Путин проверил, на что способна новая элита с опытом на СВО

Президент Владимир Путин проверил, как работает его кадровая программа по формированию новой элиты из тех, кто прошел школу СВО. На встрече в Кремле 11 августа он высоко оценил результаты главы Омской области Виталия Хоценко, который возглавляет регион чуть более двух лет. Он стал первым управленцем с опытом в новых регионах, которому Путин доверил пост губернатора. Как объяснили эксперты URA.RU, сильные личные качества и грамотный лоббизм уже позволили ему добиться успеха в одном из сложнейших регионов Сибири.
Прежде всего, Хоценко поблагодарил президента за возможность встретиться, отметил, что за два года уже полностью ознакомился с большим и красивым регионом. Начать доклад он решил не с достижений, как обычно делают его коллеги-губернаторы, а с «застарелых проблем», которые сложно, но нужно решать. В качестве примера глава региона привел грунтовые дороги, ветхое и аварийное жилье.
«Ветхого и аварийного достаточно много, но меньше по сравнению с некоторыми другими регионами России», — приободрил президент губернатора. Дальше беседа шла исключительно в позитивном ключе.
Хоценко раскрыл два постулата работы своей команды: не давать обещания, которые точно не сможешь выполнить, и потихонечку решать все сложности, чтобы была видна динамика. По всей видимости, именно они обеспечили рост валового регионального продукта, превысившего триллион рублей.
“Растет. Инвестиции растут в основной капитал. Промышленное производство подросло. И рост промышленного производства — 3,3%, вдвое выше, чем в среднем по Сибири”, — подтвердил успехи и сам президент.
По зарплатам в Омской области рост составил 18%, продолжил Хоценко. «Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области», — пояснил губернатор.
«Ну, там понятно. Но все-таки рост приличный — 17,8%», — вновь поддержал его Путин.
В Омской области запускается новый цикл инвестпроектов, планируется к 2028 году построить новый аэропорт за пределами Омска. На эти проекты заложено привлечение более восьми млрд рублей. Как уточнил Хоценко, он уже обговорил эти моменты с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономического развития Максимом Решетниковым, но нужно и решение президента.
“Хорошие проекты. Хорошо”, — согласился Путин. Далее встреча проходила в закрытом формате.
Хоценко родился в Днепропетровске. Перед переездом в Омск он работал председателем правительства ДНР. До этого — в Минпромторге, Ставропольском крае, ЯНАО. Выпускник четвертого потока «школы губернаторов».
Перед этим Путин дважды проводил встречи с Хоценко. Первая прошла по видеосвязи 29 марта 2023 года, тогда президент предложил Хоценко возглавить Омскую область. Вторая (28 августа 2023 года) состоялась уже очно в Кремле, где Хоценко, в качестве врио губернатора, представил доклад о ситуации в регионе. Спустя несколько дней, 10 сентября 2023 года, местные жители оценили старания Хоценко на выборах главы Омской области, за него проголосовали 76,33%.
Сегодня, объяснили эксперты URA.RU, Путин проверил, как Хоценко справляется со своими обязанностями в качестве полноценного руководителя региона. Примечательно, что в 2023 году он стал первым губернатором, прошедшим “боевое крещение” в условиях СВО.
Для Путина Хоценко — это живое воплощение президентской кадровой программы, отметил руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Это продвижение людей, проявивших себя на СВО. Хоценко — человек, сам бэкграунд которого импонирует президенту. Путину важно, чтобы этот кейс был успешным, поэтому президент готов лично своим авторитетом поддержать Хоценко, который, в принципе, вполне и сам справляется», — объяснил политолог.
Путин показал, что ставка на формирование новой элиты правильная, продолжил Калачев. По его мнению, Хоценко проявил себя как эффективный лоббист и защитник интересов Омской области, а также как драйвер развития региона, демонстрирующий реальную работу по повышению качества управления.
Эффективное взаимоотношение с федеральным центром подтверждают не только контакты с вице-премьерами и министрами, о которых упомянул Хоценко, но и, например, рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина 28 июля. Омск стал финальным этапом летнего турне Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири.
Регионы Сибири стали новым вектором развития страны, там нужно строить центры роста, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Слова президента на сегодняшней встрече показывают, что Хоценко успешно справляется с этой задачей.
“Развитие современных технологий, IT-индустрий, наукоемких производств, прежде всего, связано с возможностью договариваться с федеральными партнерами, которые будут обращать внимание на вариант переноса в регион подобных проектов и заказов. Но здесь недостаточно только лоббизма, важно дальше грамотно использовать предоставленные возможности”, — отметил собеседник URA.RU.
Омская область — один из сложнейших регионов Сибири, огромный потенциал этой территории долгое время не мог раскрыться в полной мере, обратил внимание член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов, у которого есть опыт работы в этом регионе. «Все как-то лежало в запустении на протяжении достаточно большого количества времени», — добавил он. Экстремальный опыт, полученный Хоценко в ДНР, помогает при достижении любых целей, хотя задачи в Омске, конечно, несколько отличаются, заключил Максимов.
