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Главные новости Курганской области
16:37  29 мая 2017 0

Энергетики вручили ценный подарок победителю акции «Онлайн-плательщик»

Девушка рада подаркуФото: ЭК Восток

Ольга Иванова из Кургана стала четырнадцатым победителем акции «Онлайн-плательщик».

Ольга Николаевна рассказала, что давно оплачивает электроэнергию и коммунальные услуги через «личный кабинет» и уже забыла, когда в последний раз приходила в офисы «Прогресса» для передачи показаний и оплаты. Победительница отметила, что очень рада незаменимому в хозяйстве подарку, утюгу, и обязательно будет продолжать пользоваться «личным кабинетом» — вдруг еще раз повезет.

Напомним, акция «Онлайн-плательщик» среди клиентов энергосбытовой компании «Восток» и единого расчетного центра «Прогресс» из числа физлиц стартовала 1 апреля минувшего года и продлится до конца 2017 года.

Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через «личный кабинет» на сайте энергосбытовой компании «Восток».

Победителей ждут ценные призы.

Данил Бардин
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