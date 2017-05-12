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10:10  12 мая 2017 0

Кобылкин работает в Ноябрьске. Он раздаст премии и решит вопросы благоустройства

Ханымей-Муравленко, 4 сентября,рабочая поездка Кобылкина, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин занялся вопросами благоустройства в НоябрьскеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в пятницу, 12 мая, прибыл в Ноябрьск. В его графике встреча с главой администрации города Алексеем Романовым. Основная тема беседы — подготовка муниципалитета к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба окружного правительства.

Ноябрьск должен стать одним из городов второй волны благоустройства в рамках проекта. В этом году финансирование получила окружная столицы и соседний с ней город Лабытнанги.

Также Дмитрий Кобылкин должен вручить премии в 250 тыс. рублей победителям регионального конкурса «Семья Ямала», итоги которого будут подведены сегодня (12 мая) в Ноябрьске. Деньги получат семьи, победившие в номинациях «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приёмная) семья года» и «Преодоление». Они будут представлять регион на всероссийском конкурсе «Семья года».

Вячеслав Егоров
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