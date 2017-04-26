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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:58  26 апреля 2017 7

Губернатор Зауралья готов показать патриарху Кириллу новый храм. «На вертолете 4 минуты от села Батурино»

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, патриарх кирилл, посох, рпц
Патриарх приедет в Зауралье на празднование 200-летия со дня рождения основателя "Русской Палестины"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Курганской области активно готовятся к предстоящему визиту патриарха Кирилла, приуроченному к празднованию 200-летия архимандрита Антонина Капустина в селе Батурино. Создана комиссия, мероприятия проводятся по плану, сообщил депутатам Курганской областной Думы губернатор Алексей Кокорин в среду, 26 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

«В селе Батурино проводится реставрация церкви, строительство мемориального комплекса Капустину. Думаю, никаких сбоев не будет. Делается все возможное, чтобы при визите такого высокого гостя Курганская область выглядела достойно», — отметил губернатор.

По мнению Алексея Кокорина, демонстрация новых храмов не самоцель мероприятия. «Считаю, что показать нужно зауральскую душу, что люди здесь живут и работают на благо и процветание нашей великой Родины», — подчеркнул он и тут же добавил, что в соседнем селе как раз во время приезда патриарха будет открыт новых храм. «Если будет необходимость, на вертолете всего 4 минуты от Батурино до нового храма», — сказал губернатор.

Визит патриарха Кирилла в Зауралье намечен на 25 августа.

Анна Бояркина
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