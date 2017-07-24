Заместитель Якушева получил должность на крупнейшем в мире производстве

На птицефабрике «Боровская» сменилось руководство. Председателем совета директоров крупнейшей птицефабрики России избран заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.
Кандидатуру Владимира Чейметова, который является также директором департамента агропромкомплекса Тюменской области, совет директоров одобрил единогласно. Ранее совет директоров предприятия возглавлял другой заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев.
Кроме того, совет директоров птицефабрики принял решение продать за 80,3 миллиона рублей четыре участка земли общей площадью 111 тысяч квадратных метров. Покупателем выступили департамент имущественных отношений, главное управления строительства и управление автомобильных дорог Тюменской области. Все участки располагаются около объездной дороги к северу от Старого Тобольского тракта. Три из них площадью от 4800 до 32000 квадратных метров предназначены для строительства третьего пускового комплекса окружной автомобильной дороги. Самый большой из проданных региону участков предназначен под размещение торговых объектов и инженерно-технической инфраструктуры.
Отметим, что ПАО «Птицефабрика „Боровская“» на 100 процентов является собственностью Тюменской области. Птицефабрика является крупнейшей в России по объемам производства и самой большой в мире по численности поголовья птицы.