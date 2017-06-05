{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
22:48  05 июня 2017 0

В школе поселка Гыда, где дети избивали учителей, обнаружены многочисленные нарушения

Здания Салехарда. ЯНАО, прокуратура, ямал, янао
Прокурорская проверка выявила нарушения во всех сферах деятельности школы-интерната в ГыдеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
В ямальской школе ученики избивают педагогов
все новости сюжета

Обнародованы результаты ревизии в поселке Гыда в школе-интернате, где дети избивали педагогов. В результате проверки выявились многочисленные нарушения практически во всех сферах деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

Прокуроры перечисляют большой список нарушений санитарных, противопожарных и других правил. Например, коллектив школы обвинили в пренебрежении служебными обязанностями. Дети в школе недополучали не только знания, но и постельное белье и элементарные средства личной гигиены. Спортзал и медпункт были оснащены недостаточно, а фекалии из туалета растекались не только по территории интерната, но и топили соседние дома в поселке. Департамент образования Тазовского района, который должен был контролировать работу школы, бездействовал.

За нарушения главе Тазовского района Александру Иванову и исполняющему обязанности директора школы-интерната вынесены представления с требованием ликвидировать нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц, в том числе и начальник департамента образования Тазовского района Валерий Куцуров.

Статья по теме
Дети оленеводов устроили террор в ямальском поселке

Ранее обеспокоенные жители поселка написали письмо на имя губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, в котором подробно рассказали о многочисленных нарушениях в школе-интернате. Также они рассказали о подростках, которые избили нескольких педагогов. Эти обращения после публикации «URA.RU» получили широкий общественный резонанс, после чего в Гыду была отправлена большая рабочая группа для проведения проверки и разбирательства.

Детский омбудсмен на Ямале Виталий Орешкин в интервью «URA.RU» рассказал, что эти случаи были рассмотрены в суде. Двое из участвовавших в избиение учителя ребят уже имели условные судимости. После судебного разбирательства одному из них условный срок был заменен на реальное заключение в тюрьме, другому условный срок наказания продлили.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров