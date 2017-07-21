{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
17:12  21 июля 2017 0

ФСБ устроила конкурс для детей в честь своего юбилея. «Никаких кровавых баек»

Тактико-специальное учение
Организаторы ожидают рисунки без кровавых подробностейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Томской области совместно с управлением ФСБ по региону и губернаторским Светленским лицеем объявила о проведении конкурса детского рисунка «На службе Родине». Он приурочен к 100-летию службы безопасности.

В лицее агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что организаторы ожидают работы, посвященные историческим событиям, «в которых принимали участие сотрудники ФСБ: картины силовиков в старинной форме, будни пограничников, иллюстрации освобождения заложников из рук бандитов, но никак не кровавых баек».

Принять участие в конкурсе могут учащиеся средних и средне-специальных учебных заведений региона в возрасте до 18 лет. Организаторы уверены, что мероприятие будет способствовать воспитанию патриотизма и формированию гражданской позиции у детей.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров