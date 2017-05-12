{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
13:29  12 мая 2017 0

На Ямале в 2018 году появится платная федеральная трасса

Росавтодор и ямальские чиновники обсудили передачу строящейся дороги Сургут-Салехардфото - пресс-служба правительства Ямала

К 1 июля 2018 года дорога Сургут-Салехард может стать федеральной. Такие сроки передачи трассы называют в правительстве Ямала. На дороге будет введена система «Платон» — оборудование для взимания платы за проезд. Участок Надым-Салехард, напомним, еще не достроен. Росавтодор сообщал, что на завершение необходимо 17 млрд рублей. Будет ли ее финансировать федерация — не сообщается.

Властями Ямала в пятницу, 12 мая, озвучены итоги совещания в Росавтодоре по передаче в федеральную собственность автодороги «Сургут — Салехард». Ранее уже было сказано, что будет сформирован транспортный коридор Тюмень — Тобольск — Нефтеюганск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард. «График передачи будет утвержден в течение месяца», — сообщил глава ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, которого цитирует пресс-служба правительства Ямала.

Передачу автодороги решено осуществлять в два этапа. Уже предоставлены документы по участку «граница ЯНАО/ХМАО — Надым (758 км)» и участку от Салехарда в сторону Надыма (км 1241 — км 1330).

Как рассказали в администрации Ямала, проект по строительству автодороги «Надым — Салехард» включает в себя шесть участков общей протяженностью 344 км, на сегодня в эксплуатацию ввели 169,984 км (в том числе с переходным типом покрытия (щебень) — 65 км, с асфальтобетонным покрытием — 104,984 км).

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров