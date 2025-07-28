Мишустин выбрал «космическую» столицу России

Новых Циолковских и Королевых будут воспитывать в Сибири

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Премьер-министр Михаил Мишустин пообщался в Омске с будущими инженерами Роскосмоса
Премьер-министр Михаил Мишустин пообщался в Омске с будущими инженерами Роскосмоса Фото:

Столицей аэрокосмической сферы России вполне может стать Омск. Премьер-министр Михаил Мишустин приехал 28 июля в местный технический университет, где ведется подготовка кадров для одного из предприятий «Роскосмоса» и для отрасли в целом. Большинство из тех, кто в Омске связал свою жизнь с космическими технологиями, остаются в этой сфере навсегда — и работа интересная, и зарплаты привлекательные. Уезжать в Москву нет смысла, объяснили URA.RU эксперты.

Омск стал финальным этапом летнего турне Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири. На прошлой неделе премьер посетил Благовещенск, Читу, Горно-Алтайск и принял участие в международной экологической конференции на курорте Манжерок в Республике Алтай.

Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел в Омске госпиталь для ветеранов войн, где только что закончился капремонт
Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел в Омске госпиталь для ветеранов войн, где только что закончился капремонт
Фото:

Из аэропорта Мишустин отправился в госпиталь для ветеранов войн, чтобы оценить только-только законченный капитальный ремонт. В медучреждении развернут 140 коек, что позволит принимать более 3,5 тысячи пациентов в год. Участникам СВО будут доступны современные методы диагностики, лечения и реабилитации.

Прорывных технологий власти ждут от Омского университета им. Ф. Достоевского. Уже в фойе Мишустина ждали авторы межвузовских проектов — студенты и аспиранты физического факультета.

Одно из исследований, презентованных премьеру, должно помочь решить вопрос импортозамещения в космической отрасли и телекоммуникациях, рассказал корреспонденту URA.RU аспирант ОмГТУ Никита Чириков. Команда проекта работает над резонаторами на объемных акустических волнах. Они применяются в генераторах частоты в космической сфере, а также в системах передачи данных и газовых сенсорах.

Мишустин, ознакомившись с проектом, отметил, что Омск славится своими учеными и научными разработками для микроэлектроники. «Очень важно смотреть на последние самые нестандартные варианты, изменять парадигму. Главное, чтобы все научно-исследовательские и конструкторские разработки находили свое применение», — подчеркнул премьер.

Студенту ОмГТУ представили премьеру свои исследовательские проекты
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Студенты представили также проекты, связанные с медициной. Один из них — по созданию красителей для диагностики социально значимых заболеваний на клеточном уровне: рака, диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Другое исследование — создание базы для разработки систем адресной доставки лекарств к органам человека и блокирования патогенов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал Мишустину о создании межвузовского кампуса в региональном центре. По словам Хоценко, региону нужны «новые объекты с новыми смыслами». Проект предусматривает более 215 тысяч квадратных метров площадей — учебные корпуса, общежития, деловой центр с офисами компаний и флагманскую школу региона.

«Наши приоритетные направления – это космическое машиностроение, химбиотехника. У нас находится производственное объединение “Полет” – это филиал ракетного центра имени Хруничева. Ракета “Ангара” и все семейство сегодня уже выпускаются, дальше будет еще расширяться производственная линейка.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о развитии университета
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мы, не дожидаясь кампуса, создали инженерный космический лицей, где вместе c главой «Роскосмоса» являемся сопредседателями попечительского совета. Набрали 1122 ученика. С пятого класса они обучаются со специализацией. Им преподают проектирование и конструирование ракетно-космической техники, физику космоса и другие профильные предметы», — рассказал Хоценко.

В кампусе учащимся на выбор предлагается несколько образовательных программ. Они связаны с технологией материалов, аэронавигацией и эксплуатацией ракетно-космической техники.

Мишустин отметил, что передовые инженерные школы и университеты — это флагман Минобрнауки. «Очень надеюсь, что Омск присоединится к тем, кто будет реализовывать проекты кампусов мирового уровня», — сказал премьер.

Он добавил, что федеральный центр окажет региону поддержку по обновлению инфраструктуры. Это касается и общежитий, которые были построены еще в 1970-х годах.

Омск — один из центров аэрокосмической отрасли России. Внимание правительства к развитию промышленности и технического образования в этом городе во многом связано с ракетостроением, объясняет ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт. 

Михаил Мишустин ознакомился с перспективами развития главного вуза Омской области
Фото: Роман Наумов © URA.RU

«В Омске находится крупное предприятие — производственное объединение „Роскосмоса“, которое специализируется в том числе на выпуске ракетно-космической техники. В частности, туда передали производство ракет-носителей „Ангара“, которую разрабатывают в Москве, в Центре имени М.В. Хруничева. Роль этого завода в отрасли растет, и внимание правительства к нему и к городу соответствующее», — отмечает Эйсмонт.

Сейчас власти стремятся усилить образовательную базу для аэрокосмической отрасли именно за счет региональных центров, таких, как Омск и Красноярск, где тоже есть для этого компетенции, добавил эксперт. В условиях дефицита кадров инженеры и другие специалисты сферы в этих городах не так часто уходят из нее за более высокими зарплатами, как в Москве.

Поэтому правительство хочет сосредоточить “мозги” отрасли там, чтобы утечка кадров не мешала реализации проектов», — подчеркнул собеседник URA.RU.
В университете премьер заглянул и в библиотеку вуза
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Известный региональный технический вуз неслучайно выбран одной из точек турне Мишустина, говорит руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. Вопрос нехватки инженерных кадров — ключевой для российской экономики.

«Решить эту проблему можно только двумя способами — или привлекать специалистов извне, или растить своих. Первый вариант больше подходит, например, для медицины. В Россию приезжают врачи из других стран. С инженерными профессиями сложнее. А второй осложняет то, что Болонская система разрушила классическую школу подготовки, успешно работавшую до этого. Она более или менее подходит для юристов, экономистов, менеджеров, но навредила техническим вузам», — объясняет эксперт.

Чтобы исправить ситуацию, правительство в 2023 году приняло постановление о поэтапном переходе от подготовки бакалавров и магистров к специалитету. В пилотный проект вошли шесть вузов, и один из них — как раз ОмГТУ, отметил Комков. В 2026 году он распространится на все вузы страны. Поэтому визит Мишустина связан еще и с желанием проверить, как идет эта программа.

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Столицей аэрокосмической сферы России вполне может стать Омск. Премьер-министр Михаил Мишустин приехал 28 июля в местный технический университет, где ведется подготовка кадров для одного из предприятий «Роскосмоса» и для отрасли в целом. Большинство из тех, кто в Омске связал свою жизнь с космическими технологиями, остаются в этой сфере навсегда — и работа интересная, и зарплаты привлекательные. Уезжать в Москву нет смысла, объяснили URA.RU эксперты. Омск стал финальным этапом летнего турне Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири. На прошлой неделе премьер посетил Благовещенск, Читу, Горно-Алтайск и принял участие в международной экологической конференции на курорте Манжерок в Республике Алтай. Из аэропорта Мишустин отправился в госпиталь для ветеранов войн, чтобы оценить только-только законченный капитальный ремонт. В медучреждении развернут 140 коек, что позволит принимать более 3,5 тысячи пациентов в год. Участникам СВО будут доступны современные методы диагностики, лечения и реабилитации. Прорывных технологий власти ждут от Омского университета им. Ф. Достоевского. Уже в фойе Мишустина ждали авторы межвузовских проектов — студенты и аспиранты физического факультета. Одно из исследований, презентованных премьеру, должно помочь решить вопрос импортозамещения в космической отрасли и телекоммуникациях, рассказал корреспонденту URA.RU аспирант ОмГТУ Никита Чириков. Команда проекта работает над резонаторами на объемных акустических волнах. Они применяются в генераторах частоты в космической сфере, а также в системах передачи данных и газовых сенсорах. Мишустин, ознакомившись с проектом, отметил, что Омск славится своими учеными и научными разработками для микроэлектроники. «Очень важно смотреть на последние самые нестандартные варианты, изменять парадигму. Главное, чтобы все научно-исследовательские и конструкторские разработки находили свое применение», — подчеркнул премьер. Студенты представили также проекты, связанные с медициной. Один из них — по созданию красителей для диагностики социально значимых заболеваний на клеточном уровне: рака, диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Другое исследование — создание базы для разработки систем адресной доставки лекарств к органам человека и блокирования патогенов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал Мишустину о создании межвузовского кампуса в региональном центре. По словам Хоценко, региону нужны «новые объекты с новыми смыслами». Проект предусматривает более 215 тысяч квадратных метров площадей — учебные корпуса, общежития, деловой центр с офисами компаний и флагманскую школу региона. Мы, не дожидаясь кампуса, создали инженерный космический лицей, где вместе c главой «Роскосмоса» являемся сопредседателями попечительского совета. Набрали 1122 ученика. С пятого класса они обучаются со специализацией. Им преподают проектирование и конструирование ракетно-космической техники, физику космоса и другие профильные предметы», — рассказал Хоценко. В кампусе учащимся на выбор предлагается несколько образовательных программ. Они связаны с технологией материалов, аэронавигацией и эксплуатацией ракетно-космической техники. Мишустин отметил, что передовые инженерные школы и университеты — это флагман Минобрнауки. «Очень надеюсь, что Омск присоединится к тем, кто будет реализовывать проекты кампусов мирового уровня», — сказал премьер. Он добавил, что федеральный центр окажет региону поддержку по обновлению инфраструктуры. Это касается и общежитий, которые были построены еще в 1970-х годах. Омск — один из центров аэрокосмической отрасли России. Внимание правительства к развитию промышленности и технического образования в этом городе во многом связано с ракетостроением, объясняет ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.  «В Омске находится крупное предприятие — производственное объединение „Роскосмоса“, которое специализируется в том числе на выпуске ракетно-космической техники. В частности, туда передали производство ракет-носителей „Ангара“, которую разрабатывают в Москве, в Центре имени М.В. Хруничева. Роль этого завода в отрасли растет, и внимание правительства к нему и к городу соответствующее», — отмечает Эйсмонт. Сейчас власти стремятся усилить образовательную базу для аэрокосмической отрасли именно за счет региональных центров, таких, как Омск и Красноярск, где тоже есть для этого компетенции, добавил эксперт. В условиях дефицита кадров инженеры и другие специалисты сферы в этих городах не так часто уходят из нее за более высокими зарплатами, как в Москве. Известный региональный технический вуз неслучайно выбран одной из точек турне Мишустина, говорит руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. Вопрос нехватки инженерных кадров — ключевой для российской экономики. «Решить эту проблему можно только двумя способами — или привлекать специалистов извне, или растить своих. Первый вариант больше подходит, например, для медицины. В Россию приезжают врачи из других стран. С инженерными профессиями сложнее. А второй осложняет то, что Болонская система разрушила классическую школу подготовки, успешно работавшую до этого. Она более или менее подходит для юристов, экономистов, менеджеров, но навредила техническим вузам», — объясняет эксперт. Чтобы исправить ситуацию, правительство в 2023 году приняло постановление о поэтапном переходе от подготовки бакалавров и магистров к специалитету. В пилотный проект вошли шесть вузов, и один из них — как раз ОмГТУ, отметил Комков. В 2026 году он распространится на все вузы страны. Поэтому визит Мишустина связан еще и с желанием проверить, как идет эта программа.
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