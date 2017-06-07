21:00 07 июня 2017 0

Орден Иуды уральцы хотят вручить Михаилу Горбачеву лично в руки Фото: Антон Белицкий

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И вот что мы для вас написали:

Уральцы придумали, как использовать Навального в личных целях. Теперь митинги заявляют в малых городах, где YouTube даже не смотрят (и, возможно, даже не слышали о нем).

«Сургутнефтегаз» решил переехать из Югры в Москву. И это значит, округ останется без кормильца, потому что отчисления от нефтяников это 80% доходов бюджета.

В Югре решили ввести «сухой закон», между прочим, впервые на территории страны с 80-х годов. В отдельных населенных пунктах готовятся вынести точки продаж спиртного за черту городов, а мы в редакции надеемся, что эксперимент провалится и закон не распространят в остальной России.

Почти как история с мальчиком, читавшим Гамлета на Арбате: в Екатеринбурге полиция волоком затащила мать с грудным ребенком в машину. До этого некий мужчина угрожал ей наркоманами, полицией и поджогами.

Жителю Сургута не дали зарплату, и он взялся за топор. Вломился с ним в офис работодателя, перерубил всю мебель и взял в заложники бухгалтера.

Первый (и последний) президент СССР Михаил Горбачев получит от уральцев орден Иуды. Медаль в 5 килограммов изготовят, конечно же, из серебра.

И еще:

В утренней рассылке мы публиковали новость о тагильчанине, который обнаружил в Антарктиде вход в подземелье нацистов (ну, по крайней мере, он уверен в этом). К сожалению, по техническим причинам по ссылке открывалась другая новость. Вот правильная ссылка на новость про уральского исследователя.