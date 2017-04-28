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28 апреля 2017
16:08  28 апреля 2017 3

Центробанк снизил ключевую ставку

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., деньги, рубли
Банк России заявил о приближении инфляции к целевому уровнюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк РФ принял решение о понижении ключевой ставки на 0,5%, до 9,25%. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

«Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности», — цитирует заявление ЦБ «Газета.ру».

Представители Центробанка заявили, что в данный момент сохраняется высокий риск инфляции. Центробанк заверил, что в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца текущего года.

Ранее стало известно, что Сбербанк РФ снизит ставки по потребительским кредитам. Снижение по ряду кредитных линий составит до четырех процентных пунктов от действующих ставок. Руководство Сбербанка заявило, что корректировки кредитной политики связаны с изменившейся рыночной ситуацией, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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