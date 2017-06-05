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05 июня 2017
04 июня 2017
07:25  05 июня 2017 1

Путин рассказал про бедность в России: «Хуже, чем планировалось»

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Президент России ответил, как сам изменился за годы управления странойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Порог бедности в России стал хуже, чем планировали власти, признал президент России Владимир Путин.

В то же время глава государства уверен, что ситуация будет исправляться, рассказал он в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли, передает «Федеральное агентство новостей».

«У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали», — заявил президент, добавив, что по сравнению с началом 2000-х годов в России в разы выросла реальная заработная плата населения и пенсия.

По словам Владимира Путина, качество российской экономики также идет в гору: «Не так быстро, как бы нам хотелось, но структура меняется». В числе позитивных изменений он в том числе назвал «совершенно другие Вооруженные Силы по сравнению с тем, что было, скажем, 15 лет тому назад».

Кроме того, президент ответил на вопрос о том, как он сам изменился за годы управления страной. Российский лидер считает, что этого практически не произошло.

«Надеюсь, что нет. Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной», — подчеркнул он.

Как писало «URA.RU» ранее, 27 мая Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России в 2017—2019 годах. Оно ожидается с учетом замедления инфляции и возобновления роста частных доходов и частного потребления. Так, в базовом варианте прогноза нефтяных цен доля бедного населения сократится в 2017 году до 13% (с 13,5% в 2016 году).

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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