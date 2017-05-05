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Главные новости Курганской области
13:17  05 мая 2017 0

Работники курганского завода пожаловались, что им годами не повышают зарплату

Круглый стол
Добиться комментариев от руководителя завода Анатолия Чернова оказалось невозможноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работники курганского завода «Корвет» написали коллективное письмо руководителю предприятия Анатолию Чернову с требованием повысить зарплату. Заводчане жалуются, что выплаты им заморожены уже четыре года, в то время как цены на товары и услуги постоянно растут.

В письме работники «Корвета» отмечают, что повышение зарплат коснулись только отдельных категорий работников. Авторы обращения просят повысить минимальный размер оплаты хотя бы до 16 тысяч рублей.

Несмотря на то, что на опубликованной в соцсетях копии письма стоит входящий номер от 3 марта 2017 года, в приемной завода сообщили, что ничего об этом послании не знают. Юрист предприятия пообещала связаться с руководителем и оперативно прокомментировать ситуацию, однако ее звонка корреспондент «URA.RU» так и не дождался. Вне зоны доступа и мобильный телефон Анатолия Чернова.

Согласно данным Свердловскстата, средняя зарплата в обрабатывающей промышленности Курганской области за январь—февраль 2017 года составила 27,8 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она выросла на 12%. По данным статистики, с марта прошлого года индекс потребительских цен в Зауралье повысился на 4,5%.

Татьяна Жаткина
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