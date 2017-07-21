Администрация Томской области совместно с управлением ФСБ по региону и губернаторским Светленским лицеем объявила о проведении конкурса детского рисунка «На службе Родине». Он приурочен к 100-летию службы безопасности.
В лицее агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что организаторы ожидают работы, посвященные историческим событиям, «в которых принимали участие сотрудники ФСБ: картины силовиков в старинной форме, будни пограничников, иллюстрации освобождения заложников из рук бандитов, но никак не кровавых баек».
Принять участие в конкурсе могут учащиеся средних и средне-специальных учебных заведений региона в возрасте до 18 лет. Организаторы уверены, что мероприятие будет способствовать воспитанию патриотизма и формированию гражданской позиции у детей.