбасса и Новороссии будут учтены в новых национальных проектах, которые как раз формируются. «Мы говорим про восемь тысяч километров дорог в течение пяти лет с горизонтом до 2030 года. Мы говорим про 30 тысяч объектов — это объекты, которые будут построены и реконструированы в течение трехлетки с прогнозом также до 2030 года. Программа развития есть, важно было закрепить ее у президента», — сказал Хуснуллин. Один из построенных с нуля объектов — Нахимовское училище в Мариуполе, где уже набрано более 200 первых воспитанников. С 1 сентября там начнется обучение. После совещания вице-премьер Хуснуллин признался журналистам, что ему самому захотелось стать нахимовцем — настолько комфортные условия созданы для ребят. В комфорте теперь будут находиться и роженицы Краснодонского роддома. Путин поинтересовался, когда там примут первых пациенток. По словам главврача, открытие через несколько дней, но роды — процесс не всегда контролируемый, поэтому медперсонал готов к появлению малышей в любое время. Больница интенсивного лечения после капремонта открывается в Мариуполе, новенький круглогодичный молодежный образовательный центр «Маяк» — в Бердянске (Запорожье). А в Херсонской области введен в эксплуатацию построенный 71-километровый участок дороги Новотроицкое-Чаплинка. Это второе в 2024 году совещание по развитию новых регионов, которое провел президент. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, Путин еще раз продемонстрировал существующую «красную линию», обозначил позиции, от которых Россия не намерена отступать. С другой стороны, отмечает политолог, это демонстрация западному обществу и элитам, что дальнейшее сопротивление ВСУ на фронте бессмысленно. Это все — в контексте последних внешнеполитических событий: за последние пару недель и сам Владимир Зеленский, а накануне и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Китае заявили, что Киев готов к мирным переговорам с Москвой. «Состоявшийся на днях разговор с Трампом, вероятно, развеял у господина Зеленского все надежды о сохранении поддержки со стороны США после выборов, — отметил Орлов. — На фоне новой волны дискуссий о необходимости мирных переговоров и урегулирования украинского конфликта Путин дает сигнал Западу, Киеву, что Россия не собирается отступать и уходить из своих регионов, пояснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Эта позиция вообще не обсуждается. «Путин показывает, что Россия готова вкладывать в эти территории, потому что считает их своими навсегда, — отметил политолог. — А проблем там накопилось очень много. Эти регионы нуждаются и в обновлении социальных стандартов, и в реконструкции школ и медучреждений, которые не соответствуют российским СанПиНам, и экономику надо развивать». Путин показывает вновь, что «Россия своих не бросает». «Если говорить о внешнем треке, ровно это должны учитывать все авторы всех мирных планов, если они рассчитывают на их реализуемость, — говорит глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. — Но вообще, совещание в первую очередь связано именно с той темой, которая озвучена, — это формирование необходимых условий для нормальной жизни людей, развития и обновления социальной инфраструктуры, восстановления экономики. И главное сообщение президента адресовано именно людям, живущим в этих регионах, всем гражданам нашей страны».