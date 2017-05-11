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Главные новости Тюменской области
11:27  11 мая 2017 0

Роспотребнадзор закрыл школу и садик в Тюменской области из-за массового заболевания детей

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, сетка, дети, ребенок, мальчики
24 ребенка были госпитализированы в Тюменской области с подозрением на менингитФото: Pixabay.com

Роспотребнадзор по Тюменской области начал официальное расследование по факту массового заболевания детей в селе Тюнево Нижнетавдинского района. 24 ребенка были госпитализированы с подозрением на менингит.

Специалисты Управления Роспотребнадзора начато расследование в отношении структурных подразделений МАОУ «Велижанская СОШ» — средней школы и детского сада села Тюнево, где энтеровирусной инфекцией массово заболели дети.

«В лаборатории „Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ проведены исследования воды из централизованной системы водоснабжения образовательных учреждений. Вода отвечает нормативным требованиям. Отобраны пробы биологического материала от персонала и работников пищеблока, пробы пищевых продуктов, которые на данный момент находятся в работе», — сообщили в ведомстве.

Также начато проведение надзорных мероприятий в отношении ООО «Радуга+» — организатора питания детей. Директор компании ООО «Радуга+» Екатерина Шашкова отказалась от комментариев.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области приостановлена деятельность школы и детского сада в селе Тюнево с целью стабилизации эпидситуации.

Состояние детей, по данным Департамента здравоохранения Тюменской области, удовлетворительное. Два ребенка выписаны с выздоровлением.

Следственный комитет РФ по Тюменской области также подключился к расследованию массового заболевания детей.

Владимир Балтунов
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