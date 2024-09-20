20 сентября 2024

Генерал разнес уходящего в отставку полковника полиции из Екатеринбурга

Начальник отдела полиции Екатеринбурга Праведников написал рапорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Мешкова перед депутатами заксо. Екатеринбург , мешков александр
Александр Мешков (на фото) недоволен отделом, которым пока еще руководит Праведников Фото:

Шеф ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков высказал недовольство 11-м отделом полиции Екатеринбурга. И ему доложили, что Алексей Праведников, как и сообщало URA.RU, уже написал заявление по собственному. Об этом агентству рассказал источник в окружении генерал-лейтенанта Мешкова, присутствовавший на одном из совещаний.

«Он опять был недоволен работой ОП №11 и Праведникова. В свойственной ему манере поинтересовался: „Вы сняли ***** его [с поста]?“. Мешкову в ответ заявили, что да, рапорт Праведниковым написан, полковник сейчас в отпуске», — передал собеседник.

О скорой отставке Праведникова URA.RU рассказало утром 12 сентября. Источник тогда объяснял, что триггером стали претензии городской прокуратуры по поводу уличной торговли. В начале августа чиновники, общественные активисты и правоохранители обнаружили незаконные точки на улице Пехотинцев. Продавцы сбежали, людям позволили бесплатно разбирать продукты, возник скандал.

Якобы именно после этого начальник УМВД Максим Метелица попросил Праведникова написать рапорт. Алексей Праведников возглавлял отдел с июня 2021-го.

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Шеф ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков высказал недовольство 11-м отделом полиции Екатеринбурга. И ему доложили, что Алексей Праведников, как и сообщало URA.RU, уже написал заявление по собственному. Об этом агентству рассказал источник в окружении генерал-лейтенанта Мешкова, присутствовавший на одном из совещаний. «Он опять был недоволен работой ОП №11 и Праведникова. В свойственной ему манере поинтересовался: „Вы сняли ***** его [с поста]?“. Мешкову в ответ заявили, что да, рапорт Праведниковым написан, полковник сейчас в отпуске», — передал собеседник. О скорой отставке Праведникова URA.RU рассказало утром 12 сентября. Источник тогда объяснял, что триггером стали претензии городской прокуратуры по поводу уличной торговли. В начале августа чиновники, общественные активисты и правоохранители обнаружили незаконные точки на улице Пехотинцев. Продавцы сбежали, людям позволили бесплатно разбирать продукты, возник скандал. Якобы именно после этого начальник УМВД Максим Метелица попросил Праведникова написать рапорт. Алексей Праведников возглавлял отдел с июня 2021-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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