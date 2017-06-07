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07 июня 2017
Главные новости 
21:00  07 июня 2017 0

Уральцы используют Навального, в Югре введут «сухой закон», орден Иуды для Горбачева. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Орден Иуды уральцы хотят вручить Михаилу Горбачеву лично в рукиФото: Антон Белицкий

Перед вами ежевечерняя подборка лучшего из новостей и текстов на «URA.RU». Только действительно обсуждаемые и интересные события в одной заметке. Подписывайтесь на нашу рассылку — и главные новости не пройдут мимо вас.

И вот что мы для вас написали:

Уральцы придумали, как использовать Навального в личных целях. Теперь митинги заявляют в малых городах, где YouTube даже не смотрят (и, возможно, даже не слышали о нем).

«Сургутнефтегаз» решил переехать из Югры в Москву. И это значит, округ останется без кормильца, потому что отчисления от нефтяников это 80% доходов бюджета.

В Югре решили ввести «сухой закон», между прочим, впервые на территории страны с 80-х годов. В отдельных населенных пунктах готовятся вынести точки продаж спиртного за черту городов, а мы в редакции надеемся, что эксперимент провалится и закон не распространят в остальной России.

Почти как история с мальчиком, читавшим Гамлета на Арбате: в Екатеринбурге полиция волоком затащила мать с грудным ребенком в машину. До этого некий мужчина угрожал ей наркоманами, полицией и поджогами.

Жителю Сургута не дали зарплату, и он взялся за топор. Вломился с ним в офис работодателя, перерубил всю мебель и взял в заложники бухгалтера.

Первый (и последний) президент СССР Михаил Горбачев получит от уральцев орден Иуды. Медаль в 5 килограммов изготовят, конечно же, из серебра.

И еще:

В утренней рассылке мы публиковали новость о тагильчанине, который обнаружил в Антарктиде вход в подземелье нацистов (ну, по крайней мере, он уверен в этом). К сожалению, по техническим причинам по ссылке открывалась другая новость. Вот правильная ссылка на новость про уральского исследователя.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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