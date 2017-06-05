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05 июня 2017
04 июня 2017
09:00  05 июня 2017 0

Путин рассказал о бедности в России, как власть решает «проблему YouTube», бойня в Тверской области. Главное за выходные — в подборке «URA.RU»

С бедностью в России хуже, чем ожидало правительствоФото: Владимир Жабриков / URA.RU

С вами снова ежедневная подборка лучших новостей к этому часу. Такую же подборку мы рассылаем нашим читателям в почту — вы тоже можете подписаться.

И вот самое обсуждаемое к этому часу:

Владимир Путин рассказал иностранному каналу о бедности в России. Президент считает, все хуже, чем планировали власти.

После митингов 26 марта власти увидели проблему: очень много людей смотрят не телевизор, а YouTube. Ответ уже готов, в Госдуме появится комиссия из популярных блогеров, а в администрации президента — советник по соцсетям. Какие решения есть у власти и что будут показывать в интернете — в нашем материале.

Еще одна обсуждаемая тема выходных — бойня в Тверской области, которую устроил пенсионер с ружьем. Появилось видео с единственной выжившей.

Разрушительные ураганы остаются одной из самых горячих тем. По нашей просьбе метеоролог объясняет, почему погоду для россиян прогнозируют американцы и можно ли в 21 веке предсказать появление климатических аномалий.

Саратовских врачей обязали доносить в полицию на школьниц, занимающихся сексом. Врачебную тайну требуют нарушить под предлогом заботы о детях.

А теперь милота: в соцсетях появилось видео с совенком в парке отдыха в Екатеринбурге. Запись уже набрала 50 тысяч просмотров.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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