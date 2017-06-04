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04 июня 2017
Главные новости 
13:23  04 июня 2017 0

«Смерчи в России пока не научились предсказывать»

Почему погоду для россиян прогнозируют американцы. Колонка метеоролога
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Снегопад в мае. Сургут, плохая погода, женщина с зонтом, снегопад
Метеорологи утверждают, что прогнозирование погоды становится лучше день ото дняФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Разрушительный ураган в Москве, а также последовавшие за ним массовые штормовые предупреждения МЧС в регионах, вновь вывели погоду в то наиболее обсуждаемых в стране тем. Люди от души клеймят спасателей и синоптиков, считая их виноватыми в том, что природные катаклизмы до сих пор становятся неожиданностью для нас. Можно ли в XXI веке точно предсказывать погоду, почему мы запоминаем только ошибки метеорологов и стоит ли доверять прогнозам на интернет-сервисах — в авторской колонке старшего научного сотрудника Института физики атмосферы им. А.М. Обухова и шеф-редактора «Метео-ТВ» Александра Чернокульского:

В последние годы в прогнозировании погоды на самом деле наблюдается огромный прогресс. Достоверность заблаговременных прогнозов растет, хотя достигнуть 100-процентной оправдываемости мы, естественно, не сможем никогда. Ведь просто невозможно знать состояние атмосферы повсеместно — для этого необходимо заставить датчиками всю планету. Именно поэтому предел предсказуемости — 10-14 дней, дальше смотреть прогноз уже точно не надо, поскольку он становится условным.

Самый хороший прогноз — на один день, как правило, он оправдывается на 97-98 процентов.

Ошибочным становится один случай из тридцати, но люди запоминают именно его. Прогноз на 3-5 дней уже хуже — он оправдывается на 80-90 процентов.

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
Синоптики утверждают: разрушительный ураган в Москве был спрогнозирован
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдельная проблема — это многочисленные сайты, которые предоставляют информацию о погоде. Подавляющее большинство подобных сервисов основано на открытых моделях, чаще всего американских. Пользоваться ими может любой желающий. Но они, конечно, в первую очередь заточены на США. В России они, конечно, тоже работают, но несколько хуже.

Многие жалуются на то, что, дескать, смотришь погоду в интернете, а она там меняется четыре раз в день. Если меняется, это хорошо, поскольку изменения связаны с тем, что модель пересчитывается обычно четыре раза в день с учетом новых данных. Это нормально, хотя на день вперед прогноз не должен принципиально меняться.

Я советую доверять прогнозам официальных служб — местным метеоцентрам. Синоптики, которые трудятся на местах, лучше знают, как глобальная модель работает в конкретных условиях, на конкретной территории.

Ведь на интернет-сайтах, публикующих прогноз погоды, никто ни за что не отвечает — можно хоть все придумывать.

Особая беда — это невысокие зарплаты в отрасли, в результате чего сегодня потерян престиж профессии. Многие молодые люди просто не хотят идти работать метеорологами.

Вот и складывается ситуация: оборудование закупается, а работать на нем зачастую некому. Кадровая проблема стоит крайне остро.

Что касается недавнего разрушительного урагана в Москве, то надо сказать, что синоптики прогнозировали ветер скоростью 20-22 метра в секунду. В реальности же его порывы усиливались до 29 метров. Однако надо понимать, что

прогнозирование в условиях городской застройки — очень сложный вопрос. На мой взгляд, тот прогноз в Москве был хороший, сильный ветер удалось предсказать. А вот почему так плохо шла передача информации, оповещение населения — вопрос уже не к синоптикам.

Стоит признать, что смерчи в России практически не прогнозируются, до этого мы еще не дошли. Разве что на черноморском побережье. А в Америке, например, научились достаточно успешно предсказывать торнадо — там это явление встречается гораздо чаще. А у нас это входит в общий критерий «сильный ветер».

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции

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© Служба новостей «URA.Ru»
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