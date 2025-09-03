«Северная Корея — более надежный союзник России, чем страны ОДКБ»

Для России Северная Корея — даже более надежный союзник, чем партнеры по ОДКБ, считает доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине лишний раз показала, насколько важны для обеих стран не просто добрососедские, а союзнические отношения. По словам политолога, США разворачивают на востоке мощные военные базы. Риски большой войны растут. Отвечать на новые вызовы РФ и КНДР готовятся вместе с Китаем.
- Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, может быть, несколько неожиданно состоялась не где-нибудь, а в Пекине — в дни празднования 80-летия победы над милитаристской Японией и во Второй мировой войне. Прослеживается ли здесь какой-то символизм?
- Без разгрома Советским Союзом фашистской Германии невозможно было бы добиться разгрома Японии. Решающую роль в капитуляции Японии сыграло как раз наступление советских войск в Маньчжурии и разгром квантунской армии. Ким Ир Сен, дедушка Ким Чен Ына, непосредственно участвовал в борьбе с японцами как партизанский командир, будучи членом компартии Китая. Он и его ближайшие соратники, бывшие партизанские командиры, возглавили Корею после 1945 года, а после образования в 1948 году — КНДР. Кстати, в составе вооруженных сил компартии Китая были корейские солдаты и офицеры, отдельные корейские подразделения, а в японской армии к августу 1945 года служило примерно 330 тысяч корейцев. Поэтому здесь все символично. И КНДР отдает должное Китаю, с которым они вместе боролись против японцев.
- Насколько помню, лидер Северной Кореи вообще редко куда выезжает. А здесь — сразу такое представительное собрание…
- Для Ким Чен Ына это действительно необычное решение — он привык, чтобы все внимание было только ему, здесь придется делить. Но важно, что между лидерами состоялись контакты.
- Северная Корея открывается для других стран?
- С одной стороны, они не против этого, с другой — нужно ведь, чтобы и другие страны хотели наладить с КНДР отношения, чтобы они не поддерживали США, Японию и Южную Корею в их давлении на Северную Корею. Ким Чен Ын, конечно, хочет расширять контакты, но с условием, что страны не будут на него давить.
- Можно ли ожидать усиления сотрудничества России и Северной Кореи, плюс Китая, учитывая, что мы ближайшие соседи? Да и общее историческое прошлое. Неслучайно ведь Путин и Ким сидели на военном параде справа и слева от Си Цзиньпина.
- Это действительно очень важно. Сотрудничество наверняка будет усиливаться, но речь, конечно, не идет о создании какого-то военно-политического союза в составе Китая, России и Северной Кореи. Китай — противник вхождения в какие-либо военные союзы, точно так же, как и Северная Корея. Но ситуация, когда три страны координируют свои действия, проводят совместные учения, сверяют свои политические позиции относительно безопасности в регионе, была бы полезна. Тем более что наши позиции по вопросам глобальной безопасности схожи: мы едины в том, чтобы безопасность была равная для всех стран.
Поэтому Россия, Китай и КНДР могут воспользоваться текущей ситуацией в регионе, чтобы создать какой-то механизм координации своих военно-политических действий.
- А почему пришло время говорить о такой координации?
- Ситуация в регионе очень напряженная. На востоке формируется союз США — Япония — Южная Корея. Американцы очень хотят, чтобы этот союз состоялся. И мы должны реагировать на это. Буквально несколько дней назад в США был лидер Южной Кореи, и он говорил, что будет укреплять союз с Японией и Америкой, чтобы координировать совместные действия.
Американцы навязывают своим партнерам колоссальную гонку вооружений. Президент США Дональд Трамп всем своим союзникам говорит, чтобы они больше тратили на военные нужды, чтобы закупали американское вооружение. Той же Южной Корее он предложил приобрести стратегические бомбардировщики, хотя у Сеула никогда не было бомбардировочной авиации. Между тем это стратегические бомбардировщики В2, которые являются носителями ядерного оружия. Кроме того, Южная Корея уже закупает у американцев истребители пятого поколения F35. Также фактически на постоянной основе идет ротация в южнокорейских портах: там будут появляться американские атомные подводные лодки и авианосцы.
Южнокорейскому президенту Трамп вызывающе предложил передать в собственность США земли, которые американцы арендуют под свою военную базу (а это довольно крупная база). Да и арендуют они формально — США ничего не платят за то, что распоряжаются этой землей, а Южная Корея отдает Штатам на содержание их, американской, военной базы примерно полтора миллиарда долларов (в свой первый президентский срок Трамп требовал, чтобы южнокорейцы платили пять миллиардов долларов). Если США продавят продажу этой достаточно большой территории, значит, там будут действовать американские законы. В случае сильного давления, южнокорейцы согласятся на это.
- Какие цели преследуют американцы? Это сдерживание России, КНДР и КНР, элемент устрашения или реальная подготовка к войне?
- Это, конечно, не сдерживание, так как мы не собираемся ни на кого нападать — ни на Японию, ни на Южную Корею. Как не собираются это делать ни Китай, ни Северная Корея. Устрашение? С одной стороны, да. С другой — это подготовка к войне. Как раз сейчас в Южной Корее проводятся военные учения Ulchi Freedom Shield. В них участвуют не только американцы и южнокорейцы, но еще и наблюдатели из тех стран, которые воевали в регионе во время корейской войны в 1950-1953 годах: турецкие, филиппинские, английские специалисты и прочие.
Легендой этих учений является уничтожение высшего политического руководства Северной Кореи и ликвидация основных военных центров КНДР. И это не скрывается – они открыто об этом говорят.
При этом в учения участвуют не только военные, но и резервные части Южной Кореи — гражданские лица.
- Готовятся к мобилизации?
- Они как бы репетируют, как местные органы власти (не просто воинские подразделения, а все местные органы власти) должны действовать в условиях войны.
- Вы сказали, что Северная Корея, как и Китай, против участия в военных блоках. А как же договор с Россией, подписанный в июне 2024-го, согласно которому северокорейские военные помогали нам выбивать ВСУ из Курской области? Как одно с другим коррелируется?
- Очень просто. Это предупреждение американцам – остыньте. Мы показываем, что корейцы помогли нам в Курске, мы поможем Северной Корее, если на нее будет совершено нападение.
Согласно нашей ядерной доктрине, напомню, если случится нападение на нашего стратегического партнера (даже если это нападение осуществит неядерная страна, но с помощью ядерной державы), Россия незамедлительно придет на помощь союзнику всеми имеющимися у нее силами и средствами, в том числе допускается использование ядерного оружия. Это серьезное предупреждение американцам о том, что не надо пытаться сокрушить северокорейский режим и занять эту территорию.
На мой взгляд, договором с Северной Кореей мы фактически заявили, что признаем де-факто, если хотите, даже де-юре ядерный статус КНДР.
И когда президент Южной Кореи был в США, он просил Трампа, чтобы тот помог организовать встречу с руководством КНДР, чтобы убедить Пхеньян провести денуклеаризацию. Думаю, что они будут просить и российское руководство помочь добиться ликвидации ядерного оружия КНДР. Конечно, мы этого делать не будем. Для России сейчас отношения с КНДР приоритетнее, чем отношения с Южной Кореей.
- А каких сфер касается дальнейшее расширение нашего сотрудничества с Пхеньяном? Военно-техническое сотрудничество будет в приоритете?
- Не думаю. У северокорейцев есть четкая позиция — вооружение должно быть чучхейское (чучхе — идеология КНДР, — ред.). Хотя, возможно, какие-то виды вооружения, например, средства радиоэлектронной борьбы, Россия сможет предложить, и здесь возможно сотрудничество. Тем более что они во время боев в Курской области поняли, насколько это важно в современных военных действиях, и приобрели определенный опыт. А в целом, думаю, что мы будем развивать сотрудничество с КНДР по линии экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.
- Недавно президент Южной Кореи пригласил президента Путина на саммит АТЭС в конце октября. Что это за дипломатический ход?
- Это нормально: Россия является членом АТЭС, а Южная Корея как председатель в организации обязана приглашать лидеров всех стран-участниц. С другой стороны, конечно, они пытаются сделать все, чтобы мы меньше сотрудничали с Северной Кореей, чтобы мы давили на Пхеньян. Но вряд ли Путин примет это приглашение — с начала СВО он единственный раз летал в недружественную страну: 15 августа на Аляску для встречи с Трапом.
- А мы можем помогать КНДР налаживать связи с другими государствами?
- Безусловно. В свое время мы помогли организовать встречу руководителей Северной Корей и Южной Кореи. Это было в 2000, в 2013 и в 2018 годах. Никто этого не афишировал, но мы помогали, и южнокорейские политики это знают. Конечно, нужно помогать КНДР налаживать связи с другими странами, помочь со снятием санкций. В свое время в Совбезе ООН мы поддержали введение санкций в попытке удержать КНДР от создания ядерного оружия.
Но это было не лучшее решение — позже пришло понимание, что северокорейцы это делали вынужденно, потому что, если бы у них не было ядерного оружия, с ними уже давно расправились, как с Сирией, с Ираком и другими странами. Ведь в конституции Южной Кореи записано, что Республика Корея — это территория всего Корейского полуострова. А военные расходы Южной Кореи примерно в два раза превышают весь ВВП Северной Кореи, и США требуют их еще больше увеличить.
- Для России Северная Корея на Дальнем Востоке — надежный союзник?
- Более надежного союзника на Востоке у России нет. Северная Корея – наш самый надежный союзник, даже в большей степени, чем наши братья по ОДКБ.
В Северной Корее хорошо помнят, какую роль сыграл Советский Союз в освобождении страны. И лично Ким Чен Ын каждый год чтит память наших солдат, воевавших за Корею. Это страна, которая будет с Россией до конца. Неслучайно же сестра Кима сказала, что КНДР будет с Россией в одном окопе.
Поэтому мы так и должны относиться к КНДР — как к союзнику и не допускать ничего, что могло бы навредить ей. Вместе с тем, конечно, Россия не может и не должна становиться рабом отношений с Северной Кореей, и мы должны развивать партнерство и с другими странами. Северокорейцы, думаю, это понимают.
