21:00 05 мая 2017 0

В честь 9 мая ветераны оказались в кольце из просроченного майонеза (фото с флешмоба в перерыве матча футбольного клуба "Урал") Фото: скрин "МатчТВ"

Поздравляем вас с вечером пятницы! Мы вместе преодолели эту нелегкую, хотя и короткую неделю. На выходных не забывайте заходить на «URA.RU» — ведь мы приготовили еще много интересного: будут интересные тексты и тест про 9 мая, а также, разумеется, новости, много новостей обо всем интересном, что происходит на Урале, в России и мире (а иногда — и во Вселенной). И подпишитесь на нашу рассылку, если еще этого не сделали.

Теперь — о самых интересных новостях дня:

Никогда такого не было, и вот опять. Свердловских ветеранов поздравили с Днем Победы просроченным майонезом. На такой необычный способ избавиться от просроченной продукции обратили внимание в Следственном комитете: это уголовная статья.

Россиян взбудоражило сегодняшнее предложение экс-министра финансов Алексея Кудрина сократить пенсионеров в стране. Это не просто мысли вслух, а один из пунктов «Стратегии-2035», которая ляжет на стол Владимиру Путину. Эксперты объяснили, что еще с этой идеей не так, помимо того, что много россиян останется без денег в старости.

«Почта России» доставляет бандероли и письма дронами. Революционный проект испытывают неподалеку от нас с вами — в одном из районов Тюменской области. Испытания засекретили, но мы все равно узнали, как все прошло.

В двух школах Екатеринбурга в столовой детей разделили на «бедных» и «богатых» и запрещают им садиться вместе за одни столы. При этом и тех, и других откровенно недокармливают.

6 мая исполнится 5 лет «Маршу миллионов» на Болотной площади. Мы поговорили с представителями разных политических сил — Ильей Яшиным, Дмитрием Гудковым и другими — о том, что пошло не так, кто выиграл от «Болотной» и почему протест — не спринт, а марафон.

Невиданной жестокости пытка. Школьников заставили слушать песни Киркорова и смотреть про него фильм в честь 50-летия артиста.

Троллинг-новость из-за рубежа. Итальянская компания выпустит для России вино из винограда, выращенного в Тоскане. И назовет его DIMON.