Президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется пойти на сделку», чтобы завершить конфликт с Россией. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Зеленскому придется пойти на сделку», — заявил президент США. Его слова передает telegram-канал Clash Report.
Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио сообщил, что американский президент Дональд Трамп может провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на предстоящей неделе. Как отметил сенатор, Трамп намерен продолжать усилия по поиску путей разрешения конфликта на Украине, передает RT.
