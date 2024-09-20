Генерал разнес уходящего в отставку полковника полиции из Екатеринбурга

Шеф ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков высказал недовольство 11-м отделом полиции Екатеринбурга. И ему доложили, что Алексей Праведников, как и сообщало URA.RU, уже написал заявление по собственному. Об этом агентству рассказал источник в окружении генерал-лейтенанта Мешкова, присутствовавший на одном из совещаний.
«Он опять был недоволен работой ОП №11 и Праведникова. В свойственной ему манере поинтересовался: „Вы сняли ***** его [с поста]?“. Мешкову в ответ заявили, что да, рапорт Праведниковым написан, полковник сейчас в отпуске», — передал собеседник.
О скорой отставке Праведникова URA.RU рассказало утром 12 сентября. Источник тогда объяснял, что триггером стали претензии городской прокуратуры по поводу уличной торговли. В начале августа чиновники, общественные активисты и правоохранители обнаружили незаконные точки на улице Пехотинцев. Продавцы сбежали, людям позволили бесплатно разбирать продукты, возник скандал.
Якобы именно после этого начальник УМВД Максим Метелица попросил Праведникова написать рапорт. Алексей Праведников возглавлял отдел с июня 2021-го.
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