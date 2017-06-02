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Главные новости Тюменской области
11:55  02 июня 2017 0

Тюменцы предложили переименовать Мост Влюбленных из-за частых самоубийств

Архитектурные достопримечательности. Тюмень, мост влюбленных
Мужчина прыгнул с Моста ВлюбленныхФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменцы предложили переименовать Мост Влюбленных из-за участившихся самоубийств. Накануне мужчина прыгнул с конструкции в реку, его тело до сих пор ищут.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД по области, сообщение о том, что с Моста Влюбленных в реку упал мужчина, поступило в полицию 1 июня в 8 часов вечера. «На место выехала следственно-оперативная группа, — сообщили в пресс-службе. — Тело мужчины пока обнаружить не удалось».

По свидетельствам очевидцев, на вид парню всего 17-18 лет. «Он долго стоял. Потом прыгнул», — пишут свидетели страшной сцены в соцсетях. Пользователи предлагают переименовать Мост Влюбленных в Мост Самоубийц и натянуть под ним страховочную сетку-ловушку, чтобы ловить ею всех решившихся на отчаянный шаг.

В данный момент на водоеме водолазы продолжают вести поиск погибшего, уточнили в ГУ МЧС.

Отметим, подобные инциденты на пешеходном мосту происходят не в первый раз. В конце апреля мужчину, который спрыгнул с Моста Влюбленных, удалось спасти. Его вытащили на берег и привели в чувство. Мужчина был сильно пьян.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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