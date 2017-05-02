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Главные новости ЯНАО
17:57  02 мая 2017 0

В Ноябрьске выбрали кандидата на место депутата-прогульщика

Степан Афонькин не известен как публичный политикФото: личная страница Степана Афонькина в соцсетях

В Ноябрьске единороссы определились с кандидатом на довыборах в Гордуму. В нефтяной столице прошли праймериз по определению будущего кандидата от «ЕР.

Вакантен один мандат после досрочного сложения полномочий Еленой Шаповаловой. Она переехала в другой город и долгое время не сдавала мандат, прогуливая заседания и комиссии. Выборы нового депутата пройдут осенью.

Победителем предварительного внутрипартийного голосования стал Степан Афонькин, сообщили «URA.RU» в окружном отделении «ЕР». Г-н Афонькин постоянно участвует в выборах в Ноябрьске, однако известным человеком его назвать нельзя. Место его работы — управление культуры.

Ранее собеседники агентства указывали, что место в результате переговоров в Думу может занять член ЛДПР. Представитель этой партии в Гордуме до этого был. Однако после ухода Александра Голубенко в Заксобрание партия потеряла фракцию. В 2016 году на вакантное место был избран член КПРФ. В этом году либерал-демократам могут позволить взять реванш. В ЛДПР своего кандидата официально еще не назвали.

Юлия Фролова
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