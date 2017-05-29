Важную ямальскую трассу отдадут федералам ради экономии

18:24 29 мая 2017 0

Трассе Салехард—Сургут хотят придать федеральный статус, чтобы не тратиться на ее содержание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Важную ямальскую трассу хотят передать в федеральное ведение, чтобы облегчить нагрузку на местный дорожный фонд. Об этом заявил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников на очередном заседании правительства ЯНАО.

Речь идет о трассе Салехард—Сургут, которая является важной инфраструктурной частью проекта «Северный широтный ход». Большая часть дороги уже готова. Не готовы несколько небольших участков в районе Нового Уренгоя, а также протяженный участок между городами Надым и Салехард. Строительство его ведется на протяжении последнего десятилетия.

Алексей Ситников отметил, что передача готовых участков трассы Федерации позволит, во-первых, не тратить деньги на их содержание, а во-вторых, сохранить темпы строительства незавершенного отрезка между Салехардом и Надымом

«Он действительно необходим, если мы хотим реализовать все намеченные планы масштабного промышленного развития Ямала. В 2016 году на строительство из окружного бюджета в соответствии с поручением губернатора был выделен 1 млрд рублей. Прошу рассмотреть такую же возможность и в 2017 году», — обратился Алексей Ситников к членам регионального правительства.

Строительство участка Надым—Салехард наиболее важно для столицы региона. Салехард фактически находится обособленно и не имеет постоянной наземной транспортной связи с остальными территориями Ямала. Открытие дороги изначально планировалось еще в начале 2010-х годов, но из-за недостатка финансирования сроки неоднократно сдвигались. Сегодня никто не может назвать дату окончания этой стройки.

Первый зам губернатора сообщил, что из 344 километров дороги между Салехардом и Надымом на сегодняшний день готово 170. Из низ 65 пока с щебеночным покрытием.

Если темпы финансирования сохранятся, то до конца года будет заасфальтировано около 39 км трассы.

О планах по передаче дороги в федеральную собственность стало известно недавно. Как пояснял директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Альберт Султанов, планируется передать готовые участки трассы от границы Ямала до города Надым и 90 км со стороны Салехарда. Сделать это должны к середине следующего года. После передачи трассы на ней, как и на всех дорогах федерального значения, будет действовать система «Платон».

Депутат ямальского Заксобрания Валерий Степанченко во время обсуждения этих изменений на очередном заседании отметил, что все ждут, что после окончания строительства продукты питания и товары в столице региона подешевеют, потому что появиться возможность их доставки автотранспортом. Это один из важных плюсов строительства дороги. Однако введения «Платона» может перечеркнуть эти ожидания.