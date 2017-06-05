Как YouTube стал проблемой. И почему его ждет судьба Telegram

23:35 04 июня 2017 0

У власти популярны методы работы с молодежью, придуманные Владиславом Сурковым (в центре) десять лет назад. Только они не нравятся молодежи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сразу две новости всколыхнули общественность в последние дни. Стало известно, что при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы может появиться комиссия, в состав которой войдут наиболее популярные блогеры. С такой инициативой выступил самый молодой депутат нижней палаты парламента 21-летний Василий Власов. Позднее пришла информация, что министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев будет назначен советником администрации президента России, отвечая за информполитику региональных властей в соцсетях.

«Подобное внимание государства к интернету носит эпизодический характер. Нынешний виток начался сразу после протестных выступлений 26 марта. Тогда у власти случилось откровение: вот, оказывается, как много людей сидят в интернете, а не смотрят телевизор. Ну, раз так, то теперь телевизор им, видимо, будут показывать в интернете», — говорит в беседе с «URA.RU» журналист, владелец Telegram-канала Максим Кононенко.

Власть увидела в соцсетях доселе незамеченный канал распространения информации. И значит скоро телевизор будет в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов подтверждает, что после массовых весенних протестов власть убедилась, что «телевидение превращается в архаичный инструмент». «Мартовские события показали очень важное изменение в информационном поле страны. Очевидно, что телевидение как основной вид манипуляции массовым сознанием уходит в прошлое. Так, многие митинги не были санкционированы властями, телевидение их не анонсировало, и большинство участников узнали о них благодаря социальным сетям, в которых оппозиция традиционно работает очень активно», — отметил в беседе с «URA.RU» Иванов.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский в беседе с «URA.RU» предложил смотреть на причины активности власти шире, указав, что работа в интернете «носит плановый характер». «Я не думаю, что к этому власть подстегнули протестные акции в марте. Просто мы входим в президентскую кампанию, и социальные сети становятся значимым инструментом. Судите сами, суточная аудитория „ВКонтакте“ и „Одноклассников“ превышает таковую федеральных каналов. Естественно, их нельзя игнорировать», — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Медведев увидел потенциал интернет-площадок еще девять лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, власть прекрасно понимает значимость и преимущества интернета. «Интернет в первую очередь дает интерактив — обратную связь, чем не обладает, в частности, телевидение», — сказал Коробков-Землянский, напомнив, что активную работу с блогерами начинал еще Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост главы государства.

По мнению Кононенко, сейчас государство активно займется мониторингом пабликов, будет отслеживать группы, в которых концентрируется протестная активность: «Отдельная проблема для власти — это YouTube, с ним надо учиться работать. Есть соблазн его закрыть, но на это никто не пойдет — издержки такого решения чересчур велики. Поэтому необходимо перебивать его контентом другим, более интересным».

Кононенко убежден, что страхи пользователей, что «режим прихлопнет интернет», безосновательны: «Интернет — это даже не инфраструктура, а идея. Если завтра в России отрежут все провода, через полгода обязательно появятся альтернативные сети».

Однако пока государство не смогло выработать принципиально новых подходов работы с сетью, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Максим Жаров: «Новое руководство внутриполитического блока АП делает пока ставку на установление контроля за ключевыми политическими узлами Рунета, такими как Яндекс-новости и Телеграм-каналы. Однако все остальные ключевые соцсети, такие как Вконтакте, Whatsapp, YouTube, Одноклассники, Facebook и Twitter, пока находятся на периферии внимания властей.

Пока формат взаимодействия власти и блогеров, предложенный Госдумой, не находит поддержки у представителей отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Между тем, важен ведь не контроль за контентом соцсетей со стороны власти, а регулярное, плотное и конструктивное взаимодействие представителей и сторонников власти с обитателями соцсетей. Движения власти в этом направлении пока нет, и судя по бесхитростным попыткам руководства Госдумы скупить на корню видеоблогеров из YouTube, и не предвидится».

Он полагает, что в ближайшее время власть пойдет в своей работе по проторенному пути — займется скупкой уже существующих в каждой из ключевых соцсетей «лидеров мнений» и попытается включить их в уже существующие бот-сети по распространению лоялистского контента.

«Это тупиковый путь, он ведет к вырождению медиаоболочки любой соцсети, попавшей под контроль провластных спам-ботов, потере доверия обитателей этих соцсетей к контенту, распространяемому властью.

Наиболее свежий пример — это вырождение Телеграм-сообщества, которое буквально в течение последних двух месяцев было засорено различными «источниками из Кремля», которые публикуют отсебятину, не имеющую никакого отношения к реальности.

Потерю доверия к «лидерам мнений», перешедших под полный контроль власти, можно наблюдать и на примере Телеграмм-канала Незыгарь. Выход из этого тупика мне видится в поддержке властью независимости уже существующих в соцсетях лидеров мнений, особенно регионального масштаба», — утверждает Жаров.

Власти удалось минимизировать политические риски Telegram. Теперь в опасности YouTube Фото: Анна Майорова © URA.RU

Он считает, что не нужно стремиться к тотальному доминированию в соцсетях штатных лоялистов на зарплате, нужно создавать у простых пользователей соцсетей стимулы для самостоятельного, добровольного волнового распространения провластного контента.

Депутат Василий Власов, предложивший создать совет блогеров при парламенте, уверен: государство не стремится к тотальному контролю в сети. «Вовлечение блогеров в общественно-политическую жизнь — это использование их компетенций. У нас вот много специалистов в сети, которые хорошо разбираются, например, в дорожном строительстве. Причем у них есть своя аудитория. Их не надо контролировать, с ними надо работать — приглашать, выслушивать», — пояснил он «URA.RU».

Видеоблогер Евгений Баженов, больше известный в сети как Bad Comedian, в разговоре с «URA.RU» назвал инициативу Власова «профанацией и имитацией бурной деятельности».

«Они хотят, чтобы я к ним приходил и на стульчике сидел? Зачем? Все, что я хочу сказать, я говорю в своих роликах. Ходить туда — время терять».

«Видно, что государство активизировало работу в сетях. Но, к сожалению, она идет по двум направлениям: пустой пиар и запрет чего-либо. Это совершенно неэффективно», — уверен блогер, полагая, что власть должна стремиться к интерактиву.

Рецепт от влогеров не понравится власти: те советуют просто работать, оперативно реагируя на замечания россиян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Вот пишут люди в паблике в Твери, что у них посреди дороги большая яма. На пост в идеале должен отреагировать чиновник, а яму заделать. Такие good-действия народу нравятся, а все остальное — болтовня. Ей как раз блогеры занимаются», — сказал Баженов.

Доцент Высшей школы экономики, социолог Алексей Титков полагает, что «работа с молодежью в интернете», о которой сейчас много говорят президентская администрация и круг ее экспертов, выглядит проблемной не столько из-за «интернета», сколько из-за «молодежи».

«Набор технических приемов, позволяющих влиять на интернет-среду, властью в целом освоен и будет осваиваться дальше. Сложность в том, чтобы определиться с задачами, тем более с долгосрочными. В молодежной политике середины 2000-х годов, тогда в основном «офлайновой»,

общее направление было понятно: создать костяк лояльных активистов, давая им взамен «карьерные лифты» для самореализации, плюс создать привлекательную телевизионную картинку «правильной» молодежи, которая массово поддерживает политическую стабильность и заодно занимается полезными делами.

Просто взять такую стратегию прошлого десятилетия и перенести ее в интернет — не получается, а другой, похоже, просто нет», — пояснил «URA.RU» Титков.

С ним солидарен исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов, который полагает, что «принципиально в подходах государства ничего не меняется». «Проблема в молодежной политике, которая должна быть более детально проработана. В частности, есть спорные вещи, касающиеся работы с видеоблогерами и их подчас бессодержательным контентом», — пояснил он «URA.RU».

Впрочем, эксперты указывают и на то, что государство методом проб и ошибок пытается найти золотую середину в работе с виртуальным полем. «Государство обратило внимание на сетевых лидеров мнений, понимая их роль в будущем. С ними начали встречаться, приглашать», — заявил «URA.RU» продюсер Александр Балковский, отец известного видеоблогера Саши Спилберг, которая недавно выступила на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он признал, что поначалу любое государство, будучи неповоротливой машиной, «всегда проигрывает всему новому»: «Но подвижки есть — власть активно осваивает язык интернета. Думаю, что скоро вполне сможет и конкурировать с контентом YouTube, этого не надо бояться».