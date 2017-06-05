Саратовских врачей обязали доносить в полицию на школьниц, занимающихся сексом

07:40 05 июня 2017 1

У гинекологов отобрали врачебную тайну Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Саратовской области врачей обязали сообщать в полицию о несовершеннолетних пациентках, лишенных девственности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации региона.

Приказ подписал областной министр здравоохранения Владимир Шульдяков. В документе говорится, что врачи должны сообщать в полицию и региональный минздрав о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Медиков также обязали поставлять информацию про выявленные случаи беременности у школьниц, сделанные несовершеннолетними аборты, а также данные о тех, у кого подтвердились заболевания, передающиеся половым путем, сообщает «Эхо Москвы».

В приказе говорится, что его цель — защита детей и подростков, а также оперативное реагирование на преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.