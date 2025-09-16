Трамп сделал жесткое заявление по поводу Зеленского. Видео

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется пойти на сделку», чтобы завершить конфликт с Россией. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Зеленскому придется пойти на сделку», — заявил президент США. Его слова передает telegram-канал Clash Report.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио сообщил, что американский президент Дональд Трамп может провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на предстоящей неделе. Как отметил сенатор, Трамп намерен продолжать усилия по поиску путей разрешения конфликта на Украине, передает RT.

