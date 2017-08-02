Тобольский слесарь, который почти три года лечится после взрыва в цехах филиала по транспорту газа ОАО «СГ-транс», получит полтора миллиона рублей. Решение о компенсации морального вреда принял сегодня, 2 августа, Тобольский городской суд. Деньги взысканы с ОАО «СГ-транс», сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.
Взрыв прогремел в ремонтно-испытательном пункте компании 3 ноября 2014 года. По мощности он был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. В итоге два человека погибли, четыре получили различные травмы. 33-летний слесарь АО «СГ-транс» получил переломы костей носа, ребер, позвонков, стоп, термические ожоги, разрыв барабанной перепонки, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Эксперты признали, что мужчина получил тяжкий вред здоровью — несчастный проходит лечение до сих пор, он уже перенес несколько операций и проходил стационарное лечение в медицинских учреждениях Тобольска, Тюмени, Санкт-Петербурга и Кургана. Осенью его ждет очередная операция.
В суд слесарь обратился в июне этого года, потребовав от компании возмещения морального вреда. Требования в суде поддержал представитель прокуратуры. В итоге суд постановил взыскать с АО «СГ-транс» полтора миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда и 25 тысяч рублей — как возмещение судебных расходов.
Ранее суд вынес приговор мастеру ремонтно-испытательного пункта Тобольского филиала по транспорту газа ОАО «СГ-транс» Виктору Игнатенко, который был признан виновным в ЧП со взрывом. Он получил полтора года колонии-поселения.